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Bucureștiul împlinește 567 de ani. Documentul lui Vlad Țepeș care a înființat Capitala. Ce se întâmplă astăzi în oraș

Bucureștiul împlinește 567 de ani. Documentul lui Vlad Țepeș care a înființat Capitala. Ce se întâmplă astăzi în oraș
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Capitala marchează duminică, 20 septembrie 2026, 567 de ani de la prima sa atestare documentară. Acum mai bine de 5 secole, domnitoriul Vlad Țepeș emitea un hrisov în care era menționat pentru prima dată numele „Cetății București”. Data a devenit simbolic ziua Capitalei României. În acest weekend orașul este sărbătorit printr-un amplu program de concerte, spectacole, tururi și evenimente în aer liber.

Prima consemnare scrisă certă a numelui Bucureștiului datează din 20 septembrie 1459 și apare într-un document emis de Vlad Țepeș, domnul Țării Românești, scrie Mediafax.

Hrisovul care a consemnat oficial nașterea Cetății București

Hrisovul, redactat în slavonă, se încheia cu mențiunea explicită că a fost scris în „Cetatea București”. Ceea ce dovedește nu doar existența ân sine a așezării, ci și utilizarea ei drept reședință domnească.

Prin document, Vlad Țepeș le confirma unor proprietari, Andrei și fiii săi, stăpânirea asupra unor proprietăți și îi scutea de anumite dări și obligații.

Bucureștiul exista înainte de anul 1459

Totuși, dovezile istorice și arheologice arată că în zonă existau așezări cu mult înainte de Vlad Țepeș.

Informații neștiute despre viața lui Vlad Țepeș găsite în ADN-ul extras dintr-o scrisoare veche de 550 de ani

Informații neștiute despre viața lui Vlad Țepeș găsite în ADN-ul extras dintr-o scrisoare veche de 550 de ani / Sursa FOTO: Facebook

Istoricul Constantin C. Giurescu afirma că Bucureștiul exista ca târg înainte de domnia voievodului. Mai mult, la 13 iunie 1458, Vlad Țepeș emisese un document în latină „lângă cursul apei Dâmbovița”. Este formularea despre care istoricii consideră că s-ar fi putut referi chiar la București. Totuși, documentul din 1459 este cel care oferă prima mențiune sigură a numelui cetății.

Târgul devine centrul puterii din Țara Românească

Importanța Bucureștiului a crescut în secolul al XV-lea, pe măsură ce centrul puterii din Țara Românească s-a mutat dinspre vechile reședințe de la Câmpulung, Curtea de Argeș și Târgoviște către zona de câmpie. În timpul voievodului Vlad Țepeș, Bucureștiul era deja folosit ca reședință domnească.

Curtea Veche, din actualul Centru Vechi sau Centru istoric al Capitalei, păstrează legătura cu această perioadă. Muzeul Municipiului București o descrie drept unul dintre nucleele din care s-a dezvoltat orașul medieval.

Bucureștiul sărbătorește astăzi 567 de ani

Aniversarea este marcată în acest weekend prin Zilele Bucureștiului 2026, program organizat de Primăria Capitalei și instituțiile din subordine.

Duminică, 20 septembrie, evenimentele continuă în mai multe puncte cheie ale orașului. Astfe, în Piața Constituției, programul începe de la ora 16:00 și include DJ Under & MC Aner, DJ OLiX. WhoMadeWho este programat între orele 20:30 și 22:00.

Calea Victoriei devine din nou pietonală în cadrul „Străzi Deschise”, cu spectacole, expoziții, concerte și activități culturale. De la ora 19:30, în fața Muzeului Național de Artă al României, este programat proiectul „Battle of the Beats”, în care publicul participă inclusiv la realizarea și alegerea muzicii.

Tot astăzi sunt programate tururi gratuite în sediul Primăriei Capitalei, între orele 12:00-13:00 și 13:00-14:00, participarea fiind condiționată de înscriere și de locurile disponibile.

La Arcul de Triumf, de la ora 16:00, este programat recitalul „Ecouri muzicale”, susținut de Tudor Niculescu-Mizil la chitară și Maria Alexandru la vioară, eveniment dedicat celor 567 de ani de la prima atestare a Bucureștiului.

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