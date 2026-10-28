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Caz revoltător în Oradea. Un tânăr a fost arestat preventiv pentru exploatarea sexuală a unei minore cu afecțiuni psihice

Caz revoltător în Oradea. Un tânăr a fost arestat preventiv pentru exploatarea sexuală a unei minore cu afecțiuni psihice
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Un tânăr de 24 de ani din Oradea a fost arestat preventiv pentru trafic de persoane și proxenetism, conform publicației locale Bihoreanul. Acesta este acuzat de procurori că ar fi exploatat sexual o adolescentă de doar 14 ani, pe care a obligat-o să se prostitueze în apartamente închiriate în regim hotelier, profitând de vulnerabilitatea medicală a victimei.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Bihor și DIICOT, individul a fost reținut în urma cercetărilor desfășurate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Oradea, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea.

Victimă vulnerabilă, exploatată în apartamente închiriate

Anchetatorii susțin că, în perioada iulie – octombrie 2026, tânărul ar fi exploatat sexual minora, profitând de starea ei de vulnerabilitate, cauzată de afecțiuni psihice.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada iulie – octombrie 2026, tânărul, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei persoane vătămate, determinată de afecțiunile medicale de natură psihică, dar și prin constrângere, ar fi adăpostit-o, în diverse locații închiriate în regim hotelier, în municipiul Oradea, în scopul exploatării sexuale”, se arată în informarea oficială a autorităților.

Cercetările au scos la iveală detalii șocante despre modul de operare. Inculpatul, identificat de presa locală drept Sarkadi József, ar fi fost cel care găsea și închiria apartamentele în care fata era forțată să se prostitueze. El publica anunțuri pe internet și negocia direct cu potențialii clienți. Pentru a nu trezi suspiciuni și a-i convinge pe aceștia că vorbesc chiar cu tânăra, individul folosea telefonul victimei, imitând o voce feminină în timpul discuțiilor despre serviciile sexuale și tarife.

Tribunalul Bihor a dispus arestarea preventivă a individului pentru 30 de zile. Măsura mai poate fi contestată la Curtea de Apel Oradea.

Afaceri ilegale între prieteni. Un caz similar a șocat recent Oradea

Presa locală scrie că acest dosar pare tras la indigo cu un alt caz făcut public recent de procurorii DIICOT Oradea. Săptămâna trecută, un alt tânăr, în vârstă de 26 de ani, pe numele său Rézmüves László, a fost arestat preventiv pentru trafic de minori și viol asupra unui minor.

Potrivit anchetatorilor, în perioadele octombrie 2025 – aprilie 2026 și iulie – august 2026, acesta ar fi întreținut în mod repetat raporturi sexuale cu o altă adolescentă care avea 14 ani la începutul faptelor. Profitând de situația familială dificilă a fetei și simulând o relație de iubire, individul ar fi determinat-o ulterior să se prostitueze în apartamente închiriate în regim hotelier din Oradea.

Modul de operare ar fi fost identic. Inculpatul închiria apartamente, publica anunțuri pe site-uri de profil și discuta cu clienții folosind telefonul victimei, imitând de asemenea o voce de femeie pentru a negocia tranzacțiile. Toți banii obținuți din prostituție ar fi fost încasați exclusiv de el.

Conform informațiilor din presa locală, cei doi bărbați arestați ar fi prieteni și parteneri de afaceri ilegale, locuind chiar împreună o perioadă.

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