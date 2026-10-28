Prima reacție a lui George Simion la vestea că fostul prezidențiabil Călin Georgescu rămâne în spatele gratiilor: „Vom fi în stradă”

Liderul partidului AUR, George Simion, a postat miercuri, 28 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care anunță că, în următoarele zile, „va fi în stradă” alături de susținătorii lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a dispus prelungirea arestării preventive, în dosarul în care fostul prezidențiabil este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Hotărârea magistraților este definitivă.

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„Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine!”

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest?

Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine!

În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris George Simion în postarea publicată pe Facebook.

Călin Georgescu rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia magistraților de la Curtea de Apel

Decizia vine după ce Călin Georgescu a petrecut deja 30 de zile în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a fost încarcerat pe 29 septembrie 2026, în urma unei hotărâri pronunțate tot de Curtea de Apel București.

Prin noua soluție, instanța superioară a desființat hotărârea Tribunalului București din 26 octombrie, care respinsese solicitarea DIICOT de prelungire a arestării preventive și dispusese cercetarea fostului candidat în libertate, sub control judiciar, pentru 60 de zile.

Procurorii au contestat decizia, considerând că menținerea măsurii privative de libertate este necesară pentru desfășurarea anchetei și pentru prevenirea presupusului risc de comitere a unor noi infracțiuni.

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