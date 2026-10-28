Mesajul lui Donald Trump după afișarea rezultatelor parțiale la alegerile din Israel: „Susținerea mea a făcut o mare diferență pentru Bibi”. Ce spune președintele SUA despre implicarea în formarea noului guvern

La doar o zi după alegerile parlamentare din Israel, președintele american Donald Trump a precizat, în cadrul unui interviu acordat pentru publicația Axios, că Benjamin Netanyahu este „într-o formă destul de bună acum” după publicarea rezultatelor parțiale. Anterior, sondajele inițiale după ieșirea de la urne arătau blocul condus de Gadi Eizenkot în frunte.

„Am auzit că susținerea mea a făcut o mare diferență pentru Bibi”, a afirmat Trump în comentariile adresate publicației Axios.

De asemenea, președintele american a precizat că încă nu s-a gândit să se implice în efortul de formare a unui guvern israelian condus de Netanyahu. „Vom arunca o privire”, a spus Trump.

Rezultatele parțiale ale alegerilor generale din Israel arată că veteranul premier Benjamin Netanyahu îl conduce pe rivalul său, fostul șef militar Gadi Eisenkot, dar nu va reuși să obțină o majoritate în Parlament.

După numărarea a 85% din buletinele de vot, partidul Likud al lui Netanyahu și aliații săi de extremă dreapta și ultraortodocșii sunt pe cale să obțină 53 de locuri în Knesset. Mai sunt de numărat 500.000 de voturi, de la soldați, diplomați și prizonieri, deși este puțin probabil ca acestea să răstoarne actuala ierarhie.

În același timp, blocul de opoziție condus de Eisenkot ar obține doar 48 de mandate. Niciunul dintre cele două blocuri nu reușește să obțină o majoritate de 61 de locuri. Partidele conduse de arabi, care sunt pe cale să câștige un număr fără precedent de 19 locuri, ar putea deveni factori de decizie, dar toate partidele evreiești, cu excepția unuia, s-au angajat să nu colaboreze cu ele.

Formarea unei coaliții de guvernare va deveni un proces anevoios și plin de dispute în următoarea perioadă. Netanyahu iese din aceste alegeri în dezavantaj, dar nu înfrânt. Deși Eisenkot ar putea, teoretic, să formeze o coaliție cu sprijinul partidelor arabe, un astfel de scenariu este foarte puțin probabil.

Președintele israelian Isaac Herzog va începe săptămâna viitoare consultări cu diferitele partide înainte de a emite un mandat fie lui Netanyahu, fie lui Eisenkot pentru a forma un guvern.

„Trebuie să facem tot posibilul, mai ales după ziua de ieri, pentru a evita o nouă rundă de alegeri. Așadar, mă aștept ca toți cei care vin aici să sosească cu o minte deschisă”, a declarat Herzog miercuri.

Dacă niciuna dintre părți nu va reuși să întrunească o majoritate, o nouă rundă de alegeri va fi programată în primăvara anului viitor. Herzog ar putea încerca să-i convingă pe Netanyahu și Eisenkot să formeze un guvern de unitate, dar Netanyahu nu pare interesat de acest lucru.

Netanyahu va încerca probabil să-l convingă pe unul dintre liderii opoziției să treacă de partea lui. Cu toate acestea, toți s-au angajat public înainte de alegeri să nu facă acest lucru. Într-un alt scenariu, Eisenkot ar putea încerca să formeze un guvern minoritar cu sprijin extern din partea partidelor arabe. Dar un astfel de guvern s-ar putea prăbuși rapid și ar putea duce la o victorie a lui Netanyahu la următoarele alegeri.