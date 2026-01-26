Mai multe județe din țara noastră se află sub o atenționare de cod galben, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), însăafost emis, în urmă cu puțin timp, și un cod portocaliu.

Vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20…35 l/mp și local peste 40 l/mp.

La altitudini în general de peste 1.700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20…30 cm, avertizează ANM, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

Cod portocaliu emis de ANM

Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: precipitații importante cantitativ, strat de zăpadă și viscol la peste 1.700 m

Zone afectate: zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova

„În intervalul menționat, în zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula cantități de apă de 60…80 l/mp. La altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30…40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 m”, se arată pe site-ul ANM.

„Ne așteaptă o zi închisă în toată țara”

Meteorologul de serviciu al ANM a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, 26 ianuarie 2026.

„Ne așteaptă o zi închisă în toată țara, însă temperaturile mai cresc. Vorbim de valori care vor ajunge chiar și la 10-12° în vest, dar și în zona de sud-est a țării.

Trebuie să spunem că va ploua în mare parte din țară, vor fi și la ploi și ninsori, dar doar la peste 1.700-1.800m. Pe de altă parte, în vigoare este astăzi și un cod galben și portocaliu de ploi, în special în zona de nord a Olteniei și a Munteniei, unde ne așteptăm la cantități de apă ce vor cumula până mâine dimineață chiar și 60-80l/m².

În Capitală, vreme închisă toată ziua, ceață temporar, ploaie – temporar – și o maximă care se va înregistra după-amiază de până la 8-9°”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

