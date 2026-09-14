Prima pagină » Justiție » VIDEO | Inculpat din dosarul ex-ministrului Chesnoiu, pus în dificultate de instanța supremă. Cine este „rechinul” și ce însemna mesajul „am luat pentru tine dir gen”

VIDEO | Inculpat din dosarul ex-ministrului Chesnoiu, pus în dificultate de instanța supremă. Cine este „rechinul” și ce însemna mesajul „am luat pentru tine dir gen”

Catalin Lupasteanu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Instanța supremă accelerează în judecarea apelurilor din dosarul de mare corupție în care fostul ministru al Agriculturii, Adrian Ionuț Chesnoiu, a fost deja condamnat de prima instanță la patru ani de închisoare cu executare.

Completul de cinci judecători dezbate în prezent apelurile declarate de cei condamnați de prima instanță în acest dosar de dirijare a unor concursuri și la termenul de luni l-a audiat pe inculpatul Mihai Pârv și pe soția acestuia.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Soția celui care se visa directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Arad, are doar calitate de martor în dosar, în vreme ce soțul său, inculpatul Pârv a dat declarație în faza de apel.

Inculpat luat în balon de instanță

La termenul de luni al procesului unul dintre cei care ar fi primit subiectele de concurs organizat pentru diverse posturi sub bagheta fostului ministru Chesnoiu, Mihai Pârv a povestit instanței, „din amintire” despre cum s-au derulat perchezițiile DNA teritorial la locuința sa.

Pentru că nu a oferit lămuriri complete una dintre judecătoarele care formează completul de 5 care dezbate apelurile din dosar a început să îl chestioneze direct pe Pârv.

Astfel, magistratul a dorit să știe clar „cine era rechinul despre care vă întrebau ofițerii” precum și ce înseamnă mesajul găsit în mesageria lui Pârv, „am luat pentru tine dir gen”.

Pentru a ajunge la acest două întrebări extra punctuale instanța a ascultat atentă declarația lui Pârv.

„Mă întrebau: Cine e rechinul? Dă-ne rechinul”

„Sunt sută la sută nevinovat. Am învățat toată bibliografia. Am printat totul în afara de Constituție. Constituția o aveam electronic. Dar și pe cealaltă. Învățam din ce aveam în calculator.

Funcția am ocupat-o doar patru zile după care am cerut suspendarea și nu am încasat niciun venit aferent funcției.

Referitor la percheziția domiciliară nu am cunoscut rigorile, nu am știut ce trebuia să cerem, cum trebuia să procedăm. Că pot obiecta. Nu am avut avocat. Nu a reușit să ajungă. Înregistrarea s-a oprit de mai multe ori.

DNA: V-au dat vreo explicație de ce procedează așa și nu ridică toate documentele?

Răspuns: Aveam CV, actele firmei, aveam vechimea în muncă, adeverințele. Astea erau în dosar. Aveam documentele de studiu. Nu mi-a explicat nimeni de ce s-a făcut selecție.

DNA: În afara de acte s-au ridicat toate piesele de bibliografie ?

Răspuns: Nu. A mai rămas acte normativele ce nu au fost ridicate.

DNA: Ce se întâmpla când se opreau camerele de filmare?

Răspuns: Când se oprea înregistrarea mi se tot spunea sa le dau „rechinul”. Nu am știut inițial. Apoi mi s-a arătat un document pe care scria numele lui Andrei.

Cred ca se refereau la Andrei Răducan. Am spus că nu îl cunosc, că nu l-am cunoscut personal după care m-au întrebat dacă îl cunosc pe ministru. Am spus că nu îl cunosc și nu l-am cunoscut vreodată.

Dna: Îl cunoaște pe Fifor ?

Răspuns: Îl cunosc și nu am cum sa neg asta. N-am avut o relație specială cu el. Am fost vicepreședinte al PSD Arad. Nu a existat o relație personală.”, a explicat bărbatul sub tirul întrebărilor.

Luat la rost de instanță

„ICCJ: Ați vorbit cu el (Fifor – n.r) de înscrierea la concurs?

Răspuns: Nu am vorbit cu el despre așa ceva.

ICCJ: Ați trimis un CV la el?

Răspuns: Da. În condițiile in care am fost mințit ca voi fi secretar de stat în ministerul Agriculturii.

DNA: Cine v-a mințit ?

Răspuns: Chiar el, Fifor.

DNA: Ce ne puteți spune despre mesajele text găsite in telefon la percheziția informatică?

Răspuns: Nu am avut mesaje cu domnul Fifor.

ICCJ: Ce s-a întâmplat cu acele acte din bibliografie ramase la dumneavoastră după percheziție?

Răspuns. Noi am fost plecați o perioadă din țară. Erau acolo când am plecat. Nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Când ne-am întors nu am mai știut de ele.

ICCJ: Erau niște mențiuni olografe pe unele acte.

Răspuns: Cred ca le-am făcut eu după examen dar nu mai țin minte ce reprezintă ele.

ICCJ: Aveți legătură cu Pistru Eusebiu? Ați vorbit cu el? Aveți mesaje de la el?

Răspuns: Nu pot infirma mesajele nu pot comenta eu ce discuții a avut el cu alte persoane ?

ICCJ: Ce înțelegeți din mesajul „am luat pentru tine dir gen”?

Răspuns: Nu îmi pot explica semnificația mesajului primit de la acesta.

ICCJ: De câte ori ați citit bibliografia? Câte acte normative erau? Dați-ne acum un exemplu care să denote ce ați învățat atunci pentru concurs

La aceste ultimele întrebări instanța nu a mai primit răspunsuri concrete, în mintea lui Pârvu instalându-se amnezia.

Este de menționat că atât Pârv cât și soția acestuia și-au amintit cu lux de amănunte detaliile percheziției și a unor pretinse lacune ale anchetatorilor la acel moment dar amintirile acestora au devenit deficitare când au trebuit să explice probele directe ale DNA care indică faptul că respectivul concurs era „pregătit” și dirijat către cel audiat luni de instanța supremă.

După audieri instanța supremă a arătat că în 2 noiembrie vor avea loc pledoariile finale în acest caz, a cerut tuturor avocaților să fie prezenți sau să asigure substituirea și totodată va da ultimul cuvânt celor judecați în dosar.

Ce a acuzat DNA

În rechizitoriul din acest dosar, aflat în posesia Gândul, anchetatorii DNA arată cu privire la conexiunile politice că fostul ministru Adrian Ionuț Chesnoiu face parte din aceeași formațiune politică cu inculpații Mihai Pârv și Cătălin  Ionuț Lăscaie.

„În al doilea rând, din percheziția informatică a telefonului utilizat de inculpatul Mihai Pârv a rezultat că anterior scoaterii la concurs a funcției de director executiv adjunct al Direcției pentru Agricultură Județeană Arad, inculpatul a transmis curriculum vitae martorilor Mihai Viorel Fifor (președinte al organizației județene Arad a aceleiași formațiuni politice, precum și deputat în Parlamentul României) și Eusebiu Manea Pistru (senator în Parlamentul României din partea aceleiași formațiuni politice), ultimii cunoscând aspirațiile inculpatului pentru funcția de conducere din cadrul D.A.J. Arad.

Mai mult, din discuțiile purtate la data de 20 ianuarie 2022 prin intermediul aplicației WhatsApp între inculpatul Pârv și martorul Pistru, ultimul i-a transmis că, în urma unor discuții cu liderii locali ai partenerilor de coaliție, inculpatul urma să ocupe, prin concurs, postul de director executiv adjunct vizat, iar, ulterior, va ocupa funcția de director executiv:

„Ac suntem la discuții cu Falca ”, „Am luat pt tine dir gen ”, „Dai concurs pe adj, „Si după treci gen ”.

Întâlnirea din data de 20 ianuarie 2022 este confirmată de ambii martori menționați, care însă neagă faptul că în acel context s-au purtat discuții despre o astfel de funcție, care nu era una politică, discuția vizând doar funcțiile politice de prefect, secretar de stat.

Pistru recunoaște trimiterea mesajelor anterior prezentate către inculpatul Pârv, însă arată că l-a mințit pe ultimul și a dorit, în aceeași măsură, să scape de insistențele sale de a ocupa funcția de director executiv adjunct al D.A.J. Arad și să păstreze o bună colaborare cu acesta.

Chiar dacă ambii martori neagă că au avut vreo legătură cu candidatura și cu ocuparea prin concurs a funcției de director executiv adjunct al D.A.J. Arad de către inculpatul Pârv, cert este că la 2 luni și jumătate de la această discuție, numele inculpatului a apărut în tabelul prezentat de Andrei Cristian Răducan martorei denunțătoare în dreptul funcției de director executiv adjunct al Direcției pentru Agricultură Județeană Arad, cu mențiunea ”C-de organizat”, înscris identificat în format .jpg în telefonul acestuia, cu dată de modificare 04.04.2022, deci cu mai bine de o lună înainte de susținerea probei scrise”, se arată în rechizitoriul aflat pe masa celor cinci judecători din apel.

Beciul Domnesc, în așteptare…

ÎCCJ a pronunțat miercuri, 4 martie 2026, o primă decizie în dosarul fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Acesta a primit o pedeapsă de 4 ani de închisoare pentru fapte de corupție legate de intervenții ilegale în sistemul public de angajări. Decizia nu e definitivă și a fost atacată cu apel de cei condamnați.

Instanța a menționat că, în perioada februarie-aprilie 2022, Chesnoiu a determinat o persoană din subordine să îi livreze subiectele pentru patru concursuri de angajare.

Procurorii DNA au stabilit că fostul ministru a intervenit direct chiar și pentru a salva un candidat care nu obținuse punctajul necesar și a obligat comisia să-l promoveze.

Pedepsele pentru faptele de instigare și abuz în serviciu au fost contopite și au rezultat o pedeapsă finală de 4 ani cu executare. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătorii au impus și alte măsuri împotriva fostului demnitar.

Pe lângă fostul ministru ICCJ a stabilit pedepse de condamnare și pentru ceilalți inculpați judecați alături de oficialul statului român în acest dosar de mare corupție:

Andrei Cristian Răducan (la data faptelor director general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii) a primit doi ani cu suspendare şi efectuarea a 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Parohiei Berceni I sau Centrul Social de tip „After School” Berceni.

Aurel Sandu (fost şef serviciu în Ministerul Agriculturii) a primit un an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 3 sau Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Bucureşti.

Mihai Cosmin Corobea (fost consilier clasa I în Ministerul Agriculturii) a fost condamnat la un an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la DGASPC Sector 1 sau Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1.

Mihai Pârv (fost director executiv adjunct gradul II la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Arad)a primit un an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Spitalul Judeţean Arad sau DGASPC Arad.

Cătălin Ionuţ Lăscaie (fost consilier judeţean şi vicepreşedinte al PSD Dâmboviţa) a primit o condamnare la un an cu suspendare şi 100 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii, la Primăria Oraşului Răcari sau Primăria Lunguleţu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Cum a pierdut statul român zeci de milioane de euro în urma afacerilor derulate de Jurgen Faff. Unifarm, contract păgubos în pandemie, teren de golf fantomă în Sibiu și parcuri fotovoltaice care n-au produs energie. Afaceristul colecționar de Porsche și Maserati, acuzat de evaziune fiscală
15:39
Cum a pierdut statul român zeci de milioane de euro în urma afacerilor derulate de Jurgen Faff. Unifarm, contract păgubos în pandemie, teren de golf fantomă în Sibiu și parcuri fotovoltaice care n-au produs energie. Afaceristul colecționar de Porsche și Maserati, acuzat de evaziune fiscală
JUSTIȚIE Judecătorii români scapă de povara grămezilor de dosare. CSM introduce o nouă procedură de limitare a dosarelor alocate instanțelor. Care sunt capacitățile maxime
16:19, 12 Sep 2026
Judecătorii români scapă de povara grămezilor de dosare. CSM introduce o nouă procedură de limitare a dosarelor alocate instanțelor. Care sunt capacitățile maxime
NEWS ALERT O decizie a Curții Constituționale pune barieră românilor. Nu pot cere creșteri salariale, sporuri și vouchere prin legi depuse în Parlament
08:44, 12 Sep 2026
O decizie a Curții Constituționale pune barieră românilor. Nu pot cere creșteri salariale, sporuri și vouchere prin legi depuse în Parlament
EXCLUSIV Povestea exclusivă a tânărului închis la Rahova după ce un hoț de parfumuri i-a furat identitatea. „După pușcărie, am ajuns să caut în gunoaie”
05:00, 12 Sep 2026
Povestea exclusivă a tânărului închis la Rahova după ce un hoț de parfumuri i-a furat identitatea. „După pușcărie, am ajuns să caut în gunoaie”
JUSTIȚIE Samuel Eto’o, implicat într-un scandal uriaș. Este acuzat că a luat 500.000 de euro, bani proveniți din Rusia
20:44, 11 Sep 2026
Samuel Eto’o, implicat într-un scandal uriaș. Este acuzat că a luat 500.000 de euro, bani proveniți din Rusia
FLASH NEWS Agenții Serviciilor de Informații Externe ar putea avea dreptul legal de a-și cerceta penal colegii. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
20:40, 11 Sep 2026
Agenții Serviciilor de Informații Externe ar putea avea dreptul legal de a-și cerceta penal colegii. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
Mediafax
Judecătoare exclusă din magistratură după ce a ținut sute de dosare în așteptare. Unele sentințe, amânate peste un an
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Cancan.ro
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Mediafax
Germania cere tăieri drastice din bugetul UE. Fondurile pentru România, în pericol
Click
Dida Drăgan, la 80 de ani! De ce se îmbracă în negru și marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”
Digi24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Cancan.ro
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
Învățăturile călugărilor: ce putem prelua din disciplina vieții monahale
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
SURSE Liberalii mai fac două achiziţii de membri „extremişti” de la partidul Dianei Şoşoacă. De asemenea, partidul lui Victor Ponta pierde un membru
16:31
Liberalii mai fac două achiziţii de membri „extremişti” de la partidul Dianei Şoşoacă. De asemenea, partidul lui Victor Ponta pierde un membru
SURSE PNL a votat să susţină legea care reduce numărul de parlamentari la 300, dar să rămână 6 parlamentari pentru diaspora
16:14
PNL a votat să susţină legea care reduce numărul de parlamentari la 300, dar să rămână 6 parlamentari pentru diaspora
REACȚIE Cum reacționează aliații occidentali după ce o rută feroviară din Ucraina, folosită de Boris Johnson, a fost ținta unui atac rusesc. Rutte, Kallas și Tusk, critici dure la adresa lui Putin
16:13
Cum reacționează aliații occidentali după ce o rută feroviară din Ucraina, folosită de Boris Johnson, a fost ținta unui atac rusesc. Rutte, Kallas și Tusk, critici dure la adresa lui Putin
EXCLUSIV Paradoxul Bolojan: demis de 4 luni, dar agățat de Palatul Victoria. Cristoiu: Statuia lui intră în nisip/Gata, s-a terminat
16:10
Paradoxul Bolojan: demis de 4 luni, dar agățat de Palatul Victoria. Cristoiu: Statuia lui intră în nisip/Gata, s-a terminat
REACȚIE PNL neagă discuțile privind suspendarea lui Nicușor Dan: Nu există nicio aşa-zisă „aripă” a partidului care să susţină un asemenea demers
16:08
PNL neagă discuțile privind suspendarea lui Nicușor Dan: Nu există nicio aşa-zisă „aripă” a partidului care să susţină un asemenea demers
BILANȚ Peste 8.000 de controale în industria alimentară și amenzi de aproape 1,5 milioane de lei în luna august
16:05
Peste 8.000 de controale în industria alimentară și amenzi de aproape 1,5 milioane de lei în luna august

Cele mai noi

Trimite acest link pe