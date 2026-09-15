Diana Buzoianu, plângere penală lui IPS Teodosie, după ce acesta a spus că o femeie abuzată de soț trebuie să își ducă crucea și să nu divorțeze

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, amenință că îi va face plângere penală Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie. Scandalul a izbucnit după ce Teodosie a declarat că o femeie abuzată de soț trebuie să își ducă crucea și să nu divorțeze. Diana Buzoianu a făcut plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, însă de doi ani așteaptă un răspuns. Buzoianu nu este la primul gest de acest fel, ea i-a făcut sesizare la CNCD și liderului sindical Marian Artimon, care a spus că sunt „prea multe femei care conduc şi iau decizii”.

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Diana Buzoianu: Anii trec, CNCD se face că plouă

„Anii trec, CNCD se face că plouă. Că tot vorbeam ieri de CNCD, hai să vă povestesc cum instituțiile îngroapă cu anii sesizările incomode.

În iunie 2024, după declarațiile arhiepiscopului Teodosie care pretindea că o femeie abuzată psihologic de soț trebuie să-și „ducă crucea” și să nu divorțeze, am făcut o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Am spus atunci un lucru simplu: abuzul nu este o cruce de dus pentru femei, zi de zi în propria casă.

Au trecut mai bine de doi ani. În tot acest timp, mii de femei din România au continuat să trăiască în realitatea violenței domestice. Unele au cerut ajutor, altele au reușit să plece. Unele, tragic, n-au mai reușit”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministrul Mediului acuză Consiliul Național al Discriminării că timp de doi ani nu a dat curs solicitării ei.

„Iar instituția creată tocmai pentru a combate discriminarea nu a ajuns, în mod miraculos, la o concluzie în acest caz.

Am cerut revenirea pe această sesizare. E decizia CNCD ce răspuns dă (cu argumente bazate pe legislația în vigoare), dar sunt obligați de lege să dea un răspuns.

Cât timp trebuie să treacă pentru ca o declarație care normalizează abuzul asupra femeilor să primească un răspuns din partea statului? Un an? Doi ani? Sau trebuie să așteptăm până când asemenea idei devin atât de obișnuite încât nu mai scandalizează pe nimeni?

2 ani au trecut deja fără ca CNCD să se pronunțe.

Complicitatea și tăcerea instituțiilor are și ea consecințe.

Când vorbim despre femei care trăiesc abuzul în propria casă, mesajul transmis de o instituție care întârzie la nesfârșit este unul extrem de periculos: „Mai așteaptă. Îndură. Noi momentan suntem de partea abuzatorului”, a precizat Buzoianu.

Ea mai spune că instituţiile statului nu au voie să tergiverseze sesizările care privesc drepturile fundamentale ale oamenilor și de aceea îi va face plângere penală Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie.

„Instituțiile statului nu au voie să tergiverseze la nesfârșit, mai ales atunci când drepturile fundamentale ale oamenilor sunt puse în discuție.

Așadar, întrebările mele sunt simple: CNCD, ce se întâmplă cu sesizarea din 2024? A fost analizată? Dacă da, unde este decizia? Dacă nu, de ce durează mai bine de doi ani? E mai bine să fac plângere penală pentru abuz în serviciu pentru că refuzați de 2 ani de zile să vă pronunțați pe o sesizare depusă?”

O altă sesizare, altă speță