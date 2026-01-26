Desertul viral de pe internet. Ai nevoie de doar două ingrediente care nu necesită coacere

Un desert viral pregătit din doar două ingrediente a cucerit internetul. Iaurtul cu biscuiți, prezentat drept cheesecake japonez fără coacere, este acum în meniul tuturor. Este primul trend pe 2026, iar nutriționiștii spun că poate înlocui cu ușurință micul dejun.

„A înnebunit internetul cu această tehnică virală în care poți obține gustul și textura unui cheescake folosind doar două ingrediente. Iaurt grecesc și biscuiți. Sau cel puțin așa spune primul trend culinar din 2026”, a declarat Cristian Boca, creator de conţinut, potrivit Observator News.

Rețeta a fost testată și adaptată de mii de creatori, iar acum e virală.

Desertul viral din doar două ingrediente care a cucerit tot internetul

Ingredientele sunt la îndemâna oricui și costă doar câțiva lei. Există numeroase variante: cu biscuiți cu unt, digestivi sau simpli. Cu adaos de miere, fructe sau ciocolată. Această gustare se prepară atât de ușor încât putem să o pregătim chiar și la birou, între două ședințe. Este important să o ținem în frigider cel puțin o oră pentru a căpăta consistență asemănătoare unei prăjituri. Rezultatul seamănă surprinzător de mult cu un cheescake.

Cei care au încercat deja desertul se declară cuceriți. „Are în mod sigur mult mai puține calorii decât o prăjitură, pentru că evident nu avem zahăr, nu avem prea multă grăsime. Dacă ar fi să luăm 4 biscuiți și 150 de grame de iaurt, am avea în jur de 200 kilocalorii”, a declarat Şerban Damian, medic nutriţionist. Desertul este atât de popular in aceste zile încât rafturile de biscuiți din magazine se golesc rapid.

