Prima pagină » Social » Orașul din România cu cei mai triști locuitori în 2025 (și nu numai). Este la 80 km de București

Orașul din România cu cei mai triști locuitori în 2025 (și nu numai). Este la 80 km de București

Mihai Tănase
30 dec. 2025, 09:21, Social
Orașul din România cu cei mai triști locuitori în 2025 (și nu numai). Este la 80 km de București

Datele centralizate în 2024 și 2025 privind calitatea vieții indică faptul că mai multe orașe din România se confruntă cu un nivel scăzut de satisfacție în rândul locuitorilor. În fruntea acestui clasament negativ se află un oraș industrial aflat la doar 80 de km de Capitală.

Potrivit studiilor de specialitate și barometrelor de opinie publică, Ploieștiul este menționat constant drept orașul cu cel mai redus nivel de fericire percepută. Principalele nemulțumiri ale locuitorilor sunt legate de poluarea industrială severă și de starea infrastructurii urbane, considerate factori majori de stres zilnic.

Orașul din județul Prahova se află frecvent pe primele locuri la nivel național în ceea ce privește calitatea scăzută a aerului, în special din cauza activității rafinăriilor. Impactul asupra sănătății și stării de spirit este resimțit direct de populație, potrivit rapoartelor incluse în clasamente precum City Index.

Pe lângă problemele de mediu, ploieștenii reclamă lipsa investițiilor în spații verzi, aspectul degradat al cartierelor și dificultățile cronice legate de utilități. Crizele repetate ale apei calde și termoficării au accentuat sentimentul de nemulțumire și neîncredere în administrația locală.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Deși se află la aproximativ 80 de kilometri de București, Ploieștiul este perceput ca un oraș de tranzit sau preponderent industrial, cu puține opțiuni de petrecere a timpului liber. Oferta culturală și de divertisment este considerată modestă în raport cu dimensiunea orașului și cu așteptările locuitorilor.

Ce alte orașe din România se află în topul clasamentului negativ

Nu doar Ploieștiul este perceput drept un oraș deprimant, ci și alte orașe apar constant în partea inferioară a clasamentelor privind calitatea vieții.

Orașe precum Giurgiu și Călărași sunt evaluate slab în special la capitolele oportunități economice, acces la servicii medicale și viață culturală, indicatori incluși în dimensiunea „Vibrație” din City Index. Chiar dacă în cazul acestor două orașe traficul este mai lejer decât în marile centre urbane, lipsa perspectivelor profesionale generează o stare generală de frustrare în rândul populației, și în special în cazul tinerilor activi.

De asemenea, alte două orașe cu un nivel scăzut de satisfacție se află și Brăila sau Reșița, unde percepția negativă este strâns legată de declinul industrial și de depopulare.

Deși Reșița a înregistrat progrese notabile în ultimii ani, în special în ceea ce privește investițiile publice și calitatea aerului, imaginea orașului rămâne asociată cu un trecut economic dificil.

Recomandarea video

Citește și

REȚETE Rețetă bucovineană de hribi cu smântână și mămăliguță. Preparatul, vechi de secole, este o delicatesă pentru masa de Revelion
06:30
Rețetă bucovineană de hribi cu smântână și mămăliguță. Preparatul, vechi de secole, este o delicatesă pentru masa de Revelion
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe. Cum va fi vremea în București. Meteorologii ANM, prognoza exclusivă pentru Gândul
10:33
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe. Cum va fi vremea în București. Meteorologii ANM, prognoza exclusivă pentru Gândul
NEWS ALERT Vântul puternic face ravagii în țară. Mai multe localități nu au curent electric în mijlocul iernii, iar operatorii nu dau termen de remediere. Câmpina a rămas din nou fără apă
08:04, 29 Dec 2025
Vântul puternic face ravagii în țară. Mai multe localități nu au curent electric în mijlocul iernii, iar operatorii nu dau termen de remediere. Câmpina a rămas din nou fără apă
EXCLUSIV Cum încearcă singurul asasin plătit din pușcăriile românești să scape de expulzare. Îl îngrozește gândul că va fi trimis înapoi în Republica Moldova
05:00, 29 Dec 2025
Cum încearcă singurul asasin plătit din pușcăriile românești să scape de expulzare. Îl îngrozește gândul că va fi trimis înapoi în Republica Moldova
Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Cancan.ro
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ucis mama pentru avere ochise deja o altă moștenire
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Pot animalele să prezică vremea?
ACTUALITATE Doliu în sportul românesc. A murit marea atletă Tudoriţa Chidu, performera de la Sevilla
10:45
Doliu în sportul românesc. A murit marea atletă Tudoriţa Chidu, performera de la Sevilla
FLASH NEWS China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. Speranțele de pace, îngreunate
10:41
China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. Speranțele de pace, îngreunate
VIDEO Ion Cristoiu: De ce lipsește Nicușor Dan din negocierile de pace? S-a balonat după atâta ciolan cu fasole!
10:37
Ion Cristoiu: De ce lipsește Nicușor Dan din negocierile de pace? S-a balonat după atâta ciolan cu fasole!
VIDEO Jaf la un cazinou din Slatina. Un bărbat a amenințat o angajată cu cuțitul și a furat 70.000 de lei
10:36
Jaf la un cazinou din Slatina. Un bărbat a amenințat o angajată cu cuțitul și a furat 70.000 de lei
ULTIMA ORĂ Cum este aşteptat Călin Georgescu la poliţia din Buftea. Fanii scandează: „Bolojan, demisia! Să plece hoţii, să vină patrioţii!”
10:26
Cum este aşteptat Călin Georgescu la poliţia din Buftea. Fanii scandează: „Bolojan, demisia! Să plece hoţii, să vină patrioţii!”

Cele mai noi