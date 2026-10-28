Prima pagină » Actualitate » Gâlceavă politică pe legea care rezervă posturile de profesor pentru aleși. Iohannis și-a ținut postul blocat aproape 3 decenii

Gâlceavă politică pe legea care rezervă posturile de profesor pentru aleși. Iohannis și-a ținut postul blocat aproape 3 decenii

Gâlceavă politică pe legea care rezervă posturile de profesor pentru aleși. Iohannis și-a ținut postul blocat aproape 3 decenii
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

USR acuză senatorii PSD și AUR că au votat împotriva inițiativei legislative care limita posibilitatea ca politicienii care aleg să intre în viața publică să-și poată păstra ocupate posturile de profesor pe perioade nelimitate.

Inițiativa, depusă de senatorii USR Ștefan Pălărie și Remus Negoi, urmărea să limiteze la maximum 5 ani această posibilitate, potrivit unui comunicat USR.

Iohannis și Antonescu și-au ținut posturile blocate zeci de ani

Legea a fost folosită intens de alți politicieni de top precum fostul președinte Klaus Iohannis și fostul președinte PNL Crin Antonescu. Aceștia și-au rezervat timp de decenii catedrele.

Crin Antonescu

Klaus Iohannis și-a ținut blocat postul de profesor titular de fizică de la Colegiul Național Brukenthal din Sibiu timp de 27 de ani, din 1997 până în 2024.

La rândul său, Crin Antonescu a avut un post de profesor titular de istorie rezervat timp de 24 de ani, din anul 1992 până în ianuarie 2017, la Colegiul Pedagogic Spiru Haret din Tulcea.

Inițiativa, respinsă de Senat în calitate de cameră decizională

Inițiativa a fost respinsă de Senat în calitate de cameră decizională. Aceasta prevedea ca profesorii care beneficiază de rezervarea postului sau a catedrei pentru a ocupa o funcție ori o demnitate publică ar fi trebuit ca, la expirarea celor 5 ani, să aleagă între revenirea în învățământ și continuarea activității în funcția publică.

Demersul USR acuză că situația ce poate crea dezechilibre în sistemul educațional, prin menținerea unor posturi indisponibile pentru perioade foarte lungi, în contextul în care profesorii aflați la început de carieră au dificultăți în găsirea unor locuri de muncă stabile.

Ce reproșează USR

Senatorul USR Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru învățământ din Senat, a argumentat că limita de 5 ani ar fi reprezentat o perioadă suficientă pentru exercitarea unei funcții publice fără a afecta profesia didactică.

Ștefan Pălărie (USR): „PSD își dă arama pe față”

Ștefan Pălărie (USR)

„Am cerut termen-limită 5 ani pentru a-ți putea rezerva catedra când mergi într-o funcție publică, ca să oprim un abuz. Din păcate, acum, noțiunea de carieră didactică se dizolvă prin astfel de voturi, care susțin la schimb doar impostura. Ce respect putem să mai așteptăm față de catedră când politicienii tratează așa ideea de profesor? Nici nu vreau să mă gândesc ce «baroni» politici mai sunt prin țară și pe care îi salvează acest vot. Se perpetuează un sistem în care domnul Crin Antonescu și domnul Klaus Iohannis au fost campionii, în care și-au luat catedre pe cont propriu până la pensie”, a declarat senatorul USR Ștefan Pălărie.

Pe de altă parte, senatorul USR de Constanța, Remus Negoi, a criticat situațiile în care persoane care au ales o carieră politică își păstrează titularizarea în învățământ timp de decenii, fără să desfășoare efectiv activitate didactică. În opinia senatorului, alegerea unei cariere politice trebuie să presupună și asumarea consecințelor profesionale. Revenirea în învățământ după o absență îndelungată ar trebui să implice parcurgerea procedurilor necesare pentru ocuparea unui post, așa cum prevede legea.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 28 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Luis Lazarus, detalii despre deciziile Parlamentului European și ale Comisiei Europene despre care nu se discută în România
13:59
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 28 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Luis Lazarus, detalii despre deciziile Parlamentului European și ale Comisiei Europene despre care nu se discută în România
BANI Locul de muncă plătit cu 6.000 de euro pe lună pe care nu îl vrea nimeni. Este nevoie de 500.000 de oameni în Europa
13:28
Locul de muncă plătit cu 6.000 de euro pe lună pe care nu îl vrea nimeni. Este nevoie de 500.000 de oameni în Europa
FLASH NEWS În plină recesiune, Black Friday va marca un nou record de vânzări în 2026. eMAG mizează pe depășirea pragului de 1 miliard de lei într-o singură zi
13:11
În plină recesiune, Black Friday va marca un nou record de vânzări în 2026. eMAG mizează pe depășirea pragului de 1 miliard de lei într-o singură zi
ACTUALITATE Cum au fost găsiți doi tineri noaptea pe munte. Salvamontiștii din Bihor au intervenit de urgență
13:07
Cum au fost găsiți doi tineri noaptea pe munte. Salvamontiștii din Bihor au intervenit de urgență
ACTUALITATE Crimă cu miză de 500.000 de euro în Bulgaria. Cine s-ar afla în spatele uciderii fostului europarlamentar Slavi Binev
12:47
Crimă cu miză de 500.000 de euro în Bulgaria. Cine s-ar afla în spatele uciderii fostului europarlamentar Slavi Binev
REACȚIE Mesajul ministrului Afacerilor Externe după tragedia din Spania, unde un accident feroviar a cauzat cel puțin 50 de victime și 179 de răniți
12:37
Mesajul ministrului Afacerilor Externe după tragedia din Spania, unde un accident feroviar a cauzat cel puțin 50 de victime și 179 de răniți
Mediafax
Volkswagen a angajat 100 de oi pentru o misiune neobișnuită. De ce a apelat compania la această soluție
Digi24
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Mediafax
Cine este Gadi Eisenkot, rivalul lui Netanyahu la alegerile parlamentare din Israel
Click
Rebecca Toma, cea mai tânără dintre ispitele feminine de la „Insula Iubirii”, adevărul despre controversele pe care le-a stârnit în Thailanda! „E real sută la sută totul”
Digi24
„Cascadorii râsului”. Imagini virale cu parada de Ziua Armatei în Călărași: jandarmii n-au nimerit pasul, iar fanfara notele
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Cele mai dificile zodii din horoscop. Au un temperament exploziv și puțini reușesc să le intre în grații
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Chevrolet Corvette, fabricat în urmă cu aproape o jumătate de secol, fotografiat la RAR Iași
Descopera.ro
Indiciul că Primul Război Mondial urma să înceapă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cum evoluează un SUV prin actualizări software: MB.OS pe noile Mercedes-Benz GLE și GLS (P)
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
ULTIMA ORĂ Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
13:53
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
CONTROVERSĂ Alegeri Israel: Voci politice îndeamnă opoziția să se unească cu partidele arabe pentru a-l înlătura pe Netanyahu de la putere. Ce șanse există
13:49
Alegeri Israel: Voci politice îndeamnă opoziția să se unească cu partidele arabe pentru a-l înlătura pe Netanyahu de la putere. Ce șanse există
FLASH NEWS Nicușor Dan, reacție după accidentul feroviar grav din Spania, soldat cu cel puțin 50 de morți
13:48
Nicușor Dan, reacție după accidentul feroviar grav din Spania, soldat cu cel puțin 50 de morți
NEWS ALERT Explozie la noul curs valutar anunțat de BNR. Euro continuă să crească, iar dolarul sare de 4,8 lei și atinge cel mai ridicat nivel din 2026
13:40
Explozie la noul curs valutar anunțat de BNR. Euro continuă să crească, iar dolarul sare de 4,8 lei și atinge cel mai ridicat nivel din 2026
AGRICULTURĂ Premieră pentru agricultura românească! Grâul și porumbul din Portul Constanța vor avea cotații proprii pe bursa Euronext
13:35
Premieră pentru agricultura românească! Grâul și porumbul din Portul Constanța vor avea cotații proprii pe bursa Euronext
AGRICULTURĂ Micii fermieri mai au câteva zile pentru a obține 50.000 de euro de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Când se închide sesiunea
13:08
Micii fermieri mai au câteva zile pentru a obține 50.000 de euro de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Când se închide sesiunea

Cele mai noi

Trimite acest link pe