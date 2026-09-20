A trecut de la șofer la pieton. Nerăbdător să ajungă la nuntă, un lăutar a luat-o la goană pe Bulevardul Tomis din Constanța cu aproape 150 km/h. Polițiștii l-au surprins, iar bărbatul a primit o amendă de aproape 2.000 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de patru luni.

Șoferul de 49 de ani avea e trei ori peste limita de viteză

Limita de viteză în zonă era de 50 km/h, însă vitezomanul a apăsat prea tare pedala de accelerație. Din șofer s-a transformat în pasager. Incidentul a avut loc pe una dintre cele mai circulate artere din Constanța.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat că bărbatul de 49 de ani a fost prins conducând cu 148 km/h pe Bulevardul Tomis. Bărbatul se grăbea să ajungă la o cântare, însă viteza excesivă l-a costat permisul pentru 120 de zile și o amendă de 1.946 de lei. Acesta a primit și dovadă fără drept de circulație.

„Viteză de autostradă pe Bulevardul Tomis: Un bărbat de 49 de ani a rămas pieton după ce a fost prins cu aproape 150 km/h! În încercarea de a ajunge cât mai repede la o cântare, acesta a confundat bulevardul din oraș cu autostrada și a fost depistat de polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Siguranța Rutieră cu o viteză uluitoare: 148 km/h pe un sector unde limita legală este de doar 50 km/h.

Circulația cu viteză extremă pe una dintre cele mai importante artere din Constanța i-a adus rapid o „notă de plată” usturătoare din partea oamenilor legii:

Permis suspendat pentru 120 de zile.

Dovadă fără drept de circulație.(a trecut oficial la mersul pe jos)

Amendă în valoare de 1.946 de lei.

Până la următoarele evenimente, ritmul se ține din mers, nu din pedala de accelerație!”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, conform ziuaconstanta.ro.

Lăutarul a ajuns la nuntă, dar de pe bancheta din spate

Ca să mai ajungă totuși la evenimentul unde trebuia să cânte, lăutarul a lăsat volanul și și-a continuat drumul pe bancheta din spate, într-o mașină comandată printr-o aplicație de ride-sharing.

Drumul spre petrecere putea deveni o tragedie

Nunta putea însă să aștepte. La o viteză de aproape 150 km/h, pe un bulevard din oraș, orice clipă de neatenție, o frână târzie sau apariția unui pieton în fața mașinii ar fi putut transforma drumul spre petrecere într-un accident grav.