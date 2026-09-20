Protest duminică seară în Piața Victoriei. Jandarmeria instituie filtre de securitate, traficul ar putea fi restricționat

Un nou protest este programat duminică, 20 septembrie, în Piața Victoriei din București. Manifestația, intitulată „Stop extremismului și violenței! România democrată”, este declarată și avizată și se va desfășura între orele 17:30 și 22:00.

Jandarmeria Capitalei anunță filtre de securitate pe căile de acces, iar traficul rutier ar putea fi restricționat sau deviat în funcție de numărul participanților.

Participanții sunt așteptați în alveola centrală a Pieței Victoriei începând cu ora 17:30.

Potrivit programului transmis de Jandarmeria Capitalei, intervalul 17:30-18:00 este rezervat sosirii participanților, iar manifestația și discursurile sunt programate între orele 18:00 și 21:30. Ultima jumătate de oră, până la 22:00, este rezervată plecării participanților.

Protestul este organizat de organizațiile civice Lupii Tricolori, Rezistența și Corupția Ucide, care au anunțat manifestații și în alte orașe din țară.

Filtre de securitate la intrarea în Piața Victoriei

Jandarmeria Capitalei anunță măsuri suplimentare de securitate și le recomandă celor care vin la manifestație să evite, pe cât posibil, gențile și bagajele voluminoase. Pe căile de acces către Piața Victoriei vor fi instituite filtre de siguranță. Jandarmii vor putea legitima și verifica persoanele care au asupra lor bagaje voluminoase.

În piață vor fi prezente și echipele de dialog ale Jandarmeriei, care pot fi recunoscute după vestele albastre inscripționate. Participanții pot apela la acestea pentru informații sau pentru semnalarea unor probleme.

Forțele de ordine le cer oamenilor să evite conflictele și să anunțe imediat jandarmii dacă observă persoane agresive sau tentative de provocare a unor incidente. Participarea la adunări publice cu arme, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene, dispozitive cu electroșocuri ori alte obiecte care ar putea fi utilizate pentru acte de violență este interzisă.

Traficul din Piața Victoriei ar putea fi restricționat

De asemenea, Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație.

”În acest sens, solicităm conducătorilor de vehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri.

Totodată, în funcție de numărul participanților, traficul rutier în Piața Victoriei poate fi restricționat, ori deviat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să verifice din timp rutele alternative, pe care le vom anunța, în dinamică.

Reamintim că este interzisă participarea la adunări publice cu arme, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene, dispozitive cu electroșocuri sau alte obiecte care ar putea fi folosite pentru acte de violență”, arată Jarnarmeria într-un comunicat.

Protestul vine după incidentele din 15 septembrie

Jandarmeria mai avertizează că organizarea sau participarea la contramanifestații desfășurate simultan și în același loc cu o altă adunare publică poate fi sancționată, potrivit Legii nr. 60/1991, cu amenzi cuprinse între 500 și 5.000 de lei.

Manifestația de duminică este organizată la câteva zile după incidentele produse pe 15 septembrie, tot în Piața Victoriei, la protestul fermierilor și crescătorilor de animale.

Organizatorii manifestației de duminică spun că acțiunea lor este una pașnică și cer, între altele, identificarea și sancționarea celor responsabili de violențele din 15 septembrie, aplicarea legii în cazurile de amenințări și instigare la violență și un răspuns al instituțiilor în fața radicalizării.

”Pe durata manifestației, jandarmii vor realiza fotografii și filmări operative și vor folosi imaginile sistemului urban de supraveghere video, în condițiile prevăzute de lege. Aceste măsuri sunt folosite pentru prevenirea incidentelor și, dacă este cazul, pentru identificarea faptelor care pot afecta caracterul pașnic al manifestației”, se mai arată în comunicat.