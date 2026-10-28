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Ministrul Muncii anunță amenzi de aproape 9 milioane de lei, după doar patru zile de controale. Câte persoane au fost prinse că lucrează „la negru”

Flavius Niculescu
Ministrul Muncii anunță amenzi de aproape 9 milioane de lei, după doar patru zile de controale. Câte persoane au fost prinse că lucrează „la negru”
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Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a postat miercuri, 28 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care anunță că, în urma celor peste 1.700 de controale realizate de inspectori în perioada 19-23 octombrie, au fost aplicate amenzi de peste 8,7 milioane de lei și au fost depistate nu mai puțin de 206 cazuri de muncă „la negru”. Bilanțul complet a fost prezentat în aceeași zi de reprezentanții Inspecției Muncii, care au precizat că principalele neconformități au vizat utilizarea muncii nedeclarate, lipsa echipamentelor de protecție, respectiv nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă și odihna sau a cerințelor privind evaluarea riscurilor profesionale.

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„Sunt cifre care arată că munca nedeclarată rămâne un fenomen grav”

„Peste 200 de persoane depistate muncind la negru în doar patru zile de controale și amenzi de peste 8,7 milioane de lei.

Sunt cifre care arată că munca nedeclarată rămâne un fenomen grav. Și nu vorbim doar despre încălcarea legii, ci despre oameni lipsiți de protecție, de siguranță și de drepturile pentru care muncesc.

În primul mandat, am tratat ferm aceste abuzuri și am făcut din respectarea legislației muncii o prioritate. Voi continua și în acest mandat, accelerând controalele și măsurile pentru remedierea neregulilor.

Angajații trebuie protejați, iar angajatorii corecți nu trebuie dezavantajați de cei care aleg să încalce legea”, a scris Florin Manole în postarea publicată pe Facebook.

Ministrul Muncii, Florin Manole

Bilanțul celor patru zile de controale: Amenzi de aproape 9 milioane de lei și 206 de cazuri de muncă „la negru”

Reprezentanții Inspecției Publice, organul de specialitate al administrației publice centrale, au publicat tot miercuri bilanțul celor peste 1.700 de controale care au fost realizate în perioada 19-23 octombrie.

„Rezultate controale 19–23 octombrie 2026: 1.792 de controale, amenzi de 8.717.300 de lei și 206 cazuri de muncă nedeclarată.

În domeniul relațiilor de muncă, au fost realizate 1.077 de controale și aplicate 473 de sancțiuni, dintre care 262 de amenzi, în valoare de 7.778.800 de lei. Inspectorii de muncă au identificat 206 cazuri de muncă nedeclarată.

În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost efectuate 715 controale și aplicate 830 de sancțiuni, dintre care 161 de amenzi, în valoare de 938.500 de lei. Ca urmare a riscurilor constatate, inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcțiune a 8 echipamente de muncă”, au precizat reprezentanții Inspecției Muncii într-o postare publicată pe Facebook.

Ministrul Muncii, Florin Manole

„Siguranța la locul de muncă nu trebuie privită ca o simplă obligație legală, ci ca o responsabilitate față de fiecare om”

Principalele neconformități constatate de inspectori au vizat utilizarea muncii nedeclarate, nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă, lipsa echipamentelor individuale de protecție, deficiențe în instruirea lucrătorilor, nerespectarea cerințelor privind evaluarea riscurilor profesionale și organizarea necorespunzătoare a activităților de prevenire și protecție.

„Siguranța la locul de muncă nu trebuie privită ca o simplă obligație legală, ci ca o responsabilitate față de fiecare om. Nicio activitate economică nu poate justifica expunerea lucrătorilor la riscuri care pot fi prevenite. Respectarea legii începe cu asumarea responsabilității, iar acolo unde această responsabilitate lipsește, intervenția autorităților este esențială”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct.

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