Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Vom avea un sfârșit de an cu vreme rece, geroasă, și cu vânt în zona de munte”

Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au precizat în exclusivitate pentru Gândul că sfârșitul acestui an va fi unul geros, mai ales în centrul și nordul țării, unde temperaturile se vor situa în ziua de Revelion între minus 2 și minus 12 grade Celsius. În continuare sunt în vigoare coduri galbene de vânt puternic.

„ANM a emis noi atenționări de Cod Galben privind intensificările vântului, așteptate pe parcursul zilei de 30 decembrie, în sudul Olteniei, sud-vestul Olteniei, sud-vestul Munteniei, dar mai ales în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, unde sunt așteptate rafale puternice, de 90-120 de kilometri pe oră în zona de creastă”, a precizat în exclusivitate pentru Gândul Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu al ANM.

Potrivit specialistului ANM, și pentru 31 decembrie, pe parcursului zilei, vor avea loc intensificări ale vântului în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali, dar și prin nordul Moldovei, estul Transilvaniei, sudul și sud-vestul Munteniei.

Meteorolog ANM: „Temperaturile sunt destul de scăzute în aceste zile, ușor sub mediile multianuale”

„Temperaturile sunt destul de scăzute în aceste zile, ușor sub mediile multianuale, cu nopți geroase, cu temperaturi cuprinse între minus 2 și minus12 grade. Și ziua, temperaturile rămân negative în centul și nordul țării, cu temperaturi de minus 5 grade, și ușor pozitive, cu 2 grade, în partea de sud. Așadar, un sfârșit de an cu vreme rece, geroasă, și cu vânt în zona de munte”.

Coduri galbene de vânt puternic

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis trei atenţionări meteorologice Cod galben de intensificări ale vântului şi ninsoare viscolită pentru zone din Oltenia, Muntenia şi Transilvania, valabile în ultimele zile ale anului.

Astfel, marţi, până la ora 20:00, în vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură vântul va avea viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi local şi în Maramureş, Transilvania şi Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

De asemenea, de marţi, ora 20:00, până miercuri, la ora 8:00, în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50…65 km/h, viscolind ninsoarea. În Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menţine scăzută.

