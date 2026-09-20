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Cod galben emis de ANM. Vremea se răcește accentuat, meteorologii anunță ploi torențiale, lapoviță și chiar ninsoare

Cod galben emis de ANM. Vremea se răcește accentuat, meteorologii anunță ploi torențiale, lapoviță și chiar ninsoare
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Vremea va fi caldă pe parcursul zilei de astăzi, 20 septembrie 2026. Dar nu lipsesc nici ploile, în mai multe regiuni ale țării. Duminică, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări, averse (cantități de apă de 1…10 l/mp și izolat de 15…20 l/mp) și descărcări electrice, local la munte și pe suprafețe mai mici în Muntenia, Dobrogea și posibil în nordul Olteniei.

Noaptea, cerul se va înnora treptat în regiunile vestice, nordice, centrale și la munte. Vor fi averse slabe (cantități de apă de 1…7 l/mp) în Maramureș și în cea mai mare parte a Crișanei.

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  • Va ploua în zona montană, în jumătatea de nord a Moldovei, în nord-vestul și nordul Transilvaniei, în extremitatea de nord a Banatului.
  • În restul teritoriului, ploile vor fi cu totul izolate.

Atenționare meteorologică și cod galben emis de ANM

Începând de luni, 21 septembrie, meteorologii ANM anunță intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ.

  • Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8…12 grade), vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marți și miercuri și în cea de sud.
  • Maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar cele minimele din nopțile de marți spre miercuri (22/23 septembrie) și miercuri spre joi (23/24 septembrie) între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de 20…30 l/mp.

Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la latitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Sursa – ANM

Temperaturile maxime ajung la 32 de grade

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului pe crestele montane unde la rafală se vor atinge viteze de 60…70 km/h, precizează meteorologii ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului. Cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în nordul litoralului. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.

Astăzi, în București, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Vântul va sufla în general slab.
Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 13…16 grade.

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