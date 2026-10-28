Primarii PNL din teritoriu se evaporă ușor, ușor din spatele lui Bolojan. La întâlnirea programată din Călărași au participat 6 din 20. La întâlnirea din Teleorman au participat 4 din 29

Fostul premier Ilie Bolojan a mers astăzi la ședința Biroului Politic Județean PNL Teleorman, unde a fost întâmpinat de doar 4 din 29 de primari PNL din județ, conform surselor Gândul. Situația s-a repetat și la întâlnirea pe care Bolojan a avut-o în Călărași, unde și-au făcut apariția doar 6 din 20 de primari. Președintele PNL a mers la Teleorman împreună cu europarlamentarul Dan Motreanu și deputatul Robert Sighirtău.

Ilie Bolojan a mers la Teleorman ca să analizeze activitatea filialei de partid. Vizita lui a fost precedată și de o demisie

La Biroul Politic Județean al PNL Teleorman, la care a participat și Ilie Bolojan, a fost făcută o analiză a activității filialei și a situației politice din județ. Filiala din Teleorman a PNL, condusă interimar de Daniel Constantin, nu a obținut niciun mandat de parlamentar pentru partid. Primarii PNL l-au anunțat pe Ilie Bolojan că au treabă la Consiliul Județean și nu pot ajunge la întâlnire.

Cu o zi înainte de venirea lui Ilie Bolojan, Marius Stancu și-a anunțat retragerea din funcția de secretar general al PNL Teleorman.

Turneu național în filialele considerate slabe

Ilie Bolojan a pornit într-un turneu național în care vizitează filialele care au avut rezultate slabe pentru partid.Președintele PNL vrea să le evalueze ca să le găsească punctele slabe și să reorganizeze echipele care ar fi putut trage partidul în jos.

La întâlnirea din Călărași, din acest turneu, Ilie Bolojan a fost întâmpinat din nou de foarte puțini primari. Doar 6 primari din 20 au fost prezenți. Aici Ilie Bolojan s-a lovit și de tensiunile interne din filială. În PNL Călărași există o ruptură care pare iremediabilă și întreaga organizație ar fi în pragul disoluției.