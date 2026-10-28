Prima pagină » Știri externe » Mesajul lui Donald Trump după afișarea rezultatelor parțiale la alegerile din Israel: „Susținerea mea a făcut o mare diferență pentru Bibi”. Ce spune președintele SUA despre implicarea în formarea noului guvern

Mesajul lui Donald Trump după afișarea rezultatelor parțiale la alegerile din Israel: „Susținerea mea a făcut o mare diferență pentru Bibi”. Ce spune președintele SUA despre implicarea în formarea noului guvern

Mesajul lui Donald Trump după afișarea rezultatelor parțiale la alegerile din Israel: „Susținerea mea a făcut o mare diferență pentru Bibi”. Ce spune președintele SUA despre implicarea în formarea noului guvern
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La doar o zi după alegerile parlamentare din Israel, președintele american Donald Trump a precizat, în cadrul unui interviu acordat pentru publicația Axios, că Benjamin Netanyahu este „într-o formă destul de bună acum” după publicarea rezultatelor parțiale. Anterior, sondajele inițiale după ieșirea de la urne arătau blocul condus de Gadi Eizenkot în frunte.

„Am auzit că susținerea mea a făcut o mare diferență pentru Bibi”, a afirmat Trump în comentariile adresate publicației Axios.

De asemenea, președintele american a precizat că încă nu s-a gândit să se implice în efortul de formare a unui guvern israelian condus de Netanyahu. „Vom arunca o privire”, a spus Trump.

Rezultatele parțiale ale alegerilor generale din Israel arată că veteranul premier Benjamin Netanyahu îl conduce pe rivalul său, fostul șef militar Gadi Eisenkot, dar nu va reuși să obțină o majoritate în Parlament.

După numărarea a 85% din buletinele de vot, partidul Likud al lui Netanyahu și aliații săi de extremă dreapta și ultraortodocșii sunt pe cale să obțină 53 de locuri în Knesset. Mai sunt de numărat 500.000 de voturi, de la soldați, diplomați și prizonieri, deși este puțin probabil ca acestea să răstoarne actuala ierarhie.

În același timp, blocul de opoziție condus de Eisenkot ar obține doar 48 de mandate. Niciunul dintre cele două blocuri nu reușește să obțină o majoritate de 61 de locuri. Partidele conduse de arabi, care sunt pe cale să câștige un număr fără precedent de 19 locuri, ar putea deveni factori de decizie, dar toate partidele evreiești, cu excepția unuia, s-au angajat să nu colaboreze cu ele.

Formarea unei coaliții de guvernare va deveni un proces anevoios și plin de dispute în următoarea perioadă. Netanyahu iese din aceste alegeri în dezavantaj, dar nu înfrânt. Deși Eisenkot ar putea, teoretic, să formeze o coaliție cu sprijinul partidelor arabe, un astfel de scenariu este foarte puțin probabil.

Președintele israelian Isaac Herzog va începe săptămâna viitoare consultări cu diferitele partide înainte de a emite un mandat fie lui Netanyahu, fie lui Eisenkot pentru a forma un guvern.

„Trebuie să facem tot posibilul, mai ales după ziua de ieri, pentru a evita o nouă rundă de alegeri. Așadar, mă aștept ca toți cei care vin aici să sosească cu o minte deschisă”, a declarat Herzog miercuri.

Dacă niciuna dintre părți nu va reuși să întrunească o majoritate, o nouă rundă de alegeri va fi programată în primăvara anului viitor. Herzog ar putea încerca să-i convingă pe Netanyahu și Eisenkot să formeze un guvern de unitate, dar Netanyahu nu pare interesat de acest lucru.

Netanyahu va încerca probabil să-l convingă pe unul dintre liderii opoziției să treacă de partea lui. Cu toate acestea, toți s-au angajat public înainte de alegeri să nu facă acest lucru. Într-un alt scenariu, Eisenkot ar putea încerca să formeze un guvern minoritar cu sprijin extern din partea partidelor arabe. Dar un astfel de guvern s-ar putea prăbuși rapid și ar putea duce la o victorie a lui Netanyahu la următoarele alegeri.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Partidul lui Benjamin Netanyahu acuză că alegerile parlamentare din Israel au fost fraudate. Netanyahu a condus țara, cu întreruperi, din funcția de premier timp de 19 ani. Ultimul mandat l-a obținut în 2022
19:13
Partidul lui Benjamin Netanyahu acuză că alegerile parlamentare din Israel au fost fraudate. Netanyahu a condus țara, cu întreruperi, din funcția de premier timp de 19 ani. Ultimul mandat l-a obținut în 2022
AGRICULTURĂ Argentina se îndreaptă spre un record al exporturilor de porumb. Problemele Ucrainei și scăderea livrărilor din Brazilia îi oferă un avantaj
18:26
Argentina se îndreaptă spre un record al exporturilor de porumb. Problemele Ucrainei și scăderea livrărilor din Brazilia îi oferă un avantaj
SCANDAL Fostul procuror general al Ucrainei, fugit din țară în septembrie, acuză instituțiile anticorupție de la Kiev că pregătesc „acte de violență” împotriva sa. El susține că șefii NABU și SAP ar fi primit instrucțiuni chiar de la biroul prezidențial. Cum răspund cele două agenții
17:18
Fostul procuror general al Ucrainei, fugit din țară în septembrie, acuză instituțiile anticorupție de la Kiev că pregătesc „acte de violență” împotriva sa. El susține că șefii NABU și SAP ar fi primit instrucțiuni chiar de la biroul prezidențial. Cum răspund cele două agenții
FLASH NEWS Serbia ridică nivelul de alertă și sporește prezența poliției după un atac cu cuțitul lângă Ambasada Israelului din Belgrad
17:06
Serbia ridică nivelul de alertă și sporește prezența poliției după un atac cu cuțitul lângă Ambasada Israelului din Belgrad
CONTROVERSĂ Elon Musk, lăudat de Putin și contestat de Zelenski. Președintele rus îl consideră pe miliardarul american un „adevărat geniu”. Cum a devenit rețeaua lui Elon Musk cel mai disputat activ militar din lume
16:35
Elon Musk, lăudat de Putin și contestat de Zelenski. Președintele rus îl consideră pe miliardarul american un „adevărat geniu”. Cum a devenit rețeaua lui Elon Musk cel mai disputat activ militar din lume
FLASH NEWS O „eroare umană” ar fi fost cauza accidentului feroviar din Spania. Care sunt primele ipoteze ale autorităților de la Madrid
15:04
O „eroare umană” ar fi fost cauza accidentului feroviar din Spania. Care sunt primele ipoteze ale autorităților de la Madrid
Mediafax
Navă care se îndrepta spre Constanța, lovită de trei drone în Marea Neagră! Atacul, chiar în timpul reuniunii miniștrilor Apărării la Sofia
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Adevarul
O autostradă așteptată de zeci de ani este din nou amânată. Contractul de aproape 4 miliarde de lei pentru un important tronson din A8 a fost suspendat
Mediafax
„Întâi cabinetele private, apoi spitalele de urgență!” Acuzațiile lui Rogobete despre banii din Sănătate
Click
Maria Ciobanu nu renunță nici la 89 de ani la gulerul de vulpe, de mii de lei, din comunism. Verdictul designerilor: „Moda n-are vârstă”
Digi24
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de trupa Genius? Cu ce se ocupă și cum arată acum membrii formației. Oana Vincu e total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit osul unui strămoș uman misterios, într-o peșteră din China
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
CONTROVERSĂ Primarii PNL din teritoriu se evaporă ușor, ușor din spatele lui Bolojan. La întâlnirea programată din Călărași au participat 6 din 20. La întâlnirea din Teleorman au participat 4 din 29
20:39
Primarii PNL din teritoriu se evaporă ușor, ușor din spatele lui Bolojan. La întâlnirea programată din Călărași au participat 6 din 20. La întâlnirea din Teleorman au participat 4 din 29
ULTIMA ORĂ VIDEO | Susținătorii lui Călin Georgescu, înmărmuriți după vestea că fostul prezidențiabil rămâne în spatele gratiilor. Liniște în fața Curții de Apel București
20:27
VIDEO | Susținătorii lui Călin Georgescu, înmărmuriți după vestea că fostul prezidențiabil rămâne în spatele gratiilor. Liniște în fața Curții de Apel București
EVENIMENT Mesajul președintelui Nicușor Dan la aniversarea de 35 de ani a agenției de presă Mediafax
20:20
Mesajul președintelui Nicușor Dan la aniversarea de 35 de ani a agenției de presă Mediafax
INEDIT Un arbore de ginkgo de 167 de ani, crescut dintr-o sămânță adusă din China, a fost desemnat arborele anului 2026 în statul australian Victoria, după ce a devenit locul preferat pentru nunți în orașul Geelong
20:17
Un arbore de ginkgo de 167 de ani, crescut dintr-o sămânță adusă din China, a fost desemnat arborele anului 2026 în statul australian Victoria, după ce a devenit locul preferat pentru nunți în orașul Geelong
BREAKING NEWS Călin Georgescu rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia magistraților de la Curtea de Apel
20:05
Călin Georgescu rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia magistraților de la Curtea de Apel
NEWS ALERT CNA obligă Antena 1 să mute ora de difuzare pentru Insula Iubirii, vârful de lance al postului. La ce oră se va difuza de acum
19:55
CNA obligă Antena 1 să mute ora de difuzare pentru Insula Iubirii, vârful de lance al postului. La ce oră se va difuza de acum

Cele mai noi

Trimite acest link pe