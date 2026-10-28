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SURSE | Șefa de imagine a lui Călin Georgescu s-a „spovedit” la DIICOT în dosarul cu acuzații de înșelăciune. Ce a dezvăluit aceasta în fața anchetatorilor

Catalin Lupasteanu
SURSE | Șefa de imagine a lui Călin Georgescu s-a „spovedit” la DIICOT în dosarul cu acuzații de înșelăciune. Ce a dezvăluit aceasta în fața anchetatorilor
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Procurorii DIICOT au continuat administrarea de probe în dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat în care a fost arestat preventiv Călin Georgescu și Ionel Rusen, și între alte probe acești au obținut și declarația șefei de imagine a fostului candidat, Liliana Popescu, denumită „Riana”.

Femeia a fost audiată ca martor în 8 octombrie de către anchetatori și aceasta a trebuit să explice prezența sa la o întâlnire directă dintre Răzvan Leu, bărbatul păgubit de suma de 1,1 milioane de euro și fostul prezidențiabil Călin Georgescu.

Totodată ea a trebuit să explice și discuții, ulterioare acestei întâlniri, dintre ea și tatăl afaceristului pe care îl ținea la curent cu evoluția găsirii unor investitori care să rezolve situația creată.

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A confirmat întâlnirea dintre Georgescu, afacerist și tatăl acestuia

Surse judiciare ale Gândul detaliază pentru publicație felul în care a decurs audierea femeii și răspunsurile telegrafice date de aceasta.

Astfel, arată sursele noastre, la data de 8 octombrie a fost audiată martora Liliana Popescu zisă „Riana”. Procurorul de caz a întrebat-o pe șefa campaniei de imagine a lui Georgescu „dacă a încercat intervină pe lângă Răzvan Leu, ca acesta să nu sesizeze organele de cercetare penală” și „dacă Georgescu i-a cerut să intervină în acest sens.

La ambele întrebări femeia a uzat de dreptul la tăcere arătând sec că nu are „nimic de declarat”.

Cu ocazia audierii, martora a precizat că nu își mai amintește dacă a afirmat că nu o surprinde arestarea lui Călin Georgescu și a soției acesteia Cristela Georgescu, iar dacă a afirmat acest lucru, această afirmație ar fi fost în contextul blocării demersului politic sub orice formă a inculpatului Călin Georgescu.

În schimb, arată sursele noastre, „Riana” Popescu ar fi confirmat „o întâlnire dintre Călin Georgescu, Răzvan Leu, Ion Leu și Vasile Croitoru, din anul 2023, în care omul de afaceri a expus tuturor persoanelor prezente problema soluționării situației litigioase existente și nu s-au discutat eventuale soluții în această problemă”.

„La întrebarea procurorului: „V-a comunicat vreuna dintre aceste persoane la ce soluție s-a propus?”, martora a răspuns că „Nu am nimic de declarat în acest sens. Ion Leu a pretins că dorește rezolvarea problemei și că are răbdare. Nu știu ce s-a propus””, au mai explicat sursele consultate de Gândul.

Ce știe șefa de imagine a lui Georgescu

Ancheta procurorilor DIICOT în dosarul de presupusă înșelăciune la față de afaceristul Răzvan Leu o găsește pe șefa de imagine a fostului candidat la alegerile prezidențiale într-o postură de „mediator” care urma să identifice afaceriști potenți care să rezolve problema financiară uriașă apărută „între părți”.

„La un moment dat, în cursul anului 2023, Răzvan Leu a fost contactat de către Călin Georgescu care l-a invitat într-o locație din zona Porsche Pipera, mai exact într-o clădire de birouri, la etajul 2 sau 3, unde a fost așteptat de către acesta, Riana Popescu și Vasile Croitoru.

Pe ceilalți doi era pentru prima dată când îi întâlnea. Din discuții a înțeles că Riana Popescu se ocupa cu imaginea lui Georgescu, iar Croitoru este un om potent financiar și cu afaceri în România disponibil să-l sprijine pe Călin Georgescu în demersul „salvarea României””, se arată în dosarul care străbătut instanțele de judecată.

Neavând niciun rezultat medierea, avocata lui Răzvan Leu, Maria Florea, a avut trei întâlniri cu Călin Georgescu la care a participat și Riana Popescu, scopul acestora fiind recuperarea sumei de 1.100.000 euro.

În aceste discuții, se arată în dosar, avocata afaceristului i-a precizat lui Georgescu faptul că „el este cel care l-a determinat să vireze suma de 1.100.000 euro, tot el fiind cel care trebuie să restituie suma de bani și trebuie găsită o soluție juridică directă, între firma lui Răzvan Leu și Georgescu, întrucât toate propunerile anterioare au fost nu doar neserioase ci și nelegale”.

După aceste întâlniri, Riana Popescu, în calitate de mesager al lui Călin Georgescu, a continuat să discute cu tatăl lui Răzvan Leu „pentru a găsi soluții în vederea recuperării banilor, inclusiv că se va deplasa în străinătate să identifice potențiali finanțatori ai campaniei și astfel omul de afaceri va intra în posesia sumei de 1.100.000 euro”.

Riana Popescu l-a contactat pe tatăl omului de afaceri și i-a precizat că „finanțatorii pe care îi găsise și-au retras sprijinul pentru că numitul Georgescu nu a mai apărut public”.

„Tot ea a mai trimis mesaje prin care tot caută să amâne plata sumei de bani”, mai arată procurorii DIICOT în dosar.

La un pas de libertate

Tribunalul București a hotărât, luni, eliberarea din arest preventiv a lui Călin Georgescu după încheierea celor 30 de zile. Mandatul de arestare a lui Călin Georgescu expiră pe 29 octombrie. Decizia Tribunalului nu este definitivă, putând fi atacată de procurii DIICOT la Curtea de Apel București.

Potrivit deciziei Tribunalului, Călin Georgescu va fi cercetat în continuare în stare de libertate sub control judiciar în dosarul DIICOT de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

„În dosarul nr. 44381/3/2026, s-a respins, ca neîntemeiată, propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse față de inculpații G.C. și R.I. (Călin Georgescu și Ionel Rusen – n.r.), formulată de DIICOT și s-a înlocuit măsura arestării preventive dispuse fata de inculpați cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

S-a dispus punerea în libertate a inculpaților, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dacă nu sunt reținuți sau arestați în altă cauză”, este decizia Tribunalului București.

Decizia de luni a fost contestată de procurorii DIICOT iar dosarul urmează să ajungă la Curtea de Apel București după motivarea deciziei de plasare sub control judiciar.

Dosarul în care este cercetat Călin Georgescu

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ancheta vizează o presupusă înșelăciune în urma căreia un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro, în contextul unei afaceri care presupunea obținerea unei finanțări pentru tranzacții cu metale prețioase.

Decizia Curții de Apel București privește exclusiv măsura preventivă și nu reprezintă o soluție asupra vinovăției. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Comentarii 1
  • Cristian Iacib

    În niciun caz CG nu e elementul central căci nu el a încasat banii. Este totuși nefiresc să-l pună în fațǎ când banii au ajuns la altcineva. Sa ceri arestul preventiv este mai mult decât un abuz e o porcărie.

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