Raportul de forțe politice s-ar reconfigura total dacă s-ar face alegeri anticipate, ținându-se cont de rezultatele celor mai recente sondaje de opinie. AUR ar deveni formațiunea dominantă în Parlament, iar alte partide ar pierde o cotă importantă de mandat. Un singur partid s-ar menține la ponderea de acum.

Cel mai recent sondal INSCOP plasează AUR la un nivel de 39,7% în opțiunile electoratului, urmat de PSD, PNL, USR și UDMR. Pe de altă parte, SENS, SOS România și POT rămân sub pragul minim de 5%.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

AUR ar lua aurul, PNL ar rămâne constant

Recalcularea voturilor care produc efectiv mandate și aplicarea mecanismului legal de repartizare ar duce, într-o simulare, AUR la aproximativ 200 de parlamentari, PSD la 94, PNL la 82, USR la 45 și USMR la 27. PNL ar fi, practic, singura formațiune care rămâne la un nivel constant de mandate.

Cel mai recent sondaj național INSCOP pe tema alegerilor parlamentare a fost realizat în 1–7 septembrie 2026, pe 1.100 de persoane, cu o eroare maximă de ±3%. Dintre cei care exprimă o opțiune de vot, scorurile sunt: AUR 39,7%, PSD 18,7%, PNL 16,3%, USR 9% și UDMR 5,5%. Sub pragul național de 5% sunt SENS 4,1%, S.O.S. România 2,7% și POT 2,7%; independenții au 1%, iar alte partide 0,3%.

Pentru această simulare se presupune că formațiunile sub 5% nu ating alternativa prevăzută de lege — 20% în cel puțin 4 circumscripții — iar independenții nu câștigă mandate individuale. Legea stabilește pragul de 5% la nivel național sau 20% în minimum 4 circumscripții.

Cum se face repartizarea

Rămân pentru repartizarea politică 89,2% din voturi. Procentele se recalculează raportând fiecare partid la acest 89,2%: AUR 44,51%, PSD 20,96%, PNL 18,27%, USR 10,09%, UDMR 6,17%. Altfel spus, AUR nu ar avea 39,7% din mandatele distribuite partidelor, ci aproximativ 44,5%, voturile formațiunilor care nu intră în Parlament neproducând mandate.

Totuși, mandatele nu se împart pur și simplu prin înmulțirea procentului național cu numărul de parlamentari. Conform Legii 208/2015, repartizarea se face în două etape, scrie ziare.com,. În fiecare circumscripție se calculează mai întâi coeficientul electoral = voturile formațiunilor eligibile / numărul de mandate; fiecare listă primește partea întreagă a raportului dintre voturile sale și acest coeficient. Voturile și mandatele rămase sunt apoi centralizate național. Resturile partidelor sunt împărțite succesiv la 1, 2, 3, 4 etc., cele mai mari câturi primind mandatele rămase.

Un sondaj național nu oferă rezultate pe fiecare dintre cele 43 de circumscripții, deci nu poate produce un rezultat legal exact. Pentru simulare presupunem că raportul dintre partide este aproximativ același în fiecare circumscripție. Aplicăm mecanismul legal celor 312 mandate ordinare de deputat și 136 mandate de senator prevăzute în anexă.

Simularea arată o victorie fără drept de apel AUR

Rezultatul modelului descris anterior este:

AUR — sondaj: 39,7%; după eliminarea voturilor fără reprezentare: 44,51%. La alegerile din 2024 a obținut 91 de mandate. În grupurile parlamentare actuale are 92 de parlamentari — 62 deputați și 30 senatori. În simulare ar ajunge la aproximativ 200 de mandate: 139 deputați și 61 senatori.

PSD — sondaj: 18,7%; recalculat: 20,96%. În 2024 a obținut 122 de mandate. În prezent grupurile PSD însumează 126 de parlamentari — 91 deputați și 35 senatori. Simularea indică aproximativ 94 de mandate: 65 deputați și 29 senatori.

PNL — sondaj: 16,3%; recalculat: 18,27%. În 2024 a obținut 71 de mandate. În prezent grupurile PNL au 80 de parlamentari — 54 deputați și 26 senatori. Simularea produce aproximativ 82 de mandate: 57 deputați și 25 senatori.

USR — sondaj: 9%; recalculat: 10,09%. În 2024 a obținut 59 de mandate. În prezent are 58 de parlamentari în grupuri — 40 deputați și 18 senatori. În simulare ar avea aproximativ 45 de mandate: 32 deputați și 13 senatori.