Prima pagină » Știri politice » Prima reacție a premierului demis Bolojan la violențele extreme din fața guvernului: „Am luat act”

Prima reacție a premierului demis Bolojan la violențele extreme din fața guvernului: „Am luat act”

Prima reacție a premierului demis Bolojan la violențele extreme din fața guvernului: „Am luat act”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul demis Ilie Bolojan a reacționat după protestul violent al oierilor din Piața Victoriei și susține că manifestația a depășit cadrul unui protest pașnic. Guvernul transmite că nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul ovinelor nu a participat la protest și face apel la calm și la încetarea violențelor.

Potrivit comunicatului de presă transmis de Guvern, premierul demis Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse marți la Guvern de Asociația Profesională a Ciobanilor (APC) și a discutat cu vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, despre soluțiile pentru problemele semnalate de crescătorii de ovine.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În comunicat Guvernul precizează că o parte dintre revendicările oierilor au fost discutate și în cadrul celor șase întâlniri anterioare dintre reprezentanții sectorului și autorități. Executivul enumeră mai multe măsuri și demersuri pentru sectorul ovinelor. Printre acestea se află elaborarea unui plan de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, dezvoltarea unui sistem informatic pentru trasabilitatea transporturilor de animale și un proiect de lege privind compensarea costurilor suplimentare de furajare.

„Premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse astăzi la Guvern de „Asociația Profesională a Ciobanilor – APC” și a discutat cu viceprim-ministru, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate. O parte dintre revendicările înregistrate astăzi au fost formulate și în cadrul celor șase întâlniri anterioare ale reprezentanților sectorului ovine cu cei ai Guvernului și, punctual, Executivul a luat următoarele măsuri:

1. Eliminarea riscului de transmitere a pestei micilor rumegătoare sau a variolei prin sacrificarea animalelor a fost aplicată în mod excepțional și numai în situațiile în care nu au existat alte soluții alternative viabile. Autoritățile vor proceda în același mod și pe viitor.

2. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a transmis Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Exporturile vor putea fi reluate după aprobarea acestui plan de către Comisia Europeană.

3. Închirierea pajiștilor se realizează de către unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri). Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a demarat un control tematic, ca urmare a petițiilor primite din partea fermierilor, în vederea identificării procedurilor de închiriere în cadrul cărora nu au fost respectate prevederile legale în vigoare.

4. În prezent, o parte semnificativă a acțiunilor sanitar-veterinare este deja finanțată de la bugetul de stat. Orice extindere a acestora presupune alocarea unor resurse bugetare suplimentare, motiv pentru care este necesară realizarea, în prealabil, a unei analize de impact financiar și bugetar.

5. Activitatea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor este coordonată de viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale.

6. Ministerul Agriculturii a inițiat demersurile pentru dezvoltarea unui sistem informatic de trasabilitate în timp real a transporturilor de animale, în vederea combaterii transporturilor ilegale, sistem care trebuie dezvoltat de ANSVSA.

7. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține revendicarea fermierilor privind despăgubirile pentru pagubele produse de secetă pe pajiști și a elaborat o propunere în acest sens. Măsura are însă un impact bugetar semnificativ și necesită identificarea resurselor financiare necesare.

8. MADR a elaborat, împreună cu asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine, proiectul de lege privind compensarea costurilor suplimentare de furajare. În actualul context, în lipsa unui Guvern cu puteri depline, proiectul trebuie adoptat de Parlament.

9. Ministerul Agriculturii a menținut un dialog constant și constructiv cu organizațiile reprezentative ale oierilor și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și a asigurat o platformă de dialog între crescătorii de ovine și ANSVSA în procesul de pregătire a unui plan de măsuri pentru gestionarea situației din sector și reluarea exporturilor.

Începând cu 9 iulie 2026, au avut loc 6 întâlniri între reprezentanții crescătorilor de ovine și cei ai ANSVSA și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, atât la Guvern, cât și la cele două instituții și la autoritățile locale din Brașov și Sibiu.

Este de remarcat faptul că la protestul de astăzi, din Piața Victoriei, nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor.
Guvernul României respectă dreptul legal la protestul pașnic al tuturor cetățenilor, dar protestul din Piața Victoriei a depășit acest cadru și a degenerat în regretabile acte de violență. Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor”, se arată în comunicatul transmis de Guvern.

Violențe extreme în Piața Victoriei la protestul oierilor

Protestul a început în jurul orei 10:00, principala nemulțumire a fermierilor fiind situația dificilă din zootehnie. Însă, protestul a degenerat marți, după ce o parte dintre manifestanți au intrat în conflict cu forțele de ordine. Jandarmii au folosit gazele lacrimogene pentru a calma protestatarii care deveniseră violenți. În timpul protestului s-au auzit și scandări în favoarea lui Călin Georgescu, iar George Simion le-a cerut manifestanților să rămână pașnici și să nu răspundă eventualelor provocări.

De asemenea, protestatarii au scandat ”Jos Guvernul”, ”Nu plecăm!”, ”Uniți cu toți să scăpăm de hoți!”. Mai mulți reprezentanți ai oierilor care protestează în Piața Victoriei au depus la Guvern o listă de revendicări. Principalele nemulțumiri sunt blocarea exporturilor de ovine și caprine și modul de gestionare a focarelor de boli la animale. Oierii contestă măsurile aplicate în cazul focarelor de pestă și variolă ovină, în special sacrificarea animalelor, despre care susțin că le provoacă pierderi importante. Protestatarii cer măsuri care să limiteze sacrificarea efectivelor și despăgubirea corespunzătoare a crescătorilor afectați.

Ce își doresc fermierii

Fermierii au venit în Piața Victoriei cu mai multe revendicări. Crescătorii de ovine reclamă, printre altele, efectele restricțiilor asupra exporturilor de animale, modul în care au fost gestionate focarele de boli și problema despăgubirilor pentru animalele sacrificate.

În Piața Victoriei sunt aproape 3000 de oameni. Fermierii anunță că nu pleacă nicăieri și că sunt dispuși să stea toată noaptea sau chiar mai multe zile în Capitală.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
16:43
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
SCANDALOS Bolojan aduce încă doi parlamentari neafiliați în PNL, confirmă partidul. Sursele susțin că sunt doi foști deputați ai Dianei Șoșoacă, care au votat „pentru” căderea Guvernului în urmă cu patru luni
16:39
Bolojan aduce încă doi parlamentari neafiliați în PNL, confirmă partidul. Sursele susțin că sunt doi foști deputați ai Dianei Șoșoacă, care au votat „pentru” căderea Guvernului în urmă cu patru luni
REACȚIE PSD îl somează pe Ilie Bolojan să discute cu fermierii: „Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului!”. Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii
16:14
PSD îl somează pe Ilie Bolojan să discute cu fermierii: „Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului!”. Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii
REACȚIE Oana Gheorghiu acuză că oameni politici „extremiști” s-au infiltrat în protestul oierilor: „Violențele de astăzi vi se datorează în întregime”
16:01
Oana Gheorghiu acuză că oameni politici „extremiști” s-au infiltrat în protestul oierilor: „Violențele de astăzi vi se datorează în întregime”
REACȚIE Rareș Bogdan îl îndeamnă pe Bolojan să stea de vorbă de oierii: „Ilie, coboară din birou!”
15:40
Rareș Bogdan îl îndeamnă pe Bolojan să stea de vorbă de oierii: „Ilie, coboară din birou!”
SCANDAL Diana Buzoianu, plângere penală lui IPS Teodosie, după ce acesta a spus că o femeie abuzată de soț trebuie să își ducă crucea și să nu divorțeze
15:37
Diana Buzoianu, plângere penală lui IPS Teodosie, după ce acesta a spus că o femeie abuzată de soț trebuie să își ducă crucea și să nu divorțeze
Mediafax
Capcana mortală întinsă de ruși pe front. Cum sunt forțați militarii ucraineni să iasă din adăposturi
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Cancan.ro
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea
Prosport.ro
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
Adevarul
Ce se va întâmpla cu românii din UK dacă se destramă Marea Britanie: „Am putea asista la războaie”
Mediafax
Vești pentru șoferii cu mașini diesel. Reducerea accizei la motorină se prelungește până la sfârșitul lui septembrie
Click
Nick Rădoi a venit în România pentru trei zile și vrea să stea numai cu familia Mădălinei: „Nu mă simt bine. Trebuie să ajung la medic. Nici voce nu mai am”
Digi24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Cancan.ro
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri
Ce se întâmplă doctore
Mesajul dureros al Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. De ce suferea, de fapt, tânăra?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un nou record pentru benzina standard: e la doar un ban de pragul de 10 lei/litru.
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Adevărul despre bandele din Anglia victoriană: violență reală sau mit modern?
Mediafax Italia
DESCOPERIRE ȘOCANTĂ! L-au găsit mort într-o... cameră frigorifică!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
MEDIU Sute de craioveni, revoltați din cauza poluării din oraș, au dat în judecată primăria și instituțiile care se ocupă de mediu
16:23
Sute de craioveni, revoltați din cauza poluării din oraș, au dat în judecată primăria și instituțiile care se ocupă de mediu
NEWS ALERT „Țestoasele” au dat iar cu gaze când mai multe persoane au sărit în apărarea a doi protestatari încătușați. Continuă violențele în Piața Victoriei
16:22
„Țestoasele” au dat iar cu gaze când mai multe persoane au sărit în apărarea a doi protestatari încătușați. Continuă violențele în Piața Victoriei
CONTROVERSĂ Consilierul lui Putin avertizează că Polonia va fi nimicită rapid în cazul unui război direct cu Rusia. „Varșovia va dispărea în două sau trei zile”
16:18
Consilierul lui Putin avertizează că Polonia va fi nimicită rapid în cazul unui război direct cu Rusia. „Varșovia va dispărea în două sau trei zile”
FLASH NEWS Claudiu Manda dezvăluie cum vrea PSD să strângă cele 233 de voturi pentru Guvernul Grindeanu. De unde ar putea veni susținerea
15:36
Claudiu Manda dezvăluie cum vrea PSD să strângă cele 233 de voturi pentru Guvernul Grindeanu. De unde ar putea veni susținerea
PROIECT DE LEGE Senatorii din Comisia de Apărare amână pentru a doua oară, cu o săptămână, raportul legii care ar limita mandatele şefilor de servicii la 8 ani
15:30
Senatorii din Comisia de Apărare amână pentru a doua oară, cu o săptămână, raportul legii care ar limita mandatele şefilor de servicii la 8 ani
EXTERNE Bill Gates avertizează asupra pericolului AI. ”Guvernele sunt cu mult în urmă în această privință”
15:25
Bill Gates avertizează asupra pericolului AI. ”Guvernele sunt cu mult în urmă în această privință”

Cele mai noi

Trimite acest link pe