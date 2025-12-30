Prima pagină » Actualitate » Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Vom avea un sfârșit de an cu vreme rece, geroasă, și cu vânt în zona de munte”

Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Vom avea un sfârșit de an cu vreme rece, geroasă, și cu vânt în zona de munte”

Nicolae Oprea
30 dec. 2025, 13:33, Actualitate
Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Vom avea un sfârșit de an cu vreme rece, geroasă, și cu vânt în zona de munte”
Galerie Foto 11

Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au precizat în exclusivitate pentru Gândul că sfârșitul acestui an va fi unul geros, mai ales în centrul și nordul țării, unde temperaturile se vor situa în ziua de Revelion între minus 2 și minus 12 grade Celsius. În continuare sunt în vigoare coduri galbene de vânt puternic.

„ANM a emis noi atenționări de Cod Galben privind intensificările vântului, așteptate pe parcursul zilei de 30 decembrie, în sudul Olteniei, sud-vestul Olteniei, sud-vestul Munteniei, dar mai ales în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, unde sunt așteptate rafale puternice, de 90-120 de kilometri pe oră în zona de creastă”, a precizat în exclusivitate pentru Gândul Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu al ANM.

Potrivit specialistului ANM, și pentru 31 decembrie, pe parcursului zilei, vor avea loc intensificări ale vântului în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali, dar și prin nordul Moldovei, estul Transilvaniei, sudul și sud-vestul Munteniei.

Meteorolog ANM: „Temperaturile sunt destul de scăzute în aceste zile, ușor sub mediile multianuale”

„Temperaturile sunt destul de scăzute în aceste zile, ușor sub mediile multianuale, cu nopți geroase, cu temperaturi cuprinse între minus 2 și minus12 grade. Și ziua, temperaturile rămân negative în centul și nordul țării, cu temperaturi de minus 5 grade, și ușor pozitive, cu 2 grade, în partea de sud. Așadar, un sfârșit de an cu vreme rece, geroasă, și cu vânt în zona de munte”.

Coduri galbene de vânt puternic

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis trei atenţionări meteorologice Cod galben de intensificări ale vântului şi ninsoare viscolită pentru zone din Oltenia, Muntenia şi Transilvania, valabile în ultimele zile ale anului.

Astfel, marţi, până la ora 20:00, în vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură vântul va avea viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi local şi în Maramureş, Transilvania şi Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

De asemenea, de marţi, ora 20:00, până miercuri, la ora 8:00, în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50…65 km/h, viscolind ninsoarea. În Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menţine scăzută.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vântul din Cluj i-a obligat pe piloţi să recurgă la manevre extreme. „Crabbing” executat pe rafale de până la 31 de nod

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI În USR, dosarul penal se întâlnește cu puterea. Noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, gestionează exact domeniul pentru care a fost condamnată definitiv
14:07
În USR, dosarul penal se întâlnește cu puterea. Noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, gestionează exact domeniul pentru care a fost condamnată definitiv
ACTUALITATE Un urs negru își terorizează vecinul. Blândul baribal nepoftit refuză să părăsească subsolul casei unui american
13:06
Un urs negru își terorizează vecinul. Blândul baribal nepoftit refuză să părăsească subsolul casei unui american
SONDAJ DE OPINIE 72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
12:52
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
DISTRACȚIE Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise
12:07
Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise
FLASH NEWS Controverse în CV-ul primarului Capitalei: Ciprian Ciucu a declarat funcția de lector la Universitatea din București, însă UB îl contrazice
11:49
Controverse în CV-ul primarului Capitalei: Ciprian Ciucu a declarat funcția de lector la Universitatea din București, însă UB îl contrazice
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Cancan.ro
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Adevarul
Destinație populară din Spania, sub amenințarea unui râu subteran toxic. Mercurul „invizibil” ajunge în mare
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Brigitte Bardot: 20 de fapte care explică o viață trăită între glorie, retragere și controversă
CONTROVERSĂ Ursula von der Leyen, Zelenski și o toaletă aurie: Afișele electorale ale lui Orban îi acuză pe liderii europeni că risipesc banii publici în Ucraina
14:02
Ursula von der Leyen, Zelenski și o toaletă aurie: Afișele electorale ale lui Orban îi acuză pe liderii europeni că risipesc banii publici în Ucraina
EXTERNE Un sat care are doar 20 de locuitori a câștigat 4 milioane de euro la loteria de Crăciun
13:45
Un sat care are doar 20 de locuitori a câștigat 4 milioane de euro la loteria de Crăciun
NEWS ALERT Dorinel Umbrărescu face pasul spre industria oțelului: acord pentru preluarea ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacție de 12,5 milioane de euro
13:39
Dorinel Umbrărescu face pasul spre industria oțelului: acord pentru preluarea ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacție de 12,5 milioane de euro
PREVIZIUNI Predicții din 1998: Americanii au încercat să ghicească cum va arăta anul 2025. Ce au previziuni au devenit realitate
13:16
Predicții din 1998: Americanii au încercat să ghicească cum va arăta anul 2025. Ce au previziuni au devenit realitate
FLASH NEWS Ciprian Ciucu este nedumerit de neregulile din CV-ul său: „Se pare că am fost un impostor fără să-mi dau seama. Corectez”
13:13
Ciprian Ciucu este nedumerit de neregulile din CV-ul său: „Se pare că am fost un impostor fără să-mi dau seama. Corectez”
SPORT Cine e cea mai BUNĂ jucătoare de tenis de masă din România
12:51
Cine e cea mai BUNĂ jucătoare de tenis de masă din România

Cele mai noi