Prima pagină » Social » Se schiază în stațiunea Straja din Hunedoara. Pârtiile Constantinescu, Mutu și Poiana Soarelui sunt deschise

Se schiază în stațiunea Straja din Hunedoara. Pârtiile Constantinescu, Mutu și Poiana Soarelui sunt deschise

30 dec. 2025, 15:28, Social
Se schiază în stațiunea Straja din Hunedoara. Pârtiile Constantinescu, Mutu și Poiana Soarelui sunt deschise

Peste 2.000 de turiști pot începe de marți să schieze în stațiunea Straja din județul Hunedoara pe pârtiile Constantinescu, Mutu și Platoul Soarelui. Jumătate din stratul de zăpadă este produs cu  ajutorul tunurilor de zăpadă artificială.

Iubitorii sporturilor de iarnă se pot bucura de cele 3 pârtii din stațiunea Straja din Hunedoara. Potrivit administratorilor stațiunii, se produce zăpadă artificială cu ajutorul tunurilor de zăpadă care funcționează continuu penru a consolida stratul exsitent. Zilele următoare sunt așeptate ninsori, iar condițiile pentru schi și snowboard se anunță a fi excelente.

„Se schiază pe pârtiile Constantinescu, Mutu și Platoul Soarelui. Starea pârtiilor poate fi evaluată cu nota 8, jumătate din stratul de zăpadă de pe acestea fiind produs cu ajutorul tunurilor de zăpadă artificială. În stațiune viscolește și este ceață”, spune șeful Formației Salvamont Lupeni-Straja, George Resiga.

Șeful Salvamont Lupeni-Straja le recomandă turiștilor să nu părăsească zonele special amenajate pentru schi din cauza vântului puternic. De asemenea, schiul de tură nu este recomandat deoarece stratul de zăpadă nu permite practicarea acestui sport în condiții de siguranță. Același șef salvamont a mai atras atenția cu privire la riscul de avalanșă în zona cornișelor expuse la vânt, unde zăpada adunată poate pleca la vale.

„Nu se recomandă schiul de tură pentru că la o altitudine mai mare de 1.800 de metri, zăpada măsoară doar 5-15 centimetri. Sub acest strat se găsesc câțiva centimetri de gheață și este periculos pentru turiști”, a explicat Resiga.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise

Bulgaria, „paradisul schiorilor” cu buget redus și în sezonul 2025 – 2026. Cât costă abonamentele la Bansko, Borovets și Pamporovo

Recomandarea video

Citește și

METEO Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Vom avea un sfârșit de an cu vreme rece, geroasă, și cu vânt în zona de munte”
13:33
Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Vom avea un sfârșit de an cu vreme rece, geroasă, și cu vânt în zona de munte”
REȚETE Rețetă bucovineană de hribi cu smântână și mămăliguță. Preparatul, vechi de secole, este o delicatesă pentru masa de Revelion
06:30
Rețetă bucovineană de hribi cu smântână și mămăliguță. Preparatul, vechi de secole, este o delicatesă pentru masa de Revelion
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe. Cum va fi vremea în București. Meteorologii ANM, prognoza exclusivă pentru Gândul
10:33, 29 Dec 2025
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe. Cum va fi vremea în București. Meteorologii ANM, prognoza exclusivă pentru Gândul
NEWS ALERT Vântul puternic face ravagii în țară. Mai multe localități nu au curent electric în mijlocul iernii, iar operatorii nu dau termen de remediere. Câmpina a rămas din nou fără apă
08:04, 29 Dec 2025
Vântul puternic face ravagii în țară. Mai multe localități nu au curent electric în mijlocul iernii, iar operatorii nu dau termen de remediere. Câmpina a rămas din nou fără apă
EXCLUSIV Cum încearcă singurul asasin plătit din pușcăriile românești să scape de expulzare. Îl îngrozește gândul că va fi trimis înapoi în Republica Moldova
05:00, 29 Dec 2025
Cum încearcă singurul asasin plătit din pușcăriile românești să scape de expulzare. Îl îngrozește gândul că va fi trimis înapoi în Republica Moldova
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Digi24
Un deputat moldovean organiza „o beție” chiar în timpul ședinței Parlamentului. Jurnaliștii au surprins discuția de pe Whatsapp
Cancan.ro
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Adevarul
Destinație populară din Spania, sub amenințarea unui râu subteran toxic. Mercurul „invizibil” ajunge în mare
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Este adevărat că există două locuri în lume unde poți păși direct pe mantaua Pământului?

Cele mai noi