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PSD decide luni dacă îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Grindeanu a convocat conducerea partidului

Olga Borșcevschi
PSD decide luni dacă îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Grindeanu a convocat conducerea partidului
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Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, 21 septembrie, de la ora 11:00, pentru a analiza nominalizarea lui Siegfrieg Mureșan  pentru funcția de prim-ministru al României. În cadrul ședinței, social-democrații urmează să decidă dacă vor susține în Parlament învestirea Guvernului Mureșan.

Conducerea PSD se reunește pentru a analiza nominalizarea lui Siegfried Mureșan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunța joi că a convocat o ședință a BPN, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

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Candidatul desemnat pentru functia de prim-ministru, Siegfried Muresan, sustine o declaratie de presa la sediul Senatului, privind prioritatile noului Executiv si calendarul construirii majoritatii parlamentare, in Bucuresti, vineri, 18 septembrie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

Liderul social-democrat susținea că a luat act cu „surprindere și dezamăgire” de propunerea președintelui Nicușor Dan.

„Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan, care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”, scria Grindeanu.

Sorin Grindeanu / Foto – Mediafax

Cum vrea Siegfried Mureșan să ajungă la cele 233 de voturi

Mureşan, propunerea de premier făcută de șeful statului, spunea, vineri, că pentru PSD vine momentul adevărului, iar social-democraţii vor trebui să aleagă dacă susţin un guvern pro-european sau dacă îşi consolidează parteneriatul cu AUR.

Premierul desemnat a transmis că porneşte cu 169 de voturi, provenind de la parlamentarii PNL, USR şi UDMR, dar că în perioada următoare va discuta şi cu grupul minorităţilor naţionale, iar ulterior cu PSD.

Siegfried Mureșan / Foto – Mediafax

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