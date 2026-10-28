USR acuză senatorii PSD și AUR că au votat împotriva inițiativei legislative care limita posibilitatea ca politicienii care aleg să intre în viața publică să-și poată păstra ocupate posturile de profesor pe perioade nelimitate.

Inițiativa, depusă de senatorii USR Ștefan Pălărie și Remus Negoi, urmărea să limiteze la maximum 5 ani această posibilitate, potrivit unui comunicat USR.

Iohannis și Antonescu și-au ținut posturile blocate zeci de ani

Legea a fost folosită intens de alți politicieni de top precum fostul președinte Klaus Iohannis și fostul președinte PNL Crin Antonescu. Aceștia și-au rezervat timp de decenii catedrele.

Klaus Iohannis și-a ținut blocat postul de profesor titular de fizică de la Colegiul Național Brukenthal din Sibiu timp de 27 de ani, din 1997 până în 2024.

La rândul său, Crin Antonescu a avut un post de profesor titular de istorie rezervat timp de 24 de ani, din anul 1992 până în ianuarie 2017, la Colegiul Pedagogic Spiru Haret din Tulcea.

Inițiativa, respinsă de Senat în calitate de cameră decizională

Inițiativa a fost respinsă de Senat în calitate de cameră decizională. Aceasta prevedea ca profesorii care beneficiază de rezervarea postului sau a catedrei pentru a ocupa o funcție ori o demnitate publică ar fi trebuit ca, la expirarea celor 5 ani, să aleagă între revenirea în învățământ și continuarea activității în funcția publică.

Demersul USR acuză că situația ce poate crea dezechilibre în sistemul educațional, prin menținerea unor posturi indisponibile pentru perioade foarte lungi, în contextul în care profesorii aflați la început de carieră au dificultăți în găsirea unor locuri de muncă stabile.

Ce reproșează USR

Senatorul USR Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru învățământ din Senat, a argumentat că limita de 5 ani ar fi reprezentat o perioadă suficientă pentru exercitarea unei funcții publice fără a afecta profesia didactică.

„Am cerut termen-limită 5 ani pentru a-ți putea rezerva catedra când mergi într-o funcție publică, ca să oprim un abuz. Din păcate, acum, noțiunea de carieră didactică se dizolvă prin astfel de voturi, care susțin la schimb doar impostura. Ce respect putem să mai așteptăm față de catedră când politicienii tratează așa ideea de profesor? Nici nu vreau să mă gândesc ce «baroni» politici mai sunt prin țară și pe care îi salvează acest vot. Se perpetuează un sistem în care domnul Crin Antonescu și domnul Klaus Iohannis au fost campionii, în care și-au luat catedre pe cont propriu până la pensie”, a declarat senatorul USR Ștefan Pălărie.

Pe de altă parte, senatorul USR de Constanța, Remus Negoi, a criticat situațiile în care persoane care au ales o carieră politică își păstrează titularizarea în învățământ timp de decenii, fără să desfășoare efectiv activitate didactică. În opinia senatorului, alegerea unei cariere politice trebuie să presupună și asumarea consecințelor profesionale. Revenirea în învățământ după o absență îndelungată ar trebui să implice parcurgerea procedurilor necesare pentru ocuparea unui post, așa cum prevede legea.