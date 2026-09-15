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Dorinel Umbrărescu își extinde imperiul industrial. A depus ofertă pentru achiziția unei uzine falimentare

Dorinel Umbrărescu își extinde imperiul industrial. A depus ofertă pentru achiziția unei uzine falimentare
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UMB Holding SRL, controlată de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, a depus o ofertă pentru achiziția activelor Regiei Autonome pentru Activități Nucleare (RAAN), aflată în faliment de mai bine de un deceniu. Dacă va fi perfectată, achiziția se adaugă celor recente care consolidează portofoliul industrial al cunoscutului antreprenor. 

Depunerea ofertei lui Umbrărescu a fost confirmată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), cel mai mare creditor al RAAN, relatează Profit.ro.

Activele RAAN continuă să atragă investitori

RAAN, aflată în portofoliul Ministerului Energiei, continuă să atragă interesul investitorilor, în ciuda situației financiare critice. Alături de UMB Holding, și-a exprimat interesul pentru preluarea activelor General Turbo SA, cel mai mare producător de echipamente energetice din România și fostă divizie a IMGB. De notat că General Turbo este, de asemenea, creditor al RAAN, având creanțe de peste 15 milioane de lei.

RAAN-Drobeta-Turnu-Severin. Foto: Ministerul Economiei

„UMB Holding SRL a înaintat ofertă de cumpărare a activelor Regiei Autonome pentru Activități Nucleare RA. În urma discuțiilor purtate atât cu UMB Holding SRL, cât și cu General Turbo SA, cu privire la activele Regiei Autonome pentru Activități Nucleare RA, a fost manifestat un interes pentru valorificarea acestora. Urmând ca, în acest sens, să fie formulate propuneri, cu respectarea limitelor și prevederilor legale aplicabile”, a declarat AFM pentru sursa citată.

Instituția deține cea mai mare creanță asupra RAAN, în valoare de peste 367 de milioane de lei, adică peste 31% din masa credală totală, estimată la 1,17 miliarde de lei.

Chestionați dacă intenționează să cesioneze această creanță, reprezentanții AFM au negat acest lucru.

Licitații eșuate pentru Termocentrala Romag Termo

La data de 1 iulie, adunarea creditorilor RAAN a decis, cu votul decisiv al AFM, reluarea licitațiilor pentru activele termocentralei Romag Termo Halânga, situată în apropiere de orașul Drobeta-Turnu Severin.

Prețul minim de pornire a fost stabilit atunci la 30 milioane de euro plus TVA. În perioada noiembrie 2024 – iunie 2026, au avut loc 12 licitații consecutive pentru aceste active. Însă toate licitațiile s-au încheiat cu eșec. În acest interval, prețul de pornire a scăzut de la 82,04 milioane de euro plus TVA la aproximativ 40,47 de milioane de euro plus TVA.

Un faliment de proporții

Amintim că RAAN a intrat în insolvență în 2013, în 2016 fiind declarată oficial falimentară. Printre cauzele majore s-a numărat producția de apă grea pe stoc, care nu a mai fost achiziționată la timp de rezerva de stat. Uzina Romag Prod, parte a RAAN, a încetat producția de apă grea în vara lui 2015. De atunci, stocurile excedentare de apă grea sunt vândute pentru a se putea acoperi datoriile către creditori.

Între timp, Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, a renunțat la planul de a prelua și reporni uzina Romag Prod, conform unei decizii luate acum câteva luni.

 

 

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