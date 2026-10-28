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Incendiu la mansarda unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei

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Pompierii intervin miercuri după-amiaza pentru stingerea unui incendiu produs la mansarda unui bloc, pe strada Gârlei, sectorul 1, București.

UPDATE  14:55. În momentul de față incendiul este localizat. Se lucrează în continuare pentru decopertarea elementelor de acoperiș și lichidarea ultimelor focare

UPDATE. Incendiul se manifestă la mansarda unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime P + 6.

Toți locatarii din bloc s-au autoevacuat sau au fost evacuați de către echipajele de pompieri.

Ca urmare a intervenției, până în momentul de față, au fost asistate medical de către echipajele de la fața locului două victime, dintre care o persoană ce prezenta simptome specifice expunerii la fum și o persoană cu un traumatism la nivelul genunchiului.

Știrea inițială. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul mansardei.

Se intervine cu 8 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare Detașamentul Special de Salvatori si un echipaj SMURD.

Până în momentul de față nu există informatii cu privire la victime, transmite ISU București Ilfov.

Sursa foto: Capturi ISUBIF

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