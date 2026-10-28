Luca Niculescu a trecut la „tăiat panglici”, după doar o săptămână de când a preluat mandatul. Premierul va inaugura noua secție a unui spital din București

Prim-ministrul Luca Niculescu va fi prezent joi, 29 octombrie, la evenimentul de inaugurare a noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, secție aflată în cadrul Institului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. Practic, după doar o săptămână de când s-a instalat în fruntea Guvernului, fostul ambasador la Paris își face debutul și pe culoarul uneia dintre cunoscutele preocupări de imagine ale oamenilor politici din România: tăierea de panglici.

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„Prim-ministrul României va participa la evenimentul prilejuit de predarea noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei către Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Alocuțiunea susținută de premierul Luca Niculescu în cadrul evenimentului fi transmisă LIVE pe conturile de Facebook și YouTube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria”, au transmis reprezentanții Executivului.

Evenimentul va avea loc la sediul Institului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, situat în Sectorul 4, pe Calea Șerban Vodă.

Misiunea centrului medical este realizarea de servicii medicale de calitate, competitive, echitabile, eficiente, care să îmbunătățească starea de sănătate și să asigure un nivel cât mai bun de satisfacție al pacienților.

La ce evenimente de inaugurare a fost prezent Luca Niculescu când era secretar de stat și ambasador

În 2023, atunci când ocupa funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu a participat la evenimentul de inaugurare a Centrului Regional OCDE de la Istanbul.

De asemenea, în 2019, pe vremea când era ambasador, actualul premier a fost prezent la inaugurarea promenadei „Regina Maria a României” din Paris.