„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 28 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Luis Lazarus, detalii despre deciziile Parlamentului European și ale Comisiei Europene despre care nu se discută în România

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Luis Lazarus, europarlamentar, analizează deciziile Parlamentului European și ale Comisiei Europene despre care nu se discută în România. Evoluțiile internaționale pot influența direcția UE? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Războiul etichetelor: pro-ruși versus proeuropeni. Cât de mult cântăresc aceste etichete în lupta politică din România?

Migrare politică de la USR la PNL. Ce se ascunde în spatele mutării?

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Curtea de Apel urmează să se pronunțe asupra contestației din dosarul său. Va rămâne sub control judiciar sau va obține o nouă decizie favorabilă?