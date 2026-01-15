Cea mai sănătoasă ciorbă pentru români, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Aur la farfurie”

Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic consideră ciorba de legume cu multă verdeață o opțiune excelentă, sățioasă și dietetică pentru slăbit, bogată în fibre și nutrienți, ideală pentru detoxifiere, fiind o alegere sănătoasă pentru a echilibra meniul, deși, ca orice ciorbă, trebuie consumată cu moderație (fără prea mult ulei/smântână), concentrându-se pe legumele proaspete și verdețuri, nu pe carnea grasă.

Motivul pentru care Mihaela Bilic recomandă ciorba de legume:

Volum și sațietate: Volumul mare de lichid și legume (mai ales cele cu multă verdeață) umple stomacul, ajutând la controlul porțiilor și la scăderea în greutate.

Nutrienți esențiali: Legumele aduc vitamine (C, A, K), minerale și antioxidanți, esențiali pentru funcționarea organismului.

Fibre: Fibrele din legume (morcov, țelină, păstârnac, ceapă, ardei) și verdețuri (pătrunjel, leustean, mărar) îmbunătățesc tranzitul intestinal.

Hidratare: Ciorba contribuie la aportul zilnic de lichide.

Cum se prepară ciorba de legume (recomandări):

Bază: Legume de rădăcină (morcov, țelină, păstârnac, ceapă, ardei), fără a exagera cu cartofii.

Verdețuri: Pătrunjel, leustean, mărar adăugate la final.

Opțional, pentru gust, dar cu moderație: Puțin ulei de măsline, la servire, zeamă de lămâie, o linguriță de smântână (sau iaurt grecesc).

Evită: Excesul de grăsimi, carnea grasă, multă smântână și făină, pentru a o menține dietetică.

În concluzie, ciorba de legume cu multă verdeață, pregătită „ca la carte” de Mihaeala Bilic, este un „medicament” natural, ajutând la detoxifiere și la un tranzit digestiv regulat, fiind un aliat de nădejde în curele de slăbire.

Autorul mai recomandă:

Cât costă să mănânci acasă (dimineață, la prânz și seara) în 2026. Calcul complet, în funcție de orașul în care locuiești

Care sunt cele cinci alimente carcinogene. Doctorul Mihail a făcut clasamentul lor

Rețeta de ciorba acră de perișoare, pe care o prepara regretatul bucătar Radu Anton Roman. E numai bună pentru mahmureala de după Revelion