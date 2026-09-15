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Începe judecarea apelului în dosarul „10 August”. În primă instanță, foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați pentru că „fapta nu este prevăzută de legea penală”

Cristian Lisandru
Începe judecarea apelului în dosarul „10 August”. În primă instanță, foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați pentru că „fapta nu este prevăzută de legea penală”
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Curtea Militară de Apel București începe, marți, judecarea apelului în dosarul „10 August”, notează Agerpres. În acest dosar, foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați în primă instanță pentru abuz în serviciu, în contextul reprimării violente a manifestanților la protestul desfășurat în august 2018.

Cei achitați în data de 15 iunie au fost:

  • Colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române;
  • Colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei;
  • Colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române.

Sentința din primă instanță a fost dată de judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar București. Acesta a motivat că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

În aceeași zi,  alți ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei implicați în reprimarea protestatarilor au fost achitați sau au primit pedepse cu suspendare.

Decizia, atacată cu apel de Parchetul Militar

Decizia Tribunalului București a fost atacată cu apel de Parchetul Militar. Peste o sută de persoane vătămate au făcut, la rândul lor, apel. Faptele de care sunt acuzați foștii șefi ai Jandarmeriei se prescriu în luna octombrie.

În luna august 2023, foștii șefi ai Jandarmeriei au fost trimiși în judecată de procurorii Secției Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vătămate constituindu-se părți civile în proces.

Conform anchetei, colonelul Laurențiu Cazan – comandant al acțiunii -, precum și Gheorghe Cucoș și Ionuț Sindile – coordonatori ai aceleiași acțiuni – și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu. Aceștia au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine – cu încălcarea dispozițiilor legale – intervenția în forță în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piața Victoriei. Erau aproximativ 30.000 persoane. Șefii Jandarmeriei au condus, ulterior, acțiunea.

Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală și nejustificată.

Aceștia spun că folosirea de către forțele de ordine a unor dispozitive din dotare – bastoane de cauciuc, scuturi de protecție, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită și cartușe – poate fi considerată drept un tratament „inuman” și „degradant”.

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