Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat un nou mecanism de gestionare a activității instanțelor din România, în funcție de capacitatea reală a acestora de a soluționa cauze. Practic, este vorba de „normarea” activității judecătorilor, pe baza fixării unei capacități anuale de referință – 288 de dosare pentru un judecător din judecătorie, 192 pentru un judecător din tribunal, respectiv 119 pentru un judecător de curte de apel, informează juridice.ro.

Cum este determinată capacitatea maximă de dosare care pot fi atrbuite unui judecător / Dosarele prioritare, repartizate imediat

Prin noua hotărâre, capacitatea zilnică a fiecărei instanțe este determinată cu ajutorul unui sistem informatic, iar dosarele care depășesc cantitatea prevăzută sunt trecute într-un registru special. Mai apoi, sunt repartizate în funcție de locurile disponibile.

Totuși, dosarele privite drept prioritare sunt repartizate imediat, chiar și în scenariul în care instanța a atins capacitatea zilnică. De asemenea, președintele instanței sau al secției poate dispune repartizarea prioritară a unui dosar aflat în registru, dacă o eventuală întârziere ar putea afecta exercitarea unor drepturi fundamentale ori ar putea produce un prejudiciu grav sau ireparabil.

„Capacitatea anuală de soluționare aferentă unui judecător se stabilește diferențiat pe categorii de instanțe, după cum urmează:

a) pentru judecătorii – 288 dosare;

b) pentru tribunale – 192 dosare;

c) pentru curți de apel – 119 dosare”, este precizat în alineatul (2) din articolul 2 al noii hotărâri.

Sistem gradual de implementare a noului mecanism / Procedura urmărește standardele Comisiei Europene

„Prin derogare de la art. 2 alin. (2), capacitatea anuală de soluționare stabilită în vederea determinării capacității de procesare a instanțelor judecătorești se aplică etapizat, după cum urmează:

a) până la data de 14 septembrie 2027, la nivelul dublului capacității prevăzute la art. 2 alin. (2);

b) în perioada 15 septembrie 2027 – 14 septembrie 2028, la nivelul capacității prevăzute la art. 2 alin. (2) majorată cu 50%;

c) începând cu data de 15 septembrie 2028, la nivelul capacității prevăzute la art. 2 alin. (2)”, este precizat în articolul 17 din noua hotărâre.

Reprezentanții CSM au explicat că scopul principal al adoptării noului mecansim este evitarea scenariului în care supraîncărcărea instanțelor devine o normă standard de lucru.

Totodată, metodologia folosește statistici furnizate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției și date naționale care arată repartizarea cauzelor între judecătorii, tribunale și curți de apel.