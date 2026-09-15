PSD începe să pună pe masă, cu nume și grupuri parlamentare, aritmetica unui posibil Guvern condus de Sorin Grindeanu. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a explicat, la B1 TV, de unde speră social-democrații să adune cele 233 de voturi necesare învestirii unui nou Executiv.

Calculul prezentat de Manda pleacă de la social-democrați și adaugă UDMR, grupul minorităților naționale, formațiunile parlamentare mai mici, între care UPR și PACE, precum și parlamentarii independenți.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Manda: „Cu UDMR, PSD crede că poate ajunge la 233 de voturi”

Întrebat cum ar putea arăta majoritatea parlamentară pentru un Guvern susținut de PSD, Claudiu Manda a răspuns: „PSD, dacă este UDMR, hai să-i luăm pe cei despre care știm sigur, grupuri politice cu care avem dialog în Parlament, cu unele dintre ele avem și protocol de colaborare: PSD, grupul minorităților, celelalte partide, UPR, PACE, parlamentari independenți. În momentul în care și UDMR ar fi alături de noi, cred că putem să strângem 233 de voturi.”

Respectiv, UDMR apare din nou ca piesa care poate face diferența între un Guvern Grindeanu care rămâne doar o propunere politică și unul care are șanse reale să treacă de Parlament.

„Dacă UDMR-ul nu susține un astfel de Guvern Grindeanu, e greu să strângi 233 de voturi”, a recunoscut Manda.

Întrebat dacă există negocieri cu AUR, secretarul general al PSD a negat: „Nu. Nu există negocieri în acest moment cu cei din AUR”.

Manda a făcut însă o distincție între o negociere politică oficială cu un partid și votul individual dat de parlamentarii din alte formațiuni.

„În afară de acest număr de voturi, dacă sunt parlamentari de la alte partide, PNL, USR, AUR, care vor vota un astfel de Guvern, sigur că nu pot să spun unui coleg parlamentar că nu aș vrea să mă voteze (…) Au existat declarații în spațiul public ale parlamentarilor din zona conservatoare care au spus că, pentru a debloca, sunt dispuși să voteze un Guvern. Că în interiorul PNL se va lua o decizie să voteze toată lumea, că se va lua o decizie ca fiecare să voteze cum consideră (…) sunt chestiuni interne ale PNL”, a explicat el.

De asemenea, Claudiu Manda a reiterat decizia luată de PSD: dacă discuția este despre un Executiv PSD sau un Executiv minoritar construit în jurul social-democraților, propunerea pentru funcția de premier este Sorin Grindeanu. În schimb, în cazul unei coaliții mai largi, PSD ar putea accepta discuția despre un alt prim-ministru.

„Noi avem decizia luată la Sinaia în care spunem așa: dacă se vorbește de un Guvern minoritar sau un Guvern PSD, propunerea noastră de prim-ministru este Sorin Grindeanu. Dacă se vorbește de o coaliție mai largă, în care suntem cu alte partide, sigur că suntem dispuși să discutăm și un alt premier (…) România are nevoie de un Guvern mâine, ieri. Este urgent nevoie să avem rectificare acolo unde este cazul. (…) Un Guvern interimar nu are drept de inițiativă către Parlament. (…) Suntem într-un blocaj pe care nu putem să-l depășim decât dacă avem un Guvern cu puteri depline. N-aș vrea să fim în situația în care bugetul pe anul 2027 să-l aprobăm în 2028 sau poate și mai târziu”, a adăugat el.

Sursa video: Facebook Claudiu Manda