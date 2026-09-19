Statuia faimosului personaj Domnul Goe din opera lui I. L. Caragiale a stârnit nemulțumiri în rândul reprezentanților Partidului Social Democrat și al cetățenilor. Statuia face parte dintr-un proiect de artă stradală și a fost recondiționată și pictată multicolor. PSD Ploiești acuză că simbolul național a fost pângărit de „propaganda curcubeului” și susține că este vorba despre o bătaie de joc prezentată drept „artă urbană”. Primarul din Ploiești a venit și el cu o replică unde a precizat că nu este vorba despre LGBTQ+, ci de cele 6 culori ale curcubeului.

Primul lucru pe care îl vedeau oamenii când intrau în Gara de Sud din Ploiești era statuia domnului Goe, personajul lui Caragiale care deținea, acum mai bine de un secol, un local pe peron. Deși gestul pare inofensiv, faptul că acum statuia este multicoloră a provocat un adevărat război printre ploieșteni. PSD și-a manifestat nemulțumirea prin postări pe paginile de Facebook.

PSD Ploiești consideră vopsirea statuii „Domnului Goe” multicoloră drept o „mutilare ideologică”

Reprezentanții PSD Ploiești au criticat dur vopsirea statuii „Domnul Goe” de la Gara de Sud în culorile curcubeului. Aceștia susțin că intervenția reprezintă o „mutilare ideologică” a statuii și o ofensă la adresa simbolurilor culturale și naționale.

PSD Ploiești afirmă că folosirea culorilor asociate mișcării LGBT pe statuie nu poate fi justificată drept „artă urbană” și acuză promovarea unei „agende woke” pe care o consideră străină de istoria, credința și valorile comunității locale.

„Ploieștiul nu este terenul de joacă al agendei LGBT! Opriți pângărirea simbolurilor naționale cu propagandă curcubeu!

​Mutilarea ideologică a statuii „Domnul Goe” de la Gara de Sud este un afront inacceptabil și o provocare ieftină adusă fiecărui ploieștean!

Să mânjești un simbol al copilăriei și al culturii românești în culorile mișcării LGBT și să încerci să le vinzi oamenilor această bătaie de joc drept «artă urbană» este de o obraznicie fără limite.

Ne opunem categoric acestei încercări disperate de a băga pe gâtul comunității noastre o agendă woke care nu are nicio legătură cu istoria, credința și valorile Ploieștiului!”, au scris reprezentanții PSD Ploiești pe Facebook PSD Ploiești cere îndepărtarea vopselei colorate de pe statuie Reprezentanții PSD Ploiești au explicat că statuia îl reprezintă pe Domnul Goe, unul dintre personajele cunoscute ale lui Ion Luca Caragiale, îmbrăcat în costumul tradițional de marinar și cu beretă. Aceștia susțin că aceste elemente au fost acoperite intenționat cu vopsea în culorile curcubeului. De asemenea, au mai spus că eventualele parade sau acțiuni de promovare a comunității LGBTQ+ ar trebui organizate în spații private și pe cheltuiala celor care le susțin, nu prin intervenții asupra monumentelor orașului. PSD Ploiești cere oficial îndepărtarea vopselei și a etichetelor aplicate pe statuie și readucerea monumentului „Domnul Goe” la forma sa inițială. Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

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Doriți parade, prozelitism și propagandă LGBTQ+? Faceți-le pe banii voștri și în spații private, nu profanând monumentele orașului, ștergând simbolurile naționale și provocând o comunitate majoritar conservatoare! ​PSD Ploiești solicită oficial curățarea urgentă a vopselei LGBT și a etichetelor aplicate pe statuie, precum și readucerea „Domnului Goe” la forma sa inițială”, au adăugat reprezentanții PSD Ploiești. „Domnul Goe este unul dintre personajele emblematice ale operei lui Ion Luca Caragiale. Statuia îl înfățișa în bine-cunoscutul costum tradițional de marinar, cu bereta aferentă — elemente identitare fundamentale care au fost acoperite intenționat cu vopsea curcubeu.

Primarul din Ploiești a invocat semnificația religioasă a curcubeului

De partea cealaltă a baricadei s-a aflat primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, fost parlamentar USR. Acesta a invocat semnificația religioasă a curcubeului. Acesta a transmis că statuia „Domnul Goe” nu aparține Primăriei și nu se află pe domeniul public al orașului, ci pe terenul CFR, fiind realizată și întreținută din fonduri private.

El a precizat că statuia este pictată în șapte culori, precum curcubeul, în timp ce steagul LGBT are șase culori, și a susținut că intervenția artistică nu are legătură cu comunitatea LGBT. Potrivit primarului, conceptul face trimitere la „Orașul lui Moș Ploaie” și la curcubeul care apare după ploaie.

„P.S.

1) Dl Goe nu e al primăriei și nu a fost vreodată, e realizat din banii celor care an de an îl pictează și e proprietatea lor.

2) Dl. Goe nu e pe domeniul public al Ploieștiului, ci pe terenul CFR.

3) Steagul LGBT are 6 culori, curcubeul are 7 culori. Dl. Goe are 7 culori.