Mesajul premierului Niculescu, după tragedia feroviară din Spania: ”Suntem în permanentă legătură cu autoritățile spaniole și suntem pregătiți să oferim sprijin”

Premierul Luca Niculescu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după accidentului feroviar grav care a avut loc în Spania și în urma căruia au murit cel puțin 50 de persoane, iar alte 179 de persoane au fost rănite.

Niculescu: ”Ambasada României la Madrid și consulatele noastre sunt gata să acorde asistență consulară cetățenilor români”

Șeful Executivului a transmis că Ambasada României la Madrid și consulatele țării noastre sunt gata să acorde asistență consulară cetățenilor români. Niculescu a transmis condoleanțe familiilor victimelor și recuperare grabnică celor răniți.

”Sunt profund îndurerat de tragedia care a avut loc în Spania, unde ciocnirea a două trenuri a dus la pierderi de vieți omenești și la rănirea mai multor persoane.

Transmit Guvernului Spaniei și poporului spaniol compasiunea și solidaritatea Guvernului României. Sincere condoleanțe familiilor greu încercate! Recuperare grabnică celor răniți.