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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 28 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Luis Lazarus, detalii despre deciziile Parlamentului European și ale Comisiei Europene despre care nu se discută în România

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 28 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Luis Lazarus, detalii despre deciziile Parlamentului European și ale Comisiei Europene despre care nu se discută în România
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Luis Lazarus, europarlamentar, analizează deciziile Parlamentului European și ale Comisiei Europene despre care nu se discută în România. Evoluțiile internaționale pot influența direcția UE?  Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

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Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Curtea de Apel urmează să se pronunțe asupra contestației din dosarul său. Va rămâne sub control judiciar sau va obține o nouă decizie favorabilă?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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