Cât este pensia medie în România la începutul anului 2026. Casa Națională de Pensii a făcut publice datele oficiale

La finalul lui decembrie 2025, în România erau înregistrați 4.699.559 de pensionari, cu 4.279 mai mulți comparativ cu luna noiembrie a anului trecut, arată datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

În același timp, pensia medie în România a ajuns la 2.778 de lei.

Peste 13 miliarde, bani pentru pensii

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,053 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 534.467 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 720 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.788.189 de persoane, din care 2.163.045 femei, în timp ce pensia medie era de 3.109 de lei.

Pensie anticipată au primit, în decembrie 2025, un număr de 66.391 de persoane (2.579 de lei pensie medie) și pensie de invaliditate 397.601 de persoane (pensie medie de 1.094 lei), dintre care 46.096 de persoane pentru gradul I de invaliditate (958 lei, pensie medie).

În aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 447.283 persoane (1.502 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 95 pensionari (540 de lei, în medie).

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cea mai mică pensie din România. Categoria socială umilită cu suma derizorie

Calcul complet. Ce pensie vei primi, în funcție de anul în care te vei pensiona și de salariul actual, din 2026

Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie. Cine se încadrează

Tabel pensii. Câți bani ar primi pensionarii din România, dacă ar încasa toată pensia într-o singură tranșă, ca în SUA

2.000 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România, după 15 martie 2026. Cine se încadrează

Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă