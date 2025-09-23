Facturi uriașe după ce ani la rând au primit apă potabilă la discreție. Datorii colosale la operatorul regional

Sute de oameni din județul Botoșani au primit ani la rând apă potabilă la discreție. Pentru acest răsfăț primăriile trebuie să scoată sume uriașe din buzunar, datoriile sunt pe măsură la operatorul regional, de aproape 3 milioane de lei.

Totul s-a întâmplat pentru că rețelele de apă construite din fonduri proprii sau prin proiecte europene nu au fost preluate de furnizor. Astfel, consumul nu a fost facturat individual.

Facturi uriașe după ce ani de zile s-a primit apă potabilă la discreție

Ani de zile apa a fost contorizată doar la intrarea în comună, astfel că sătenii au beneficiat de ea fără contracte individuale, dar și fără obligații de plată. Astfel, facturile restante au ajuns să fie emise direct către primării.

„Ieri erau 2,9 milioane de lei. Suntem în proces de negocierea tranşelor finaciare pe care trebuie să ni le livreze. Cu alte UAT-uri suntem în discuţii în vederea preluării, în orice caz. Aceste sume trebuie stinse”, a declarat Alin Cirimpei, director Nova Apa.

„S-a luat hotărârea la nivelul Consiliului Judeţean ca aceste datorii istorice să se închidă, să se facă o reeşalonare. Cum un cetăţean normal merge şi plăteşte în fiecare lună, aşa şi o primărie care are contorizarea la limita de proprietate trebuie să îşi plătească apa consumată de comunitatea sa”, spune Constantin Bursuc, vicepreședinte Consiliu Judeţean.

Decizia a afectat localnicii

Situația i-a afectat pe cei care se bucurau de apă gratuită. În comuna Roma de exemplu, oamenii s-au trezit cu facturi uriașe: ”S-a ajuns la 2000, 2000 și ceva de lei”, a spus un localnic.

”Noi ne chinuim de un an de zile să predăm rețeaua de apă la Nova Apaserv. Spun așa, mâine, poimâine, luna viitoare și tot așa. Ne amână. Noi n-am putut lăsa lumea fără apă. Mai ales că anul trecut a fost seceta aia mare”, spune Cristinel Aroșculesei, primarul comunei Manoleasa. Localnicii la rândul lor recunosc că s-a consumat apă la discreție, fără niciun fel de contract. ”Nu erau făcute contracte. De acum doi ani. Dar acum au început să facă contracte că s-a oprit apa în comună”, mărturisește o localnică din comuna Roma.

Edilii au recunoscut că situația este una delicată, dar susțin că au fost presați de comunități să asigure apă. Între timp, în mai multe comune au început demersuri pentru închierea contractelor individuale, după ce operatorul regional a sistat alimentarea cu apă în anumite localități.