Prima pagină » Știri » Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul: „În vigoare este un cod portocaliu”

Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul: „În vigoare este un cod portocaliu”

Cristian Lisandru
26 ian. 2026, 10:27, Știri
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul: „În vigoare este un cod portocaliu”

Mai multe județe din țara noastră se află sub o atenționare de cod galben, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), însăafost emis, în urmă cu puțin timp, și un cod portocaliu.

Vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20…35 l/mp și local peste 40 l/mp.

La altitudini în general de peste 1.700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20…30 cm, avertizează ANM, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

Cod portocaliu emis de ANM

  • Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00
  • Fenomene vizate: precipitații importante cantitativ, strat de zăpadă și viscol la peste 1.700 m
  • Zone afectate: zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova

„În intervalul menționat, în zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula cantități de apă de 60…80 l/mp. La altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30…40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 m”, se arată pe site-ul ANM.

Sursa – ANM

„Ne așteaptă o zi închisă în toată țara”

Meteorologul de serviciu al ANM a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, 26 ianuarie 2026.

Ne așteaptă o zi închisă în toată țara, însă temperaturile mai cresc. Vorbim de valori care vor ajunge chiar și la 10-12° în vest, dar și în zona de sud-est a țării.

Trebuie să spunem că va ploua în mare parte din țară, vor fi și la ploi și ninsori, dar doar la peste 1.700-1.800m. Pe de altă parte, în vigoare este astăzi și un cod galben și portocaliu de ploi, în special în zona de nord a Olteniei și a Munteniei, unde ne așteptăm la cantități de apă ce vor cumula până mâine dimineață chiar și 60-80l/m².

În Capitală, vreme închisă toată ziua, ceață temporar, ploaie – temporar – și o maximă care se va înregistra după-amiază de până la 8-9°”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

26 ianuarie 2026 – temperaturi în România – ora 07:00 | Sursa – ANM

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

INTERVIU EXCLUSIV Povestea misteriosului inventator român care s-a tras în poză la Davos cu liderii Europei. A creat pastila care „construieşte” super-creiere rezistente la stres şi oboseală
05:00, 25 Jan 2026
Povestea misteriosului inventator român care s-a tras în poză la Davos cu liderii Europei. A creat pastila care „construieşte” super-creiere rezistente la stres şi oboseală
Gândul de Vreme Meteorologii au emis coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase. ANM, noi informații pentru Gândul: „Vor fi în vigoare și în orele următoare”
10:38, 23 Jan 2026
Meteorologii au emis coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase. ANM, noi informații pentru Gândul: „Vor fi în vigoare și în orele următoare”
ULTIMA ORĂ Percheziţii acum la Piteşti. Este vizat un fost angajat al Ministerului Afacerilor Externe
11:31, 22 Jan 2026
Percheziţii acum la Piteşti. Este vizat un fost angajat al Ministerului Afacerilor Externe
Gândul de Vreme Cât mai ține gerul. Când revin temperaturile cu plus. Noi informații de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:50, 22 Jan 2026
Cât mai ține gerul. Când revin temperaturile cu plus. Noi informații de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
FLASH NEWS CTP dezvăluie o „profeție” din 1996: „Îndobitocirea Americii este evidentă”
11:37, 21 Jan 2026
CTP dezvăluie o „profeție” din 1996: „Îndobitocirea Americii este evidentă”
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că STB poate fi executată silit
Cancan.ro
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
Ce se întâmplă doctore
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
O stea masivă din galaxia Andromeda ar fi dispărut fără urmă
ANALIZA de 10 Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
10:00
Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
EXTERNE Tragedie în Filipine: cel puţin 15 morţi şi 28 de dispăruţi după naufragiul unui feribot
09:58
Tragedie în Filipine: cel puţin 15 morţi şi 28 de dispăruţi după naufragiul unui feribot
ECONOMIE Piața muncii în Europa în 2026. Care sunt țările în care câștigi cel mai bine. România peste Polonia, dar sub Ungaria
09:34
Piața muncii în Europa în 2026. Care sunt țările în care câștigi cel mai bine. România peste Polonia, dar sub Ungaria
INCIDENT Un adolescent de 14 ani din Oradea a sfârșit tragic, luni dimineață. Ar fi căzut de la înălțime, dintr-un bloc cu 8 etaje
09:29
Un adolescent de 14 ani din Oradea a sfârșit tragic, luni dimineață. Ar fi căzut de la înălțime, dintr-un bloc cu 8 etaje
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 842. Israelul anunță „redeschiderea limitată” a punctului de frontieră Rafah
09:23
Război în Orientul Mijlociu, ziua 842. Israelul anunță „redeschiderea limitată” a punctului de frontieră Rafah

Cele mai noi

Trimite acest link pe