Prima pagină » Actualitate » Cea mai sănătoasă ciorbă pentru români, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Aur la farfurie”

Cea mai sănătoasă ciorbă pentru români, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Aur la farfurie”

15 ian. 2026, 17:50, Actualitate
Cea mai sănătoasă ciorbă pentru români, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Aur la farfurie”
Galerie Foto 2
Medicul nutriționist Mihaela Bilic

Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic consideră ciorba de legume cu multă verdeață o opțiune excelentă, sățioasă și dietetică pentru slăbit, bogată în fibre și nutrienți, ideală pentru detoxifiere, fiind o alegere sănătoasă pentru a echilibra meniul, deși, ca orice ciorbă, trebuie consumată cu moderație (fără prea mult ulei/smântână), concentrându-se pe legumele proaspete și verdețuri, nu pe carnea grasă.

Motivul pentru care Mihaela Bilic recomandă ciorba de legume:

  • Volum și sațietate: Volumul mare de lichid și legume (mai ales cele cu multă verdeață) umple stomacul, ajutând la controlul porțiilor și la scăderea în greutate.
  • Nutrienți esențiali: Legumele aduc vitamine (C, A, K), minerale și antioxidanți, esențiali pentru funcționarea organismului.
  • Fibre: Fibrele din legume (morcov, țelină, păstârnac, ceapă, ardei) și verdețuri (pătrunjel, leustean, mărar) îmbunătățesc tranzitul intestinal.
  • Hidratare: Ciorba contribuie la aportul zilnic de lichide.

Cum se prepară ciorba de legume (recomandări):

Bază: Legume de rădăcină (morcov, țelină, păstârnac, ceapă, ardei), fără a exagera cu cartofii.

Verdețuri: Pătrunjel, leustean, mărar adăugate la final.

Opțional, pentru gust, dar cu moderație: Puțin ulei de măsline, la servire, zeamă de lămâie, o linguriță de smântână (sau iaurt grecesc).

Evită: Excesul de grăsimi, carnea grasă, multă smântână și făină, pentru a o menține dietetică.

În concluzie, ciorba de legume cu multă verdeață, pregătită „ca la carte” de Mihaeala Bilic, este un „medicament” natural, ajutând la detoxifiere și la un tranzit digestiv regulat, fiind un aliat de nădejde în curele de slăbire.

Autorul mai recomandă:

Cât costă să mănânci acasă (dimineață, la prânz și seara) în 2026. Calcul complet, în funcție de orașul în care locuiești

Care sunt cele cinci alimente carcinogene. Doctorul Mihail a făcut clasamentul lor

Rețeta de ciorba acră de perișoare, pe care o prepara regretatul bucătar Radu Anton Roman. E numai bună pentru mahmureala de după Revelion

Recomandarea video

Citește și

REȚETE Supa de roșii, minunea din farfurie. Rețeta simplă și micile secrete
19:12
Supa de roșii, minunea din farfurie. Rețeta simplă și micile secrete
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:47
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
INEDIT Cinci români au pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion: „Doar est”. Acum trebuie să ocolească Iranul. Când ar urma să încheie aventura
17:23
Cinci români au pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion: „Doar est”. Acum trebuie să ocolească Iranul. Când ar urma să încheie aventura
FLASH NEWS Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
16:59
Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
ANUNȚ Surpriză pentru fani: Măruță rămâne alături de Pro TV chiar și după închiderea emisiunii sale: ”Nu e ceva care dispare peste noapte”
16:45
Surpriză pentru fani: Măruță rămâne alături de Pro TV chiar și după închiderea emisiunii sale: ”Nu e ceva care dispare peste noapte”
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Semnalul dat în România pentru intrarea în Primul Război Mondial: „Ne-am dat seama cu toții că ceva se schimbase”

Cele mai noi

Trimite acest link pe