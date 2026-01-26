Turiștii sunt îndemnați să evite 11 orașe europene în vacanța lor din 2026

Unele orașe sunt pline de vizitatori în timpul sezonului turistic, iar călătoria poate fi stresantă. Un studiu a identificat cele mai aglomerate orașe turistice din Europa.

Experții Holidu, citați de Express, au identificat 11 orașe pe care turiștii ar trebui să le evite dacă nu iubesc aglomerația. Un studiu a identificat orașele europene cu mai mulți vizitatori decât rezidenți. Printre ele se numără și cel mai aglomerat oraș turistic, cu sute de nave de croazieră care acostează anual. Datele au fost preluate de la Euromonitor International, un furnizor de studii de piață. Studiul a evaluat 36 de orașe din Europa „sufocate de turiști”, dar primele 11 au un număr uriaș de vizitatori.

Primul loc este ocupat de Dubrovnik

Orașul croat Dubrovnik ocupă primul loc, atrage anual un număr imens de vizitatori datorită atracțiilor istorice, peisajele fermecătoare de pe litoral și faimei provocate de serialul „Urzeala Tronurilor”. Cu toate acestea, localnicii s-au arătat deranjați de numărul uriaș de vizitatori, iar oficialii au introdus mai multe măsuri pentru a gestiona situația, cum ar fi noi reguli pentru navele de croazieră.

Orașul este copleșit de turiști, el primește 27,42 de turiști pe rezident. Pe locul doi se află orașul Rodos din Grecia. Vechiul oraș are 26,33 vizitatori pentru fiecare rezident. El este urmat pe listă de Veneția (Italia) cu peste 21 de turiști pe rezident și Heraklion (Grecia), cu 18,43 turiști pe rezident.

Lista completă a celor mai aglomerate orașe este:

Dubrovnik, Croația Rodos, Grecia Veneția, Italia Heraklion, Grecia Florența, Italia Reykjavik, Islanda Amsterdam, Olanda Lisabona, Portugalia Porto, Portugalia Dublin, Irlanda Atena, Grecia

Recomandările autorului: