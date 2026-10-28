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Un arbore de ginkgo de 167 de ani, crescut dintr-o sămânță adusă din China, a fost desemnat arborele anului 2026 în statul australian Victoria, după ce a devenit locul preferat pentru nunți în orașul Geelong

Un arbore de ginkgo de 167 de ani, crescut dintr-o sămânță adusă din China, a fost desemnat arborele anului 2026 în statul australian Victoria, după ce a devenit locul preferat pentru nunți în orașul Geelong
Sursă foto: Profimedia
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De peste 160 de ani, un modest arbore de ginkgo, crescut dintr-o sămânță în grădinile botanice din Geelong, a fost decorul „a nenumărate povești de dragoste locale”. Locul de sub copacul său este cel mai popular din parc pentru oficierea căsătoriilor, iar ramurile sale apar în fundalul multor fotografii de nuntă.

Acum, pe lângă faptul că este cel mai mare arbore de Ginkgo biloba din statul Victoria — și, posibil, din Australia — având impresionanta înălțime de 20 de metri, acesta se bucură de o nouă recunoaștere. Îndrăgitul simbol al orașului Geelong a fost desemnat arborele anului în Victoria, scrie The Guardian.

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National Trust of Australia (Victoria), organizația care acordă premiile, a anunțat marți că arborele de ginkgo din Geelong a învins alți opt finaliști și a câștigat titlul pentru 2026, obținând 27% din cele 4.435 de voturi exprimate de public. Locul al doilea i-a revenit arborelui smooth bark apple myrtle din Prahran, în timp ce fagul de myrtle din Apollo Bay s-a clasat pe locul al treilea.

Pentru a fi eligibili, arborii trebuie să fie înscriși în registrul National Trust al arborilor importanți, care recunoaște 2.500 de arbori din Victoria pentru valoarea lor culturală, științifică și istorică. Peste 40 de arbori au fost nominalizați în acest an, iar ulterior o comisie formată din 12 experți și specialiști în arboricultură a redus lista la nouă finaliști.

Justin Buckley, director executiv pentru grădini și peisaje în cadrul National Trust Victoria, a declarat că arborele de ginkgo a fost „un câștigător foarte popular”.

„Este un arbore cu adevărat special și foarte îndrăgit în acea zonă”, a spus el.

Sursă foto: Profimedia

Plantat în 1859 cu semințe aduse din China, ginkgo-ul a devenit locul preferat pentru nunți în Geelong

Ginkgo-ul a fost plantat în 1859, la doar două decenii după înființarea oficială a localității Geelong. Semințele au fost aduse din China și, potrivit unei povești transmise de-a lungul timpului, ar fi fost livrate de căpitanul unei nave care a făcut o escală în portul din Geelong.

De atunci, generații de angajați și voluntari ai grădinii botanice au contribuit la dezvoltarea sa. Nu toți au avut ocazia să observe excrescențele neobișnuite, asemănătoare stalactitelor, care cresc pe trunchiul și ramurile sale și care apar doar la exemplarele femele mult mai bătrâne de ginkgo, sau să se bucure de fructele sale, cunoscute pentru mirosul neplăcut.

Ginkgo-urile, cunoscute și sub denumirea de arbori ai părului fecioarei, se numără printre cei mai vechi arbori de pe Pământ, existând încă din perioada jurasică, în urmă cu peste 160 de milioane de ani. În Japonia, simbolizează speranța, longevitatea și pacea, după ce șase exemplare au supraviețuit exploziei atomice de la Hiroshima din 1945. Timp de multe secole, s-a crezut că dispăruseră din sălbăticie, înainte de a fi readuse la viață.

Sheree Parker, coordonatoarea grădinilor botanice, a declarat că ginkgo-ul a fost unul dintre primii arbori plantați în parc și că este, totodată, „cel mai vizitat și despre care se vorbește cel mai mult”.

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