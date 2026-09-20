Mustul a revenit în meniurile de toamnă din Capitală. După festivalurile organizate în prima parte a lunii septembrie în Piața Alba Iulia, pe Bulevardul Unirii și în Parcul IOR, unde producătorii au adus struguri, must proaspăt stors și pastramă, tot mai multe locații din Capitală au adus în meniuri băutura tradițională. La restaurantul „Grădina Mântuleasa”, printre saramura de pui, cârnați și pastramă, la finalul meniului sunt afișate două variante de must: la pahar sau la carafă.

Restarantele din Capitală au pus mustul în meniu

La Grădina Mântuleasa, sezonul de mustărie a început pe 13 septembrie. Localul de pe strada Mântuleasa anunță must proaspăt, pastramă de oaie și de porc, cârnați și preparate la grătar, iar oferta continuă pe parcursul lunii. Un pahar de must costă 14 lei, iar dacă sunt mai mulți pofticioși la masă pot alege carafă care este 40 de lei.

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Și la un pahar de must merge și o pastramă de oaie au de porc cu mămăligă și murături s. Dar pentru cei care nu sunt fani porc sau oaie, pot alege ceva la sigur și anume o saramură de pui fript la 48 de lei. De asemenea, în meniu sunt și cârnați măcelărești cu cartofi prăjiți la 36 de lei. Voia bună, mustul rece și grătarele care sfârâie sunt atracția sezonului.

Săptămâna viitoare continuă petrecerile dedicate licorii de toamnă

Mustul este prezent chiar în acest weekend și la KAYA Celebration, organizat la Grădina Floreasca. Evenimentul include mâncare, băuturi și must proaspăt. Accesul are un preț pe zi și organizatorii nu specifică prețul unui pahar de must.

Care sunt prețurile din piață pentru 1L de must

Așadar, în București, mustul nu mai este doar băutura de la țară scoasă direct din teasc. A devenit din nou produs de sezon în restaurante, piețe și la evenimente, iar 30 de lei litrul este unul dintre prețurile care apar acum în ofertele de retail și livrare din Capitală, puțin sub prețurile de la terase. Prețurile din restaurante și de la festivaluri pot fi însă diferite, în funcție de cantitatea servită și de locație.

În piețele din București, un litru de must ajunge în această perioadă la aproximativ 30 de lei, prețul variind în funcție de producător și soiul de struguri.