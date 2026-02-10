Prima pagină » Social » Animalul rar întâlnit în România, cu un farmec aparte. Deși unii îl consideră neatractiv, în țara noastră mai există doar câteva exemplare

10 feb. 2026, 18:45, Social
În pădurile din America de Nord, întâlnirea cu un elan este ceva destul de comun. În România, acest animal, dispărut de câteva secole, a reapărut în Transilvania și a stârnit entuziasm în rândul specialiștilor în conservarea naturii.

Observarea lui a fost confirmată în iarna aceasta de organizația Rewilding Romania, parte a inițiativei europene Rewilding Europe, relatează Click.

Apariție rară a unui animal în România

Potrivit anunțului, pe data de 10 decembrie, prezența elanului a fost confirmată în județul Hunedoara după ce o persoană a raportat că a văzut animalul, însă imaginile nu erau suficient de clare pentru a identifica cu certitudine specia.

A fost trimisă o echipă de teren pentru a verifica. Specialiștii au găsit animalul și au confirmat prezența sa prin observație directă și filmare, surprinzând elanul cum se deplasa pe un câmp deschis.

Elanul este unul dintre cele mai mari mamifere terestre din America de Nord, fiind depășit ca dimensiuni doar de bizon. În plus, are un rol important în ecosistemele forestiere. Hrănindu-se cu puieți de arbori, precum salcia sau mesteacănul, el permite dezvoltarea altor specii vegetale, contribuind la diversitatea biologică.

Ecologiștii au explicat că prezența animalului poate să influențeze structura pădurii și evoluția vegetației pe termen lung. Prin modul în care se hrănește și se deplasează, el contribuie indirect la menținerea unui habitat divers și sănătos pentru alte specii.

În cazul exemplarului observat în Transilvania, specialiștii încearcă acum să stabilească originea acestuia. În prezent există populații stabile de elani în Ucraina și Polonia, iar animalul ar putea proveni din una dintre aceste țări, deoarece specia este cunoscută pentru capacitatea de a parcurge distanțe foarte mari în timpul migrațiilor sau dispersiei.

Avertismentul nutriționiștilor. Cât îi costă de fapt mâncarea ieftină pe români
18:58
Avertismentul nutriționiștilor. Cât îi costă de fapt mâncarea ieftină pe români
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc". Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
18:32
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc". Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Ministrul Culturii, culmea sfidării la protestul actorilor. I-a cerut unui actor să-și dea demisia, apoi l-a jignit: „Prostia e mare"
18:31
Ministrul Culturii, culmea sfidării la protestul actorilor. I-a cerut unui actor să-și dea demisia, apoi l-a jignit: „Prostia e mare"
Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine
18:20
Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine
Petrișor Peiu dă detalii despre procedura de suspendare a lui Nicușor Dan, inițiată de AUR
17:52
Petrișor Peiu dă detalii despre procedura de suspendare a lui Nicușor Dan, inițiată de AUR
Ursula von der Leyen propune Europa „cu două viteze". Cum funcționează acest mecanism în defavoarea țărilor mici, cum ar fi România
17:42
Ursula von der Leyen propune Europa „cu două viteze". Cum funcționează acest mecanism în defavoarea țărilor mici, cum ar fi România

