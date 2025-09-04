Turiști din ZECE țări, printre victimele accidentului de funicular de la Lisabona. Bilanțul a crescut la 17 morți și cel puțin 21 de răniți

Bilanțul victimelor tragicului accident de funicular de la Lisabona a crescut la 17 morți. 21 de alte persoane au fost rănite. Printre victime se numără turiști din zece țări.

Portugalia a decretat o zi națională de doliu după accidentul mortal al funicularului Gloria de la Lisabona, iar Parchetul portughez a deschis o anchetă cu privire la cauza accidentului.

Autoritățile au anunțat că toate persoanele care și-au pierdut viața în accident erau adulți. Printre ei, șapte bărbați și opt femei.

Detalii privind două persoane care au murit peste noapte nu au fost încă făcute publice.

Printre răniți s-au numărat 12 femei și șapte bărbați cu vârste cuprinse între 24 și 65 de ani, precum și un copil de trei ani.

Printre cele 21 de persoane rănite în accident se numără turiști din zece țări diferite, relatează presa locală.

Șefa Agenției de Protecție Civilă, Margarida Castro Martins, a declarat că până în prezent au fost confirmate naționalitățile a 15 dintre ei.

Printre victime se numără cetățeni din Portugalia, Germania, Spania, Coreea, Capul Verde, Canada, Italia, Franța, Elveția și Maroc.

Un bărbat din Germania a fost ucis, în timp ce soția și fiul său de trei ani au fost răniți, a relatat presa locală. Mama este în stare critică.

Între timp, doi cetățeni spanioli au fost externați, potrivit ministrului de Externe al țării al Portugaliei.

Oficialii au refuzat să speculeze cu privire la cauza accidentului

Conform corespondentului Sky News, Gloria este „fără îndoială cea mai populară atracție turistică aici în Lisabona” și, deși nu este sezonul turistic de vârf, Lisabona este încă „foarte aglomerată”.

Se pare că funicularul „a venit de după colț cu viteză mare”, spune el, dar oficialii „nu au spus încă care cred ei că ar fi fost cauza accidentului, dacă a fost o defecțiune a frânei sau altceva”.

Manuel Leal, liderul sindicatului Fectrans, spune că muncitorii de pe linia de funicular se plânseseră de probleme cu tensiunea cablului de transport al funicularului, care îngreuna frânarea.

Leal a declarat pentru televiziunea locală că este prea devreme pentru a spune dacă aceasta a fost cauza accidentului.

Compania municipală de transport public Carris a declarat că „toate protocoalele de întreținere fuseseră îndeplinite”, inclusiv programele de întreținere lunară și săptămânală și inspecțiile zilnice.

Martorii au spus că vagonul părea să nu aibă frâne, în timp ce pompierii din Lisabona au declarat că „un cablu s-a desprins” în structura funicularului, a relatat New York Times.

„Există un sentiment absolut uriaș de șoc aici, deoarece funicularele sunt atât de emblematice”, spune Katie Wright, o jurnalistă independentă din Lisabona. „Sunt atracția turistică numărul unu – fie funicularul, fie tramvaiele galbene strălucitoare – la care turiștii vor să meargă atunci când vin în oraș”, spune ea pentru Sky News.

Vehiculul implicat în accident era „mult mai folosit de turiști decât de localnici” datorită locației sale într-o zonă centrală și aglomerată.

