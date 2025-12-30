Se schiază în stațiunea Straja din Hunedoara. Pârtiile Constantinescu, Mutu și Poiana Soarelui sunt deschise

Peste 2.000 de turiști pot începe de marți să schieze în stațiunea Straja din județul Hunedoara pe pârtiile Constantinescu, Mutu și Platoul Soarelui. Jumătate din stratul de zăpadă este produs cu ajutorul tunurilor de zăpadă artificială.

Iubitorii sporturilor de iarnă se pot bucura de cele 3 pârtii din stațiunea Straja din Hunedoara. Potrivit administratorilor stațiunii, se produce zăpadă artificială cu ajutorul tunurilor de zăpadă care funcționează continuu penru a consolida stratul exsitent. Zilele următoare sunt așeptate ninsori, iar condițiile pentru schi și snowboard se anunță a fi excelente.

„Se schiază pe pârtiile Constantinescu, Mutu și Platoul Soarelui. Starea pârtiilor poate fi evaluată cu nota 8, jumătate din stratul de zăpadă de pe acestea fiind produs cu ajutorul tunurilor de zăpadă artificială. În stațiune viscolește și este ceață”, spune șeful Formației Salvamont Lupeni-Straja, George Resiga.

Șeful Salvamont Lupeni-Straja le recomandă turiștilor să nu părăsească zonele special amenajate pentru schi din cauza vântului puternic. De asemenea, schiul de tură nu este recomandat deoarece stratul de zăpadă nu permite practicarea acestui sport în condiții de siguranță. Același șef salvamont a mai atras atenția cu privire la riscul de avalanșă în zona cornișelor expuse la vânt, unde zăpada adunată poate pleca la vale.

„Nu se recomandă schiul de tură pentru că la o altitudine mai mare de 1.800 de metri, zăpada măsoară doar 5-15 centimetri. Sub acest strat se găsesc câțiva centimetri de gheață și este periculos pentru turiști”, a explicat Resiga.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise

Bulgaria, „paradisul schiorilor” cu buget redus și în sezonul 2025 – 2026. Cât costă abonamentele la Bansko, Borovets și Pamporovo