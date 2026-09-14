O amplă investigație jurnalistică realizată de context.ro îl aduce în centrul atenției, din nou, pe controversatul om de afaceri Jurgen Faff. Este devoalat un mecanism transfrontalier complex, cu firme-paravan din Elveția, Marea Britanie, China și România, prin care s-ar fi supraevaluat facturi decontate din fonduri UE destinate unor proiecte fotovoltaice. Numele lui Jurgen Faff a fost o constantă în ceea ce privește afacerile în urma cărora statul român a pierdut, de-a lungul timpului, zeci de milioane de euro. Afacerea „Unifarm” din pandemie, parcuri fotovoltaice care nu au produs niciodată energia stipulată în contracte, un teren de golf fantomă în Sibiu, acuzații de evaziune fiscală, toate ingredientele fiind „pigmentate” cu pasiunea afaceristului Faff pentru bolizii de lux.
În centrul acestui tablou general stupefiant se află Jurgen Faff, omul de afaceri din Sibiu etichetat drept un „apropiat” al fostului președinte Klaus Iohannis.
Jurgen Faff pare a fi afaceristul care atrage milioanele de euro ca un magnet, dar în spatele succesului său a răsărit o pădure de semne de întrebare. Răspunsurile, deocamdată, se lasă așteptate.
În toamna anului 2025, afaceristul Faff și un asociat al său – administrator al companiei aeriene Fly Lili – au fost reținuți pentru 24 de ore și apoi plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.
Conform comunicatului Poliției Capitalei, „din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei. De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajați ( piloti, însoțitori de bord și personal tehnic aerian)”.
În anul 2010, statul român a lansat un apel pentru înființarea de centrale electrice din surse verzi.
Era vorba despre „Sprijinirea investițiilor în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unități cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale și a altor resurse regenerabile de energie”.
Apelul a atras peste 200 de potențiali investitori, iar printre ei s-a aflat și afaceristul Jurgen Faff, potrivit unei investigații realizate de context.ro.
Astfel ar fi apărut în schemă o mini-rețea de companii paravan din Marea Britanie, toate operate în acte de BTH Beratungs, o firmă elvețiană care oferă servicii fiduciare.
În august 2014, Christine Hafner de la BTH a înființat STP Sun to Power. Era o companie elvețiană care, totuși, nu avea niciun angajat.
Surprinzător, în doar câteva luni – septembrie-decembrie 2014 – STP este declarată câștigătoare la toate licitațiile organizate de SRL-urile reprezentate de rețeaua Faff pentru construirea parcurilor fotovoltaice.
În total, potrivit context.ro, firma cu zero experiență ar fi primit de la companiile lui Jurgen Faff contracte în valoare totală de peste 50 milioane de euro.
În această schemă au apărut și chinezii de la ET Solutions.
Cea mai proastă investiție a statului român a fost parcul fotovoltaic de la Ghelari. Jurgen Faff ar fi încasat și cea mai mare finanțare nerambursabilă, de 16 milioane de euro. Numai că parcul fotovoltaic nu a funcționat niciodată.
Autoritățile române au virat în 2017 ultima tranșă din finanțarea nerambursabilă pentru proiect. Asta în ciuda faotului că un raport de control, întocmit cu 6 luni înainte, avertiza în mod expres că parcul fotovoltaic nu funcționează.
În luna mai a anului 2016, firma a cerut ANAF eșalonarea datoriilor. Acestea se ridicau, la acel moment, la peste 2 milioane de euro. STP a explicat că a dat cu împrumut către BTH 3 milioane de euro, bani pe care îi va primi înapoi și din care va achita sumele datorate statului român. Nu a plătit nimic.
Et Solutions Bucharest – reprezentantul fiscal al STP în România, responsabil pentru datoriile firmei elvețiene – a fost trecută pe numele unei companii înregistrate în Peru. Compania a devenit asociat majoritar. Ulterior, a cerut declanșarea procedurii de faliment, pentru nu ar fi avut fondurile necesare pentru a acoperi datoriile STP către stat.
De-a lungul timpului, numele afaceristului Faff a fost legat de proiecte finanțate din fonduri europene care nu au mai fost finalizate. Un exemplu este proiectul pentru construcția unui teren de golf la Sibiu, finanțat cu 2 milioane de euro. Nu s-a mai realizat.
Firmele controlate de Faff ar datora statului român zeci de milioane de euro, eșalonate la plată de-a lungul timpului.
Dar Jurgen Faff plusează și la capitolul „pasiuni”. Este cunoscut pentru colecția impresionantă de automobile Porsche 911. Suplimentar, are și o colecție de automobile de epocă precum Ferrari, Maserati, Alfa Romeo sau Mercedes. Fiecare mașină este evaluată la sute de mii de euro.
În anul 2020, numele afaceristului Jurgen Faff apărea în prim-plan după ce a încheiat un contract-mamut cu Unifarm.
Contractul avea o valoare de nu mai puțin de 50 de milioane de euro. Faff a livrat măști de 8 milioane de euro. Restul echipamentelor medicale contractate nu au mai fost livrate la termenele stabilite. Ulterior, Unifarm de stat a reziliat înțelegerea.
Firma avea doar 2 angajați, potrivit informațiilor publice. Unifarm a achitat către firma lui Faff un avans de aproape 20 de milioane de euro.
Firma afaceristului Faff a refuzat să returneze milioanele primite în avans, după reziliere. A motivat că nu ar mai fi avut acces la bani fiindcă ANAF pusese deja poprire pe conturi pentru alte datorii.
Unifarm cere în instanță ca firmele controlate de Jurgen Faff să returneze aproximativ 18 milioane de euro din banii publici dispăruți.
Cu toate că afacerea „Unifarm” era departe de a fi lămurită pe deplin, afaceristul Jurgen Faff nu a uitat că este mare amator de bolizi de lux.
În anul 2022, potrivit Cancan, acesta și-a achiziționat o altă bijuterie pe patru roți, un Maserati MC20 în valoare de 200.000 euro.
Noua achiziție a fost parcată chiar în „inima” Bucureștiului, în Primăverii, și a atras privirile tuturor trecătorilor.
În anul următor, omul de afaceri Jurgen Faff și-a îmbogățit colecția de mașini cu încă o bijuterie. De data asta a cheltuit 300.000 de euro pentru un Porsche GT3 RS.
Mașina a făcut furori pe străzile din Capitală, iar afaceristul a parcat-o strategic tot în Primăverii.
În 2020, de altfel, Jurgen Faff dezvăluia că și-a cumpărat și un Bizzarrini GT 5300 de colecție, al cărui preț poate ajunge la un milion de euro.
În anul 2025, pe un teren din județul Sibiu urma să apară un teren de golf. S-a vorbit, la vremea respectivă, despre cel mai mare teren de golf din România.
Kurt Roßknecht, unul dintre puţinii arhitecți de terenuri de golf din Europa, ajunsese la Sibiu încă din anul 2006, atunci când Klaus Iohannis – viitor președinte al României – era primar.
Ilie Vonica, prieten al lui Iohannis, avea planuri mari.
Pentru clubul de golf urmau să fie create două trasee profesioniste, şase lacuri artificiale, zone cu arbuşti, terenuri de antrenament, zone cu nisip special şi cu gazon.
Toate s-ar fi construit pe hectare concesionate, iar omul de afaceri – proprietarul terenului – voia să construiască blocuri de patru etaje, spaţii de cazare, săli de conferinţe, recreere şi îngrijire corporală, spa şi piscină.
Afaceristul Jurgen Faff a cumpărat în etape compania și a devenit acționar unic la finalul anului 2015.
Odată cu achiziția, acesta ar fi preluat și finanțarea de 3 milioane de euro pentru construcția terenului de golf.
Practic, arată o investigație context.ro, statul român ar fi plătit materialele și manopera pentru amenajarea a 20.000 de metri pătrați de alei care nu există nici astăzi. În același fel ar fi fost decontată și achiziția a 250 de pomi care n-au ajuns niciodată pe dealurile de lângă Cisnădie.
Terenul de golf fantomă de la Sibiu este, în ultimă instanță, o adevărată colecție de șanțuri și gropi umplute cu apă. Statul român a plătit 2 milioane de euro.