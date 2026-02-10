Animalul rar întâlnit în România, cu un farmec aparte. Deși unii îl consideră neatractiv, în țara noastră mai există doar câteva exemplare

În pădurile din America de Nord, întâlnirea cu un elan este ceva destul de comun. În România, acest animal, dispărut de câteva secole, a reapărut în Transilvania și a stârnit entuziasm în rândul specialiștilor în conservarea naturii.

Observarea lui a fost confirmată în iarna aceasta de organizația Rewilding Romania, parte a inițiativei europene Rewilding Europe, relatează Click.

Apariție rară a unui animal în România

Potrivit anunțului, pe data de 10 decembrie, prezența elanului a fost confirmată în județul Hunedoara după ce o persoană a raportat că a văzut animalul, însă imaginile nu erau suficient de clare pentru a identifica cu certitudine specia.

A fost trimisă o echipă de teren pentru a verifica. Specialiștii au găsit animalul și au confirmat prezența sa prin observație directă și filmare, surprinzând elanul cum se deplasa pe un câmp deschis.

Elanul este unul dintre cele mai mari mamifere terestre din America de Nord, fiind depășit ca dimensiuni doar de bizon. În plus, are un rol important în ecosistemele forestiere. Hrănindu-se cu puieți de arbori, precum salcia sau mesteacănul, el permite dezvoltarea altor specii vegetale, contribuind la diversitatea biologică.

Ecologiștii au explicat că prezența animalului poate să influențeze structura pădurii și evoluția vegetației pe termen lung. Prin modul în care se hrănește și se deplasează, el contribuie indirect la menținerea unui habitat divers și sănătos pentru alte specii.

În cazul exemplarului observat în Transilvania, specialiștii încearcă acum să stabilească originea acestuia. În prezent există populații stabile de elani în Ucraina și Polonia, iar animalul ar putea proveni din una dintre aceste țări, deoarece specia este cunoscută pentru capacitatea de a parcurge distanțe foarte mari în timpul migrațiilor sau dispersiei.

