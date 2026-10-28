Alegeri Israel: Voci politice îndeamnă opoziția să se unească cu partidele arabe pentru a-l înlătura pe Netanyahu de la putere. Ce șanse există

Președintele Partidului Democraților, Yair Golan, a îndemnat, miercuri, opoziția din Israel să se unească cu partidele arabe pentru a obține o majoritate de 65 de locuri în Parlament.

„Netanyahu a pierdut. Știu să număr până la 120. 65 e mai mult decât 55. Așa funcționează democrația israeliană. Punct”, a spus el.

„Avem majoritatea. Avem responsabilitatea. Și avem ocazia de a forma un guvern al schimbării, în parteneriat cu cetățenii arabi ai Israelului. Un guvern care va servi tuturor cetățenilor israelieni”, a adăugat Golan.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Și deputatul Gilad Kariv (Partidul Democraților) a afirmat, la rândul său, că Israelul se află într-o „realitate politică diferită” în dimineața de după alegerile pentru Knesset din 2026 și a făcut apel la blocul de opoziție să colaboreze cu partidele arabe.

„Coaliția de extremă dreaptă a pierdut destul de multe locuri. Cel mai probabil, nu va putea forma un guvern într-o configurație similară”, a scris el pe X/Twitter. „Opoziția s-a consolidat, atât în ceea ce privește reprezentarea publicului evreu liberal, cât și a celui arab. O majoritate substanțială, cu o diferență de sute de mii de voturi, a votat împotriva lui Benjamin Netanyahu.” „O mare parte a opiniei publice israeliene – aceea care servește, muncește, contribuie și creează – se așteaptă ca noi să luăm decizii importante și decisive privind viitorul Israelului și să continuăm să acționăm împreună, fiind pe deplin conștienți că nu trebuie să le permitem lui Netanyahu și partenerilor săi să continue să conducă țara noastră pe calea distructivă pe care au urmat-o în ultimii patru ani”, a concluzionat el.

Mansour Abbas, liderul Listei Arabe Unite (Ra’am), a declarat miercuri dimineață că speră ca partidul său și blocul de opoziție din Israel să poată obține împreună cele 61 de locuri necesare pentru o majoritate parlamentară care să înlocuiască guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

„Sper să putem schimba acest guvern și ca numărul total de locuri să ajungă la 61, blocul de opoziție împreună cu Ra’am”, a declarat Abbas pentru Canalul 12 din Israel. „Având în vedere rezultatele de care dispunem în prezent, nu există un guvern”, a spus el, potrivit Anadolu Agency.

Abbas a afirmat că rata ridicată de participare la vot în rândul alegătorilor arabi reflectă disperarea și frustrarea care s-au transformat în speranță.

Se preconizează că blocul de opoziție, format din Yashar, B’Yachad, Yisrael Beytenu și Partidul Democraților, va intra în Knesset cu 47 de mandate, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Ce arată ultimele cifre

Cu 84,5% din urnele de vot numărate la ora 12:34, rezultatele parțiale publicate de Comisia Electorală Centrală indică 54 de mandate pentru blocul condus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu și 49 de mandate pentru blocul condus de Gadi Eisenkot, din partidul Yashar.

Partidele conduse de arabi — Lista Comună și Ra’am — au ajuns la 17 mandate.

Partidele care se situează în prezent sub pragul de 3,25%: Rezerviștii (2,7%), Poporul Israelului (1,6%), Comunitatea Haredi (0,2%).

Rezultatele sunt parțiale și se vor modifica pe măsură ce numărarea voturilor va continua. Voturile exprimate în plicuri duble, inclusiv cele ale soldaților, vor fi numărate ulterior.

Pentru a crea o majoritate în Parlamentul Israelului (Knesset), este nevoie de cel puțin 61 de mandate. Knesset-ul este un parlament unicameral format din 120 de deputați.