Proiectul de lege care dă peste cap firmele de transport alternativ, Uber și Bolt. Scopul este reducerea evaziunii fiscale

Un proiect legislativ, care propune ca fiecare operator autorizat de transport alternativ, Uber sau Bolt, să poată utiliza câte un singur autoturism în comodat, a fost adoptat de senatori și urmează a fi trimis la Camera Deputaților pentru votul final. Scopul acestei măsuri, inițiată de fostul ministru al Transporturilor Ciprian Constantin Șerban, este reducerea fraudei fiscale, notează Profit.ro.

În primă fază, proiectul, inițiat de fostul ministru al Transporturilor Ciprian Constantin Șerban, prevedea să fie eliminate complet autoturismele în comodat din categoria vehiculelor eligibile pentru desfășurarea activității de ride-sharing prin intermediul unor companii precum Bolt sau Uber.

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„Poate constitui un factor de risc în ceea ce privește evaziunea fiscală”

Implementarea acestui proiect de lege vizează reducerea riscurilor de evaziune fiscală, creșterea transparenței activităților economice desfășurate în domeniul transportului alternativ și asigurarea unor condiții concurențiale echitabile între operatorii de transport alternativ și transportatorii autorizați în regim de taxi.

Potrivit inițiatorilor, utilizarea autoturismelor în baza unor contracte de comodat creează premise favorabile pentru sustragerea de Ia obligațiile fiscale și pentru desfășurarea unor activități economice într-un cadrul lipsit de transparență.

”În practică, contractele de comodat pot fi încheiate cu o mare flexibilitate, inclusiv între persoane aflate în relații de afiliere sau între membri ai aceleiași familii, ceea ce îngreunează verificarea beneficiarului real al veniturilor generate de activitatea de transport alternativ. Această situație poate facilita disimularea raporturilor economice reale și poate constitui un factor de risc în ceea ce privește evaziunea fiscală”, susțin autorii proiectului.

„Operatorii de transport alternativ beneficiază de un regim mai permisiv”

Un alt argument ar fi că legislația actuală prevede tratamente juridice diferite pentru activități economice similare, respectiv între transportul alternativ (Uber, Bolt) și cel în regim de taxi.

”Astfel, legislația aplicabilă transportului în regim de taxi impune ca vehiculele utilizate să fie deținute în proprietate, leasing sau alte forme expres reglementate, fără a permite desfășurarea activității cu autoturisme deținute în comodat. În schimb, operatorii de transport alternativ beneficiază de un regim mai permisiv, deși prestează servicii comparabile de transport persoane contra cost”, mai afirmă inițiatorii.

Risc de concurență neloială

Diferențele în ceea ce privește reglementarea șoferilor care oferă servicii de transport de persoane generează un avantaj competitiv artificial pentru operatorii de transport alternativ care utilizează vehicule în comodat. Spre deosebire de șoferii autorizați în regim de taxi, șoferii de Bolt sau Uber își permit să reducă costurile de intrare și de conformare, ceea ce creează premisele unei concurențe neloiale.

”În condițiile în care ambele categorii de operatori activează pe aceeași piață și se adresează acelorași consumatori, este necesară asigurarea unui cadru juridic echilibrat și nediscriminatoriu”, arată autorii proiectului.

Consiliul Concurenței a recomandat introducerea comodatului, ca formă juridică de folosință, și pentru mașinile taxi și nu eliminarea acestui sistem pentru autovehiculele folosite de șoferii Uber și Bolt.

Autoritatea de concurență consideră că astfel pot fi oferite servicii mai competitive și nu se ajunge la o limitare a prestării acestor servicii.

Senatorii au considerat însă că este mai adecvat să limiteze utilizarea autovehiculelor în comodat în transportul alternativ. Astfel, dacă inițial prevedea că se autorizează operatorul de transport alternativ numai pentru autoturismele deținute ”în proprietate sau închiriere”, în foma adoptată, proiectul stabilește că autorizația se va elibera pentru ”autoturismele deținute în proprietate, închiriere sau pentru un singur autoturism deținut în baza unui contract de comodat”.

Foto: Envato