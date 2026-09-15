UMB Holding SRL, controlată de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, a depus o ofertă pentru achiziția activelor Regiei Autonome pentru Activități Nucleare (RAAN), aflată în faliment de mai bine de un deceniu. Dacă va fi perfectată, achiziția se adaugă celor recente care consolidează portofoliul industrial al cunoscutului antreprenor.

Depunerea ofertei lui Umbrărescu a fost confirmată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), cel mai mare creditor al RAAN, relatează Profit.ro.

Activele RAAN continuă să atragă investitori