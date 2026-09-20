A trecut de la șofer la pieton. Nerăbdător să ajungă la nuntă, un lăutar a luat-o la goană pe Bulevardul Tomis din Constanța cu aproape 150 km/h. Polițiștii l-au surprins, iar bărbatul a primit o amendă de aproape 2.000 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de patru luni.
Limita de viteză în zonă era de 50 km/h, însă vitezomanul a apăsat prea tare pedala de accelerație. Din șofer s-a transformat în pasager. Incidentul a avut loc pe una dintre cele mai circulate artere din Constanța.
Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat că bărbatul de 49 de ani a fost prins conducând cu 148 km/h pe Bulevardul Tomis. Bărbatul se grăbea să ajungă la o cântare, însă viteza excesivă l-a costat permisul pentru 120 de zile și o amendă de 1.946 de lei. Acesta a primit și dovadă fără drept de circulație.
„Viteză de autostradă pe Bulevardul Tomis: Un bărbat de 49 de ani a rămas pieton după ce a fost prins cu aproape 150 km/h! În încercarea de a ajunge cât mai repede la o cântare, acesta a confundat bulevardul din oraș cu autostrada și a fost depistat de polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Siguranța Rutieră cu o viteză uluitoare: 148 km/h pe un sector unde limita legală este de doar 50 km/h.
Circulația cu viteză extremă pe una dintre cele mai importante artere din Constanța i-a adus rapid o „notă de plată” usturătoare din partea oamenilor legii:
Până la următoarele evenimente, ritmul se ține din mers, nu din pedala de accelerație!”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, conform ziuaconstanta.ro.
Ca să mai ajungă totuși la evenimentul unde trebuia să cânte, lăutarul a lăsat volanul și și-a continuat drumul pe bancheta din spate, într-o mașină comandată printr-o aplicație de ride-sharing.
Nunta putea însă să aștepte. La o viteză de aproape 150 km/h, pe un bulevard din oraș, orice clipă de neatenție, o frână târzie sau apariția unui pieton în fața mașinii ar fi putut transforma drumul spre petrecere într-un accident grav.