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Mafia lemnului din Cluj ajunge în instanță. Două firme și doi bărbați, trimiși în judecată pentru un transport ilegal de lemne și fals informatic

Mafia lemnului din Cluj ajunge în instanță. Două firme și doi bărbați, trimiși în judecată pentru un transport ilegal de lemne și fals informatic
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Două firme și doi bărbați au fost trimiși în judecată într-un dosar penal care vizează transportul ilegal de material lemnos în județul Cluj. Judecătoria Huedin a dispus începerea unui proces pentru infracțiuni de transport neautorizat și fals informatic în sistemul de monitorizare SUMAL 2.0, după ce magistrații au respins contestațiile formulate de inculpați.

Transport ilegal de peste 24 de metri cubi, oprit la barajul Tarnița

Cazul vizează un transport depistat de polițiști în noaptea de 19 spre 20 februarie 2021, pe drumul județean DJ 107P, pe traseul Mărișel–Gilău, în zona barajului Tarnița. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, șoferul transporta peste 24 de metri cubi de lemn de fag și paltin, fără să dețină documentele legale de proveniență și transport.

În consecință, autoritățile au trimis în judecată atât șoferul, cât și firma de transport la care acesta era angajat.

Acuzații de fals informatic în sistemul SUMAL 2.0

În același dosar, un al doilea bărbat, angajat al unei alte societăți comerciale, este acuzat de fals informatic.Anchetatorii susțin că acesta a introdus în sistemul informatizat SUMAL 2.0 date care nu corespundeau realității cu privire la încărcătura din semiremorcă.

Diametrele, lungimile și numărul bucăților de material lemnos înregistrate în sistem difereau de cele reale. Pe baza acestor informații false a fost generat ulterior un aviz electronic de însoțire a mărfii.

Judecătoria Huedin a respins excepțiile inculpaților

În faza camerei preliminare, inculpații au contestat rechizitoriul și legalitatea probelor strânse în timpul anchetei.Aceștia au solicitat eliminarea mai multor documente de la dosar, inclusiv a unei expertize și a proceselor-verbale întocmite la cercetarea la fața locului și la inventarierea materialului lemnos.

Firma de transport s-a apărat susținând că o a doua inventariere ar fi stabilit un volum de lemn mai mic decât cel măsurat inițial și că diferența față de cantitatea înscrisă în aviz s-ar fi situat sub pragul penal de 10 metri cubi.

Cu toate acestea, Judecătoria Huedin a respins toate cererile și excepțiile formulate de inculpați, a constatat legalitatea trimiterii în judecată și a dispus începerea procesului. Încheierea pronunțată pe 20 octombrie 2026 nu este definitivă și poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

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