Marius Calotă, presupusul iubit al fostei ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a izbucnit dur după perchezițiile anchetatorilor. Procurorii au descins la casa Rodicăi Stănoiu unde au analizat telefoanele și dispozitivele electronice găsite pentru a găsi detalii legate de circumstanțele morții ei.

Pe 30 decembrie, anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat mai multe dispozitive electronice din vila fostei ministre pentru a afla dacă au fost accesate conturile bancare după moartea acesteia. Marius Calotă, în vârstă de numai 33 de ani, despre care se spune că era iubitul Rodicăi Stănoiu acuză presă că îi strică imaginea. Acesta și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care anumite televiziuni l-au prezentat în ultimele zile și spune că acuzațiile împotriva sa sunt nefondate și, mai mult decât atât, i-au afecat reputația și viața personală.

„Presa care este un vector de opinie în societate. Cum își permite să aducă la adresa mea asemenea acuzații când nu există elementele necesare. Nu are niciun temei. M-au împroșcat cu jigniri. E lipsa de profesionalism. Eu nu caut dreptatea nici pe stradă, nici la televizor. Să își facă insituțiile statului datoria, cum o si fac. Au demarat o întreaga procedura. Ancheta. Nu vreau să apar la televizor. Sunt supărat ca fără niciun temei am primit o serie de acuzații grave din partea anumitor televiziuni. Totul are la baza un interes material în privința moștenirii. Și de aici au luat naștere toate problemele astea. (…) Eu aveam o viață normală, am o familie decentă, sunt nevinovat din orice punct de vedere. (…) Nu am de ce să mă justific, nu am de ce să dau declarații. Mi-au pătat imaginea, mi-au stricat reputația. Nu știu dacă o să mai pot repara lucrurile astea vreodată. Dacă mai pot repara imaginea în fata acestei societăți. Am fost acuzat pe nedrept de multe lucruri”, a spus Marius Calota.

Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu urmează să fie audiat de către anchetatorii care stabilesc acum detaliile pentru ziua în care acesta a fost alături de fosta ministră a Justiției în ultimii ani. Între timp, procurorii verifică posibilele nereguli legate de tesament pentru că există mai multe suspiciuni că acesta ar putea fi modificat sau falsificat.

