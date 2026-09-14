VIDEO | Inculpat din dosarul ex-ministrului Chesnoiu, pus în dificultate de instanța supremă. Cine este „rechinul” și ce însemna mesajul „am luat pentru tine dir gen”

Instanța supremă accelerează în judecarea apelurilor din dosarul de mare corupție în care fostul ministru al Agriculturii, Adrian Ionuț Chesnoiu, a fost deja condamnat de prima instanță la patru ani de închisoare cu executare.

Completul de cinci judecători dezbate în prezent apelurile declarate de cei condamnați de prima instanță în acest dosar de dirijare a unor concursuri și la termenul de luni l-a audiat pe inculpatul Mihai Pârv și pe soția acestuia.

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Soția celui care se visa directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Arad, are doar calitate de martor în dosar, în vreme ce soțul său, inculpatul Pârv a dat declarație în faza de apel.

Inculpat luat în balon de instanță

La termenul de luni al procesului unul dintre cei care ar fi primit subiectele de concurs organizat pentru diverse posturi sub bagheta fostului ministru Chesnoiu, Mihai Pârv a povestit instanței, „din amintire” despre cum s-au derulat perchezițiile DNA teritorial la locuința sa.

Pentru că nu a oferit lămuriri complete una dintre judecătoarele care formează completul de 5 care dezbate apelurile din dosar a început să îl chestioneze direct pe Pârv.

Astfel, magistratul a dorit să știe clar „cine era rechinul despre care vă întrebau ofițerii” precum și ce înseamnă mesajul găsit în mesageria lui Pârv, „am luat pentru tine dir gen”.

Pentru a ajunge la acest două întrebări extra punctuale instanța a ascultat atentă declarația lui Pârv.

„Mă întrebau: Cine e rechinul? Dă-ne rechinul”

„Sunt sută la sută nevinovat. Am învățat toată bibliografia. Am printat totul în afara de Constituție. Constituția o aveam electronic. Dar și pe cealaltă. Învățam din ce aveam în calculator.

Funcția am ocupat-o doar patru zile după care am cerut suspendarea și nu am încasat niciun venit aferent funcției.

Referitor la percheziția domiciliară nu am cunoscut rigorile, nu am știut ce trebuia să cerem, cum trebuia să procedăm. Că pot obiecta. Nu am avut avocat. Nu a reușit să ajungă. Înregistrarea s-a oprit de mai multe ori.

DNA: V-au dat vreo explicație de ce procedează așa și nu ridică toate documentele?

Răspuns: Aveam CV, actele firmei, aveam vechimea în muncă, adeverințele. Astea erau în dosar. Aveam documentele de studiu. Nu mi-a explicat nimeni de ce s-a făcut selecție.

DNA: În afara de acte s-au ridicat toate piesele de bibliografie ?

Răspuns: Nu. A mai rămas acte normativele ce nu au fost ridicate.

DNA: Ce se întâmpla când se opreau camerele de filmare?

Răspuns: Când se oprea înregistrarea mi se tot spunea sa le dau „rechinul”. Nu am știut inițial. Apoi mi s-a arătat un document pe care scria numele lui Andrei.

Cred ca se refereau la Andrei Răducan. Am spus că nu îl cunosc, că nu l-am cunoscut personal după care m-au întrebat dacă îl cunosc pe ministru. Am spus că nu îl cunosc și nu l-am cunoscut vreodată.

Dna: Îl cunoaște pe Fifor ?

Răspuns: Îl cunosc și nu am cum sa neg asta. N-am avut o relație specială cu el. Am fost vicepreședinte al PSD Arad. Nu a existat o relație personală.”, a explicat bărbatul sub tirul întrebărilor.

Luat la rost de instanță

„ICCJ: Ați vorbit cu el (Fifor – n.r) de înscrierea la concurs?

Răspuns: Nu am vorbit cu el despre așa ceva.

ICCJ: Ați trimis un CV la el?

Răspuns: Da. În condițiile in care am fost mințit ca voi fi secretar de stat în ministerul Agriculturii.

DNA: Cine v-a mințit ?

Răspuns: Chiar el, Fifor.

DNA: Ce ne puteți spune despre mesajele text găsite in telefon la percheziția informatică?

Răspuns: Nu am avut mesaje cu domnul Fifor.

ICCJ: Ce s-a întâmplat cu acele acte din bibliografie ramase la dumneavoastră după percheziție?

Răspuns. Noi am fost plecați o perioadă din țară. Erau acolo când am plecat. Nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Când ne-am întors nu am mai știut de ele.

ICCJ: Erau niște mențiuni olografe pe unele acte.

Răspuns: Cred ca le-am făcut eu după examen dar nu mai țin minte ce reprezintă ele.

ICCJ: Aveți legătură cu Pistru Eusebiu? Ați vorbit cu el? Aveți mesaje de la el?

Răspuns: Nu pot infirma mesajele nu pot comenta eu ce discuții a avut el cu alte persoane ?

ICCJ: Ce înțelegeți din mesajul „am luat pentru tine dir gen”?

Răspuns: Nu îmi pot explica semnificația mesajului primit de la acesta.

ICCJ: De câte ori ați citit bibliografia? Câte acte normative erau? Dați-ne acum un exemplu care să denote ce ați învățat atunci pentru concurs

La aceste ultimele întrebări instanța nu a mai primit răspunsuri concrete, în mintea lui Pârvu instalându-se amnezia.

Este de menționat că atât Pârv cât și soția acestuia și-au amintit cu lux de amănunte detaliile percheziției și a unor pretinse lacune ale anchetatorilor la acel moment dar amintirile acestora au devenit deficitare când au trebuit să explice probele directe ale DNA care indică faptul că respectivul concurs era „pregătit” și dirijat către cel audiat luni de instanța supremă.

După audieri instanța supremă a arătat că în 2 noiembrie vor avea loc pledoariile finale în acest caz, a cerut tuturor avocaților să fie prezenți sau să asigure substituirea și totodată va da ultimul cuvânt celor judecați în dosar.

Ce a acuzat DNA

În rechizitoriul din acest dosar, aflat în posesia Gândul, anchetatorii DNA arată cu privire la conexiunile politice că fostul ministru Adrian Ionuț Chesnoiu face parte din aceeași formațiune politică cu inculpații Mihai Pârv și Cătălin Ionuț Lăscaie.

„În al doilea rând, din percheziția informatică a telefonului utilizat de inculpatul Mihai Pârv a rezultat că anterior scoaterii la concurs a funcției de director executiv adjunct al Direcției pentru Agricultură Județeană Arad, inculpatul a transmis curriculum vitae martorilor Mihai Viorel Fifor (președinte al organizației județene Arad a aceleiași formațiuni politice, precum și deputat în Parlamentul României) și Eusebiu Manea Pistru (senator în Parlamentul României din partea aceleiași formațiuni politice), ultimii cunoscând aspirațiile inculpatului pentru funcția de conducere din cadrul D.A.J. Arad.

Mai mult, din discuțiile purtate la data de 20 ianuarie 2022 prin intermediul aplicației WhatsApp între inculpatul Pârv și martorul Pistru, ultimul i-a transmis că, în urma unor discuții cu liderii locali ai partenerilor de coaliție, inculpatul urma să ocupe, prin concurs, postul de director executiv adjunct vizat, iar, ulterior, va ocupa funcția de director executiv:

„Ac suntem la discuții cu Falca ”, „Am luat pt tine dir gen ”, „Dai concurs pe adj, „Si după treci gen ”.

Întâlnirea din data de 20 ianuarie 2022 este confirmată de ambii martori menționați, care însă neagă faptul că în acel context s-au purtat discuții despre o astfel de funcție, care nu era una politică, discuția vizând doar funcțiile politice de prefect, secretar de stat.

Pistru recunoaște trimiterea mesajelor anterior prezentate către inculpatul Pârv, însă arată că l-a mințit pe ultimul și a dorit, în aceeași măsură, să scape de insistențele sale de a ocupa funcția de director executiv adjunct al D.A.J. Arad și să păstreze o bună colaborare cu acesta.

Chiar dacă ambii martori neagă că au avut vreo legătură cu candidatura și cu ocuparea prin concurs a funcției de director executiv adjunct al D.A.J. Arad de către inculpatul Pârv, cert este că la 2 luni și jumătate de la această discuție, numele inculpatului a apărut în tabelul prezentat de Andrei Cristian Răducan martorei denunțătoare în dreptul funcției de director executiv adjunct al Direcției pentru Agricultură Județeană Arad, cu mențiunea ”C-de organizat”, înscris identificat în format .jpg în telefonul acestuia, cu dată de modificare 04.04.2022, deci cu mai bine de o lună înainte de susținerea probei scrise”, se arată în rechizitoriul aflat pe masa celor cinci judecători din apel.

Beciul Domnesc, în așteptare…

ÎCCJ a pronunțat miercuri, 4 martie 2026, o primă decizie în dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Acesta a primit o pedeapsă de 4 ani de închisoare pentru fapte de corupție legate de intervenții ilegale în sistemul public de angajări. Decizia nu e definitivă și a fost atacată cu apel de cei condamnați.

Instanța a menționat că, în perioada februarie-aprilie 2022, Chesnoiu a determinat o persoană din subordine să îi livreze subiectele pentru patru concursuri de angajare.

Procurorii DNA au stabilit că fostul ministru a intervenit direct chiar și pentru a salva un candidat care nu obținuse punctajul necesar și a obligat comisia să-l promoveze.

Pedepsele pentru faptele de instigare și abuz în serviciu au fost contopite și au rezultat o pedeapsă finală de 4 ani cu executare. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătorii au impus și alte măsuri împotriva fostului demnitar.

Pe lângă fostul ministru ICCJ a stabilit pedepse de condamnare și pentru ceilalți inculpați judecați alături de oficialul statului român în acest dosar de mare corupție:

Andrei Cristian Răducan (la data faptelor director general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii) a primit doi ani cu suspendare şi efectuarea a 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Parohiei Berceni I sau Centrul Social de tip „After School” Berceni.

Aurel Sandu (fost şef serviciu în Ministerul Agriculturii) a primit un an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 3 sau Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Bucureşti.

Mihai Cosmin Corobea (fost consilier clasa I în Ministerul Agriculturii) a fost condamnat la un an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la DGASPC Sector 1 sau Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1.

Mihai Pârv (fost director executiv adjunct gradul II la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Arad)a primit un an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Spitalul Judeţean Arad sau DGASPC Arad.

Cătălin Ionuţ Lăscaie (fost consilier judeţean şi vicepreşedinte al PSD Dâmboviţa) a primit o condamnare la un an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Primăria Oraşului Răcari sau Primăria Lunguleţu.