Celebrul Maluma de România, pe numele lui Marcel Andrei, și-a făcut ședința foto în Parlamentul României și a pus pozele pe social media alături de mesajul „Viitorul României Președinte”. Marcel a devenit popular după participarea în sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii ca ispită, iar românii și-l amintesc datorită replicilor care l-au făcut celebru, cum ar fi „Holaaa, mami! Que guapaa!”, „M-am dezahardat”, „Șalaikă daimănds in dă scai” (nr. Shine bright like a diamond). Greșelile de pronunție și cuvintele inventate chiar de el i-au adus și mai multă popularitate. În sezonul 10 și-a făcut din nou apariția, de data aceasta cu soția lui Armina, dar au părăsită emisiunea fără să-și ducă testul la bun sfârșit.

La vizita pe care a făcut-o astăzi în Parlament, Marcel s-a pozat la un pupitru din zona Camerei Deputaților, pe scările Palatului Parlamentului și într-una dintre sălile de ședință. Postarea lui a atras rapid atenția celor peste 62.000 de urmăritori, care au reacționat cu aprecieri și comentarii.

Aceasta nu a mers singur, a fost însoțit de Armina. La fel ca și el a postat mai multe videoclipuri și poze pe rețelele de socializare. Cu o descriere spumoasă a venit și soția lui la unul dintre clipurile postate pe Instagram: „Ce a construit Nicolae Ceaușescu ,nu va mai construi nimeni 🔥 imperiul României ”.

Fosta ispită a participat din nou la Insula Iubirii, dar de data aceasta a mers în cuplu

Marcel a participat de două ori la Insula Iubirii. După ce a fost ispită, acesta a revenit în sezonul 10 alături de soția lui, Armina, cu care s-a căsătorit civil în 2024, ca să își testeze căsnicia.

Cei doi au părăsit emisiunea împreună, dar nu în cele mai fericite condiții. Armina a avut probleme de sănătate și asta i-a făcut pe cei doi să părăsească emisiunea mai devreme. Locul lor a fost rapid luat de alt cuplu, format din Mira și Ian.