Marian Ghiță, bărbat de 47 de ani, este dat dispărut. Ultima oară a fost văzut la Unitatea de Primiri Urgențe din Spitalul Clinic de Urgență Dâmbovița

Un bărbat de 47 ani, pe nume Marian Ghiță, este dat dispărut! Bărbatul a plecat voluntar de la Unitatea de Primiri Urgențe din Spitalul Clinic de Urgență Dâmbovița

Potrivit CANCAN , acesta nu a mai fost văzut, iar Poliția Română a solicitat ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Persoanele care îl văd sunt rugate să anunțe imediat oamenii legii, prin Serviciul Unic 112, sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Marian Ghiță are domiciliul în comuna Finta Mare din Județul Dâmbovița. La începutul lunii trecute, pe data de 6 septembrie 2025, el a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență din Târgoviște. A plecat voluntar de acolo, iar până acum nu a mai revenit acasă

Trăsăturile: