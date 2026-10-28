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Rogobete acuză fostul șef al CNAS de incompetență și îl critică pe Bolojan: „Mi-am dat seama că stau la masă cu un om care nu are viziune”

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Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a acuzat fosta conducere a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) că a provocat cea mai mare criză din programele naționale de sănătate. Ministrul l-a criticat și pe fostul premier Ilie Bolojan, despre care a spus că „nu are viziune” și „nu înțelege sistemul de sănătate”.

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Alexandru Rogobete a afirmat că, în decembrie 2025, CNAS a încheiat, pentru prima dată în ultimul deceniu, anul fără datorii către farmacii și furnizorii programelor naționale de sănătate. Ministrul a precizat că datoriile au început să se acumuleze din martie. De asemenea, a mai precizat că bugetul CNAS fusese aprobat încă de la începutul anului. El spune că baza a fost pusă în rectificarea bugetară. Totodată, a acuzat fosta conducere a instituției de incompetență administrativă.

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CNAS.

„Ne bazam pe rectificarea bugetară care trebuia făcută în septembrie”

„Anul trecut, în decembrie 2025, a fost primul an din ultimii 10 ani când Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a închis anul fără nicio datorie la farmacii şi la furnizorii din programele Naţionale de Sănătate. (..) Din martie, au început să fie realizate aceste datorii. Din păcate, da.

Exista, într-adevăr, un deficit financiar pe finalul anului pentru anumite programe şi sigur că ne bazam pe rectificarea bugetară care trebuia făcută în septembrie, în condiţii optime. Eu spun cu toată responsabilitatea, vorbim despre nepriceperea, despre incompetenţa administrativă a fostului preşedinte a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care a generat cea mai mare criză în cadrul programelor naţionale”, a declarat Rogobete, la Europa FM.

Rogobete a spus că, deși au existat blocaje punctuale și probleme de aprovizionare, o criză națională de amploare în programele de oncologie, boli cardiovasculare și pediatrie nu s-a mai înregistrat de mult timp.

Ministrul Sănătății are obiective clare la CNAS

Alexandru Rogobete vrea un audit financiar la CNAS pentru a identifica și corecta erorile administrative și bugetare. Ministrul Sănătății spune că obiectivul este asigurarea continuității programelor și accesului pacienților la medicamente.

„La CNAS am nişte obiective clare. În primul rând, vreau să realizăm un audit financiar. Nu pentru a căuta vinovaţi, că nu ăsta e scopul meu, pentru a identifica erorile administrative şi fiscal-bugetare din ultima perioadă şi pentru a le putea corecta, pentru a putea asigura o continuare fluidă a programelor, pentru ca pacienţii să poate avea acces la medicamente. Nu este normal ca pacienţii să alerge între spitale, pentru a-şi găsi medicamentele”, a subliniat Rogobete.

Rogobete lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan

Alexandru Rogobete. Sursă foto: Mediafax Foto.

Ce spune despre fostul premier Ilie Bolojan

Rogobete a susținut că a intrat în conflict cu Ilie Bolojan după ce premierul i-ar fi cerut să reducă cu 10% cheltuielile de personal din Sănătate sau să concedieze 10% dintre angajați. Ministrul l-a acuzat pe fostul premier că nu înțelege sistemul medical și a susținut că măsurile de reducere a cheltuielilor nu reprezintă reforme reale.

„Domnului Bolojan, când aude de mine, i se ridică părul în cap. Pentru că nu are.

E o plăcere să discutăm în contradictoriu, pentru că am cifre care îl contrazic şi asta îmi creează o oarecare plăcere. Am mai avut mai multe conflicte, nu doar unul, din momentul în care mi-am dat seama că premierul României cere ministrului Sănătăţii să reducă cheltuielile de personal cu 10%. În condiţiile în care sistemul de sănătate plăteşte gărzile medicilor la valoarea anului 2018. Sau, dacă nu reduc cu 10% salariile, să dau afară 10% pentru a face o economie în buget. Asta a fost discuţia mea cu premierul, la el în birou. Nu cred că o neagă nimeni. Atunci mi-am dat seama că stau la masă cu un om care nu are viziune şi care nu înţelege sistemul de sănătate.

E o diferenţă mare între a face reforme pe bune şi a te face că faci reforme şi a susţine că ceea ce vrei tu să faci este o reformă. N-a făcut nicio reformă. Oricine din ţara asta, dacă îl puneam în fruntea Guvernului, putea să taie”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Sursă foto: Mediafax Foto

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