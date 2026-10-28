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CNA obligă Antena 1 să mute ora de difuzare pentru Insula Iubirii, vârful de lance al postului. La ce oră se va difuza de acum

CNA obligă Antena 1 să mute ora de difuzare pentru Insula Iubirii, vârful de lance al postului. La ce oră se va difuza de acum
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Televiunea Antena 1 e obligată de CNA să mute ora de difuzare a emisiunii Insula Iubirii în urma mai multor reclamații primite de la telespectatori și de la organizația Salvați Copiii, conform Pagina de Media. CNA a emis o somație de intrare în legalitate, considerând că producția ar trebui să înceapă la ora 23:00 și nu la ora 20:00. Asta pentru că emisiunea ar trebui încadrată la categoria 15+ (interzis minorilor sub 15 ani), față de marcajul actual 12+.

De ce cere CNA schimbarea orei de difuzare pentru „Insula Iubirii”

Analiza emisiunii a venit în urma a 18 sesizări transmise de telespectatori și de ONG-ul Salvați Copiii. Potrivit legislației audiovizuale în vigoare, programele încadrate la categoria 15+ pot fi difuzate exclusiv în intervalul orar 23:00 – 06:00.

Membrii Consiliului au analizat secvențe din emisiune vizând scenele cu tentă sexuală, consumul de alcool, modelele de comportament oferite tinerilor și gradul de acces al minorilor la acest tip de conținut. Reprezentanții Salvați Copiii au invocat un studiu realizat în toamna anului trecut, potrivit căruia aproape jumătate dintre copiii chestionați cu vârste între 8 și 14 ani urmăreau emisiunea, majoritatea fără supravegherea unui adult. Decizia de sancționare a fost adoptată cu șapte voturi „pentru” și patru „împotrivă”.

Argumentele Antenei 1 în fața Consiliului Audiovizualului

În cadrul ședinței CNA, reprezentanta Antena 1, Adriana Păpureanu, a susținut că formatul a suferit modificări substanțiale față de sezonul anterior, în special în ceea ce privește dozarea cadrelor și prezentarea consumului de alcool.

Aceasta a arătat că postul a ținut cont de reproșurile din trecut și a modificat firul narativ, adăugând că pe parcursul emisiunii este promovată hidratarea și că s-a renunțat la excesele din sezoanele precedente. De asemenea, reprezentanta televiziunii a subliniat că solicitarea de mutare a orei de difuzare afectează deciziile de business ale postului și că responsabilitatea conținutului a fost abordată cu atenție de echipa de producție.

Ce au susținut membrii CNA în timpul dezbaterilor

Dezbaterile din cadrul forului au generat opinii împărțite între membri. Vasile Bănescu a atras atenția asupra mimării actului sexual și a exceselor din emisiune, menționând că un astfel de conținut rămâne inadecvat pentru orele de audiență generală. În același timp, Valentin Jucan a punctat că rolul autorității este de a aplica legea și codul de reglementare, fără a pune pe primul loc interesele economice ale posturilor TV.

De cealaltă parte, unii membri au adus în discuție impactul economic asupra televiziunilor generaliste și concurența din mediul online. Georgică Severin a argumentat că stabilirea orarului de difuzare poate reprezenta o ingerință în politica editorială și în investițiile postului, în timp ce Daniela Bârsan a menționat că minorii au acces la secvențe din emisiune prin intermediul rețelelor sociale, indiferent de ora la care este programat show-ul la TV.

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