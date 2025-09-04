Siguranța pasagerilor din funicularele de la Deva și Râșnov, pusă sub semnul întrebării după tragicul accident de la Lisabona

S-ar putea repeta tragedia de la Lisabona și în România? Ceea ce s-a întâmplat în Portugalia s-ar putea repeta și la noi.

În România, sunt două funiculare: unul la Cetatea Devei, al doilea la cetatea Râșnov.

Potrivit Observator News, funicularul de la Râșniv are 10 ani de funcționare. În perioadele de vârf circulă 100-120 de persoane.

Verificările tehnice se fac în mai multe etape. Turiștii afirmă că instalația le inspiră încredere.

„Ascensorul înclinat de la Râșnov funcționează de mai bine de 10 ani. N-au fost incidente majore, ci mici sincope. În perioadele turistice de vârf, cu această instalație circulă 100-120 de turiști. Verificările se fac anual, în mai multe etape. Sunt înlocuite piesele care prezintă o uzură peste cea acceptată. Există și verificări semestriale, lunare, o inspecție tehnică de către cei doi responsabili ai cetății, o verificare care se face zilnic”, a transmis corespondentul Observator News.

