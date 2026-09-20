Incendiu la un azil de bătrâni din Sighișoara. Zeci de persoane au fost evacuate iar una a fost transportată la spital

Un incendiu a izbucnit duminică 20 septembrie la un azil de bătrâni din Sighișoara, unde erau cazate 40 de persoane. Autoritățile s-au deplasat la fața locului pentru stingerea flăcărilor. Unul dintre beneficiari a fost transportat la spital.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil (centru cu destinație socială, îngrijiri persoane vârstnice) situat pe strada Justiției, din municipiul Sighișoara”, se arată în informarea emisă de ISU Mureș.

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Autoritățile au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

În momentul declanșării incendiului, în interiorul căminului social se aflau 40 de persoane. Dintre acestea, 36 s-au autoevacuat în siguranță, în timp ce alte trei persoane au fost scoase din clădire de către echipele de salvare.

O altă persoană, conștientă, a necesitat asistență medicală la fața locului din partea echipajelor de prim ajutor.

„Victima, conștientă, intoxicată cu fum și încadrată în cod galben, a fost transportată la CPU Sighișoara pentru îngrijiri medicale suplimentare”, au mai transmis serviciile de intervenție.

Pompierii au reușit să stingă flăcările și acționează la ventilarea încăperilor.