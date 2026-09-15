Declarațiile lui Nicușor Dan, care a afirmat că lipsa relatărilor din presă despre cazurile de mare corupție reprezintă „un mic pas înainte”, au provocat o reacție vehementă din partea lui Claudiu Sandu, procuror și membru CSM. Folosit în bătălia contra justiției de către grupările din presă și de ONG-uri, procurorul a ieșit la rampă. Este unul dintre magistrații care apar în articolul de presă Recorder „Justiția capturată”, în care sistemul de justiție a fost atacat de gruparea ONG-urilor și din presă, cu puțin timp înainte de numirea șefilor de parchete din România: DNA, Parchetul General și DIICOT.
Inspecția Judiciară: Claudiu Sandu a contribuit la „delegitimarea actului de justiție”
„Cele mai vizibile atacuri au fost exprimate prin vocea procurorului Sandu Claudiu, vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Acestea s-au remarcat prin vizibilitate, frecvență și impact mediatic, devenind un reper al discursului critic față de hotărârile judecătorești. Intervențiile sale au fost intens mediatizate.
Prin poziția instituțională deținută, mesajele transmise de procurorul Sandu Claudiu au avut o forță simbolică sporită, fiind percepute nu doar ca opinii individuale, ci ca expresii ale unei nemulțumiri instituționale față de anumite soluții judecătorești.
Asemenea intervenții publice au fost interpretate ca validări oficiale ale ideii că anumite soluții ale instanțelor sunt problematice prin ele însele, în special atunci când vizează achitări sau aplicarea unor instituții legale precum prescripția.
Această poziționare, provenind de la vârful autorității de garantare a independenței justiției, a contribuit la transferul dezbaterii din planul juridic în cel mediatic.
În mod obiectiv, rolul central jucat de aceste intervenții explică de ce ele au fost ulterior preluate și integrate în construcții mai largi privind delegitimarea actului de justiție, inclusiv în materiale de presă de tipul celui realizat de Recorder unde a avut un rol activ”, se arată în raportul privind presupusele nereguli în gestionarea unor dosare de corupție, speculate în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, publicat de Inspecția judiciară.
Reacția procurorului Claudiu Sandu la declarația lui Nicușor Dan: „În turnul de fildeș”
Scandalul a pornit de la o serie de afirmații făcute de Nicușor Dan în cadrul unui interviu recent acordat postului Euronews. Acesta a evaluat pozitiv faptul că marile dosare de corupție au dispărut din spațiul public.
„În ultimul an, dacă ne uităm, nu am văzut ca presa să fi relatat un caz de mare corupție. E un mic pas înainte. Nu zic că nu există corupție, Doamne ferește”, a declarat Nicușor Dan.
Procurorul Claudiu Sandu a reacționat dur printr-un mesaj intitulat „În turnul de fildeș”, publicat pe rețelele de socializare. Magistratul critică abordarea lui Nicușor Dan și subliniază că ascunderea neregulilor nu reprezintă un progres pentru societate.
„Ascult un interviu al președintelui României care spune că este un lucru bun faptul că în ultimul an presa nu a relatat despre niciun caz de mare corupție. Așadar, dacă ascundem bine faptele de corupție și presa nu află despre ele, înseamnă că am făcut un mare pas înainte”, notează procurorul.
Claudiu Sandu condamnă și viziunea conform căreia investigațiile jurnalistice ar fi doar niște elemente perturbatoare. „Pe de altă parte, președintele spune că investigațiile jurnalistice care mai devoalează o parte a nedreptăților și corupției, fie că sunt în justiție, fie că sunt în alt domeniu, reprezintă de fapt niște scandaluri publice. Iar scandalurile publice nu sunt bune. Președintele nu dorește scandaluri publice. Dorește să lucreze și să reformeze cu actualele legi și cu actuala garnitură de oameni care ocupă funcții importante în justiție”, a adăugat membrul CSM.
Dosare grele de corupție ar fi fost distruse prin prescripție
Magistratul a spus că mesajul transmis de președinte este „foarte nedrept” pentru cei care au luptat cu adevărat împotriva corupției, mai ales într-o perioadă în care spațiul public a fost marcat de controverse privind integritatea unor magistrați.
Pentru a-și susține punctul de vedere, Claudiu Sandu a ridicat o serie de întrebări retorice privind eșecurile sistemice din justiție:
„Câte dosare de corupție cu probe grele în ele au fost distruse prin anularea probelor? Câte dosare grele de corupție au fost distruse prin prescripție? Câte dosare sunt distruse de lipsa resurselor și de legislația catastrofală?”
Procurorul a amintit și de limitarea atribuțiilor ofițerilor specializați și a făcut referire la deciziile care au afectat Direcția Generală Anticorupție, dar și la eșecul recuperării prejudiciilor. „Oare am uitat că din miliardele furate de corupți nu s-a recuperat mai nimic? Oare am uitat că până și corupții condamnați definitiv au fost ulterior spălați prin căi extraordinare de atac?”, a punctat acesta, întrebându-se retoric dacă „corupția este noua stare de normalitate”.